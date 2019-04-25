Прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам, по итогам 2018 года составила 1 456 270 млн руб., что на 741 968 млн руб., или на 104%, больше, чем за 2017 год. Об этом сообщила компания.
Неплохо, подождем теперь, какие объявят дивиденды.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 11:04
Неплохо, подождем теперь, какие объявят дивиденды.
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:15
Да все вообще прекрасно! Кроме мелочей.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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