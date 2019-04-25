Кроме того, из-за усиления санкционного давления страна-агрессор может быть вынуждена уйти со всех горячих точек, где она развязала войну. Такое мнение террорист озвучил в эфире пропагандисткого телеканала "Рой-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)."G7 вот эта опять же говорит о том, что санкции против России будут продолжаться, возможно, они будут ужесточаться. За Украину и за Сирию. Теперь все идет в комплексе. Все слили в один флакон, и теперь ни одна санкция не будет отменена, пока не будет произведена капитуляция по всем трем направлениям", — выразил уверенность Гиркин, комментируя ситуацию с Крымом, Донбассом и Сирией."Крымом дело уже не ограничится. Отдачей Крыма мы могли ограничиться еще в 2015 году. Теперь речь идет о крахе всего государства, распаде всего государства", — сказал экс-главарь "ДНР".