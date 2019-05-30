Додано: Чет 30 тра, 2019 15:34

Михалыч написав: Михалыч написав: Я для себя из своих поездок и наблюдений делаю вывод, что структура питания у них немного другая чем у жителей Украины, они питаются более качественными и ценными продуктами и соответственно более дорогими чем жители Украины. Я для себя из своих поездок и наблюдений делаю вывод, что структура питания у них немного другая чем у жителей Украины, они питаются более качественными и ценными продуктами и соответственно более дорогими чем жители Украины.



А вот сегодня попалось и подтверждение моих слов, по моим наблюдениям россияне больше чем мы едят продуктов из молока (сыр и творог), мясных и рыбных продуктов, а у нас в Украине больше едят того, что по идее должно являться гарниром, а не основным продуктом питания-хлебобулочные и макаронные изделия, а так же картошки, это вот мое субъективное наблюдение.

А сейчас к статье о которой я упомянул.

http://agro-business.com.ua/agrobusines ... ynynu.html



Через незбалансоване харчування та недоїдання тривалість життя українців, порівняно з мешканцями інших країн Європи, вже скоротилась у середньому на 5-10 років. Значною мірою це викликано тим, що за 4 роки на третину або на 300 тисяч тонн в забійній вазі зменшилось споживання нашими співвітчизниками свинини, середньодушовий показник по якій становить наразі лише 15 кг щорічно, тобто він є вдвічі меншим від офіційно встановленої потреби людини у свинині.







Вид м’яса



Фонд споживання



Доля від загального споживання м’яса



Споживання на душу населення в рік



Курятина



1002,22 тис. т



53%



24 кг



Свинина



627,54 тис. т



33%



15 кг



Яловичина



226,33 тис. т



12%



5,4 кг



Структура споживання м’яса в Україні за 2018 рік







Водночас у росіян цей чинник дорівнює 30 кг, у китайців – 40 кг, а у мешканців країн Європейського Союзу – 45 кг. Україна пасе задніх через надмірно високу ціну на м’ясо свині, яка за даними Асоціації постачальників торговельних мереж, після останнього подорожчання на 6 %, сягнула позначки у 115 грн/кг. Так вважає Микола Бабенко, генеральний директор Центру підвищення ефективності в тваринництві, який поділився своїми міркуваннями з учасниками пресового заходу. А вот сегодня попалось и подтверждение моих слов, по моим наблюдениям россияне больше чем мы едят продуктов из молока (сыр и творог), мясных и рыбных продуктов, а у нас в Украине больше едят того, что по идее должно являться гарниром, а не основным продуктом питания-хлебобулочные и макаронные изделия, а так же картошки, это вот мое субъективное наблюдение.А сейчас к статье о которой я упомянул.

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу

2017

-м’ясо і м’ясопродукти, кг-4,7

-яйця, шт. -20

- фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг 3.7

-риба і рибопродукти, кг 1.3

Потребление основных продуктов питания по Российской Федерации

(на душу населения в год; килограммов)

Мясо и мясопродукты 75

Яйца и яйцепродукты 279

Фрукты и ягоды 59

Рыба и рыбопродукты 19.6

Это подтверждается обычнйо статистикойИли 56,5 кг на человека в годКак видно, потребление мяса в 17-ом в РФ было выше на 1/3, яиц на 1/6, фруктов и ягод на 1/3, рыбы на 25%. При том, что 30 лет назад ситуация была диаметрально противоположной