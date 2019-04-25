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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 472473474475
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:04

Прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам, по итогам 2018 года составила 1 456 270 млн руб., что на 741 968 млн руб., или на 104%, больше, чем за 2017 год. Об этом сообщила компания.

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 29-102357/
Неплохо, подождем теперь, какие объявят дивиденды.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:15

Да все вообще прекрасно! Кроме мелочей.

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
Международный производитель бутылок отказывается поставлять тару на полуостров из-за санкций
Крымские виноделы могут остановить производство на шесть-девять месяцев из-за нехватки бутылок.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/24/04/2019/ ... c721413ae2
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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