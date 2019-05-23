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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 475476477478
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 00:23

  freeze написав:
  Ukrainian написав:
  freeze написав:Ukrainian

Никакого генерал-полковника, помощника Конева Степана Кашурко не существовало в природе. Хотя бы научились отличать фейковый бред.
Точнее Степан Кашурко - аферист, всплывший в 90-е годы был. Но не более.
Вас уже в который раз ловят на распространении фейков, заняться больше не чем или работа такая ?

Это вам лично Конев сказал или в интернете вычитали?


Ума много не надо, чтобы ознакомиться с биографией Степана Остапа Бендера-Кашурко, генерал-полковника и адмирала

Ну пускай так не был он помощником маршала.
И что это меняет суть? То что война это трагедия и День скорби а не повод выпить
летом 49-го Москва стала готовиться к празднованию юбилея обожаемого вождя. Столица ждала гостей из зарубежья: чистилась, мылась. А тут эти фронтовики — костыльники, колясочники, ползуны, всякие там «черепахи» — до того «обнаглели», что перед самым Кремлем устроили демонстрацию. Страшно не понравилось это вождю народов. И он изрек: «Очистить Москву от "мусора"!»
Власть предержащие только того и ждали. Началась массовая облава на надоедливых, «портящих вид столицы» инвалидов. Охотясь, как за бездомными собаками, правоохранительные органы, конвойные войска, партийные и беспартийные активисты в считанные дни выловили на улицах, рынках, вокзалах и даже на кладбищах и вывезли из Москвы перед юбилеем «дорогого и любимого Сталина» выброшенных на свалку истории искалеченных защитников этой самой праздничной Москвы.
Ведь по вине того же Сталина похоронных команд в полках и дивизиях не было — вождь с апломбом записного хвастуна утверждал, что нам они ни к чему: доблестная Красная Армия врага разобьет на его территории, сокрушит могучим ударом, сама же обойдется малой кровью. Расплата за эту самодовольную чушь оказалась жестокой, но не для генералиссимуса, а для бойцов и командиров, чья участь так мало его заботила. По лесам, полям и оврагам страны остались истлевать без погребения кости более двух миллионов героев. В официальных документах они числились пропавшими без вести — недурная экономия для государственной казны, если вспомнить, сколько вдов и сирот остались без пособия.
Когда маршал С.К.Тимошенко поставил перед ВГК вопрос об эвакуации гражданского населения и беженцев, находящихся в Сталинграде, Сталин не только не дал ход этому предложению, но предупредил о строгой ответственности за распространение пораженческих и эвакуационных настроений. Тогда же в историю вошла фраза Сталина: «Пустых городов солдаты не защищают». Хотя приказа о запрете эвакуации гражданских лиц из Сталинграда не существовало, в сталинские времена он — после сказанного вождем — был излишним. К тому же транспорты, курсирующие через Волгу в блокированном Сталинграде, могли перевозить исключительно военные грузы. Всякие сантименты были отброшены, солдаты и гражданское население получили предупреждение: «Те, кто не помогает Красной Армии всеми возможными способами, не соблюдает дисциплину и порядок, являются предателями и должны быть безжалостно уничтожены». Результат известен — более 200000 (по другим даным — чуть ли не вдвое больше) погибших в Сталинграде гражданских лиц. В том или другом случае больше, чем в Хиросиме. Точное число жертв этой страшной битвы с абсолютной уверенностью не может быть определено. Оно, по разным данным, находится в интервале от 700000 до 2 миллионов военнослужащих и лиц гражданского населения, причем грандиозность самого этого интервала является наглядным свидетельством отношения большевиков к людям как к скотине. Кстати, о скоте: по некоторым данным к эвакуации скота во время войны большевики относились гораздо внимательнее, чем к эвакуации людей: за неэвакуированный скот можно было получить наказание, а за неэвакуированных людей никому ничего не грозило…
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 01:17

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Я МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР, потому что мой пакет акций Газпрома достиг стоимости в 40 млн. рублей. И не слишком удачливый инвестор - 11 лет назад акция стоила 360 рублей, курс доллара был ниже 24-х, а этот же пакет стоил более 3 млн. долларов. Одно утешает - все эти акции я купил дешевле 40 рублей за штуку.


Ближайшие дивиденды: 16,62 руб. на акцию-20.07.2019 г. рост дивидендной доходности по сравнению с прошлым годом более чем двукратный 8) Епать колотить, поздравляю, это у вас летом на дивы от газика будет больше 3 лямов :) и это правильно :wink: я вообще давно предлагал пока Газпром стоит копейки, Украине и украинцам скинуться и скупить Газпром с потрохами и тогда нам будет вообще пофиг та труба и по какому там маршруту будет идти газ, жили бы все в шоколаде на одни дивы от газика, а так у нас в шоколаде на той трубе живут одни Рошенко с Коболевым :?


По теме.....в Блумберге пару месяцев назад была статья про экономику РФ, как по мне довольно любопытная, не знаю обсуждалась ли она тут ранее. Краткий пересказ статьи - "Россия - финансовая крепость".

https://www.bloomberg.com/news/articles ... re-battles
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:02

  freeze написав:Ukrainian

Никакого генерал-полковника, помощника Конева Степана Кашурко не существовало в природе. Хотя бы научились отличать фейковый бред.
Точнее Степан Кашурко - аферист, всплывший в 90-е годы был. Но не более.
Вас уже в который раз ловят на распространении фейков, заняться больше не чем или работа такая ?

Этот человек не раз был пойман на распространении лжи.
Причём - специфически направленной лжи.
Вот ссылка:
Російська економіка
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:59

Ну, что ж, некоторая правда в том, что нужно не копить, а тратить деньги, наверное, есть. Особенно, если учесть, что последние лет 35 основная черта всех госфинансов развитых стран - это тратить-занимать-и снова тратить (правда, простая житейская мудрость подсказывает, что всю жизнь в долг не проживешь). Одно дело, занимать ДЕНЬГИ под минус 0,5-3 процента годовых на 10+ лет, другое - ГРИВНИ под 18,5% на 17 недель - пару лет.
Да что там Европа/Америка/Япония - достаточно сравнить с РФ, у которой бюджет исторически профицитен. В 19-ом все расходы по госдолгу у нее составят 3 трлн. рублей (800 млрд. проценты из бюджета и 2,2 трлн. - продажа обязательств на рынке), т.е. менее 3% ВВП.
У Украины - 460 млрд. (12% ВВП, при этом в бюджет придется занять около 100 млрд.) Если же взять достаточно короткий исторический промежуток (с 92-го года), то тогда цифры были следующими:
РФ тогда - ВВП примерно 1 трлн. долларов по ППС (2,5 трлн. в сегодняшних ценах), ЗВР - менее 5 млрд. (200 т золота) и госдолг (долги СССР) - около 90 млрд.
Украина - ВВП примерно 350 млрд. долларов по ППС (875 млрд. в текущих ценах), ЗВР -0, госдолг - 0
В 19-ом году:
ВВП РФ по ППС - почти 4 трлн. долларов (т.е. реальный рост на 2/3 против 91-го), ЗВР - 500 млрд+, госдолг - 13 трлн. рублей. Или 12% ВВП (правда, с учетом того, что на счетах Правительства РФ находится примерно 12+ трлн. рублей, госдолг нетто реально не превышает 1% от номинального размера российской экономики)
Украина - ВВП 370 млрд. долларов по ППС (чуть более 40% от уровня УССР), ЗВР -18-20 млрд, госдолг -2,2 трлн. гривен (55+% от размера экономики).
Очень наглядная картина разницы того, что означает жизнь в долг или на свой кошт
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:47

Волгарь
Не подскажите, где государства занимают друг другу денежку под "минус 3% годовых"? Может это Асад с Толстым Кимом и Мугабэ так у вашего светоча харчуются потихоньку?
А профицит в стране, выкачивающей ресурсы на ура и раз-два-три не проблема. Проблема не зарыть его и не растащить, впрочем очевидно вы в струе и вам всё хорошо что с трубы капает.
Кстати жители Омсков и Дагестанов с Забайкальскими Краями рады профициту или у них, это, хозрасчёт и самоокупаемость?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:08

  барабашов написав:Волгарь
Не подскажите, где государства занимают друг другу денежку под "минус 3% годовых"? Может это Асад с Толстым Кимом и Мугабэ так у вашего светоча харчуются потихоньку?
А профицит в стране, выкачивающей ресурсы на ура и раз-два-три не проблема. Проблема не зарыть его и не растащить, впрочем очевидно вы в струе и вам всё хорошо что с трубы капает.
Кстати жители Омсков и Дагестанов с Забайкальскими Краями рады профициту или у них, это, хозрасчёт и самоокупаемость?


Узнайте сколько дают за депозит в Швейцарии или Японии
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:20

  shapo написав:
  барабашов написав:Волгарь
Не подскажите, где государства занимают друг другу денежку под "минус 3% годовых"? Может это Асад с Толстым Кимом и Мугабэ так у вашего светоча харчуются потихоньку?
А профицит в стране, выкачивающей ресурсы на ура и раз-два-три не проблема. Проблема не зарыть его и не растащить, впрочем очевидно вы в струе и вам всё хорошо что с трубы капает.
Кстати жители Омсков и Дагестанов с Забайкальскими Краями рады профициту или у них, это, хозрасчёт и самоокупаемость?


Узнайте сколько дают за депозит в Швейцарии или Японии

Bank of Japan (BOJ) -0.10%
Swiss National Bank (SNB) -0.75%
https://www.investing.com/central-banks/
Под минус 3% никто, конечно, денег не занимает. А вот 1% процент за хранение денег в щвейцарских облигациях ЦБ Швейцарии взимает - слишком много желающих одолжить. Да и 11 триллионов долларов в виде японских гособлигаций (200+% от ВВП) население и корпорации этой страны (в основном) продолжают держать, прекрасно понимая, что продать их они могут дешевле, чем купили (как в СССР лет 35 назад, только без участия в розыгрышах призов)
Волгарь
 
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