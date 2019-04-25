В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Практически на сутки был отключен энергомост «Кубань-Крым», полуостров работал на собственной генерации – новых Таврической и Балаклавской ТЭС, передает «Крыминформ». «В 01:24 работы по программе проведения испытаний работы энергосистемы Республики Крым и Севастополя в изолированном режиме успешно завершены, все запланированные энергетиками цели достигнуты. Потребители Крыма в период проведения испытаний не погашались», – сообщили в компании.
Практически на сутки был отключен энергомост «Кубань-Крым», полуостров работал на собственной генерации – новых Таврической и Балаклавской ТЭС, передает «Крыминформ». «В 01:24 работы по программе проведения испытаний работы энергосистемы Республики Крым и Севастополя в изолированном режиме успешно завершены, все запланированные энергетиками цели достигнуты. Потребители Крыма в период проведения испытаний не погашались», – сообщили в компании.
Отключение электричества произошло сегодня утром в Севастополе, сообщил корреспондент «Нового Севастополя». По информации издания, отключение света произошло около 9.30, в центре города не работают даже светофоры, при этом троллейбусы продолжают движение.
Я смотрю волгари уже вернулись к совковой практике: громко заявить об очередных успехах народного хозяйства и животноводства, замалчивая все проблемы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Один из первых экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что России придется вернуть Украине оккупированный Крым, ведь она приблизилась к краху как государство.
Кроме того, из-за усиления санкционного давления страна-агрессор может быть вынуждена уйти со всех горячих точек, где она развязала войну. Такое мнение террорист озвучил в эфире пропагандисткого телеканала "Рой-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"G7 вот эта опять же говорит о том, что санкции против России будут продолжаться, возможно, они будут ужесточаться. За Украину и за Сирию. Теперь все идет в комплексе. Все слили в один флакон, и теперь ни одна санкция не будет отменена, пока не будет произведена капитуляция по всем трем направлениям", — выразил уверенность Гиркин, комментируя ситуацию с Крымом, Донбассом и Сирией.
"Крымом дело уже не ограничится. Отдачей Крыма мы могли ограничиться еще в 2015 году. Теперь речь идет о крахе всего государства, распаде всего государства", — сказал экс-главарь "ДНР".
Правительство Великобритании собирается не только сохранить после Brexit, но и усилить санкции против России, которые сейчас реализуются по линии Европейского союза. Для сохранения санкций разработан соответствующий законопроект, пояснительный меморандум к которому 15 апреля опубликован на сайте британского правительства.
Согласно опубликованным в конце января данным опроса всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия к Владимиру Путину достиг самого низкого уровня за последние 13 лет. На данный момент доверие российскому президенту выражают только 33% опрошенных. При этом социологи прогнозируют, что рейтинг Путина продолжит снижаться, в первую очередь из-за снижения уровня жизни и разочарования населения в "пенсионной реформе".
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД