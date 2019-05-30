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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 477478479480
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 23:18

  Михалыч написав:
  Волгарь написав:Доля истины здесь несомненно есть. При стабильном рубле российские компании платят дивиденды в размере от 7 (Сбербанк/Гапром) до 16 (Сургутнефтегаз прив.)% к ценам акций (после вычета налогов) против 2-3% у крупнейших мировых голубых фишек (до вычета).
И сохраняют минимум трехкратный потенциал роста в ближайшие несколько лет.


Вы меня соблазняете прям втарить акций РФ не дожидаясь кризиса/коррекции :oops:

Не знаю где они смотрят дивы я на yahoo.finance для сбера 5.8% и газпрома 4.8% вижу
Банки северной америки платят около 5% дивидендов при текущей цене акций и последний 100 лет их не снижали на акцию
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 23:21

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Ukrainian написав:Не знаю где они смотрят дивы я на yahoo.finance для сбера 5.8% и газпрома 4.8% вижу
Банки северной америки платят около 5% дивидендов при текущей цене акций и последний 100 лет их не снижали на акцию


Не там смотрите, смотрите актуальные по РФ дивы на специализированных сайтах

https://smart-lab.ru/dividends/

так же обращайте внимание в таблице на период за который будут выплачиваться, процент может быть и маленьким, но надо смотреть, может это 3-4 или 5 % только за первый квартал уже 2019 г. и компании выплачивает их каждый квартал как например металлурги Северсталь, ММК, НЛМК или это не годовые за 2018 а полугодовые или только за 4 квартал 2018 г. и до этого за пол года или три квартала 2018 г. дивы уже были раньше выплачены.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 10:25

Для того, чтобы заявить о том, что по ППС доходы граждан на Украине и в РФ сопоставимы, нужно хоть минимально владеть цифрами. А они прямо противоположны этому отверждению
GDP (current mln. US$)(Nominal size)
Russian Federation 2017 1,578,417.21
Ukraine 2017 112 154.19 000
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
GDP, PPP (current international $)
Russian Federation 2017 3,783,138.86
Ukraine 2017 369,566.39
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
ППС (паритет покупательной способности) - это показатель, сравнивающий сколько сопоставимых товаров и услуг можно купить на одну и ту же сумму в США и остальном мире. В общеэкономическом плане он равен соотношению номинального (измеренного в долларах) и реального ВВП.
Для Украины 17-го года этот показатель был равен 3,3, для РФ - 2,40.
За 16 месяцев (с 1/1/2018-го) доллар на Украине относительно гривны подешевел на 6%, цены выросли минимум на 15%, т.е. коэффициент ППС к маю 19-го =3,3х0,94/1,15=2,7
В РФ за этот же период доллар подорожал относительно рубля на 12%, а цены выросли на 7,5%, т.е. теперь коэффициент ППС=2,40*1,12/1,075=2,5
Как видно из этой не сложной арифметики, на 1000 долларов на Украине теперь можно купить товаров и услуг, как на 2700 в США, а в РФ - как на 2500 (по крайней мере, согласно данным офисов ВБ в каждой из стран). Т.е. разница всего в ВОСЕМЬ ПРОЦЕНТОВ, что означает практическое РАВЕНСТВО ЦЕН. При разнице в объемах потребления в 3,3 раза согласно данным торговой статистики. Так что бедность по-русски и по-украински, это две не просто большие - ОГРОМНЫЕ РАЗНИЦЫ, проще говоря - БЕДНОСТЬ И НИЩЕТА.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 10:31

  Михалыч написав:
  Ukrainian написав:Не знаю где они смотрят дивы я на yahoo.finance для сбера 5.8% и газпрома 4.8% вижу
Банки северной америки платят около 5% дивидендов при текущей цене акций и последний 100 лет их не снижали на акцию


Не там смотрите, смотрите актуальные по РФ дивы на специализированных сайтах

https://smart-lab.ru/dividends/

так же обращайте внимание в таблице на период за который будут выплачиваться, процент может быть и маленьким, но надо смотреть, может это 3-4 или 5 % только за первый квартал уже 2019 г. и компании выплачивает их каждый квартал как например металлурги Северсталь, ММК, НЛМК или это не годовые за 2018 а полугодовые или только за 4 квартал 2018 г. и до этого за пол года или три квартала 2018 г. дивы уже были раньше выплачены.

Плохо смотрите. На момент
Газпром ПАО (GAZP)
203,26
Сбербанк (прив.) (SBER_p)
203,78
https://ru.investing.com/equities/sberbank-p_rts
1-ый заплатит нетто всем владельцам на 16/7 14-40, т.е. 7,1% к цене акции, второй - 14-00, т..е 6,9% всем владельцам на 10/6.
Сразу после даты отсечения курсы акций упадут примерно на величину дивидендов, но к осени, как говорят, закроют геп - 212 для Газпрома и 208 для Сбербанка.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 11:56

Российские производители способны нарастить экспорт мяса до 500 тыс. тонн - Данкверт
30-е мая 2019г.
"Думаю, полмиллиона тонн в ближайшее время вполне можем поставлять. Уже даже в следующем году, если не в этом. Все зависит от конъюнктуры рынка", - сказал он журналистам.
"В первую очередь - это свинина и птица", - добавил глава Россельхознадзора.
Как отметил Данкверт, ведомство постоянно получает запросы от российских компаний о возможном выходе на новые рынки. "Я уже даже следить не успеваю, потому что люди постоянно работают над этой темой", - сказал он.
По данным Данкверта, в 2018 году Россия экспортировала 334,6 тыс. тонн мяса.

http://zerno.avs.ru/news/75169/rossiisk ... kvert.html
Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов по Российской Федерации (тыс. т)
Импорт
2008 3 248
2018 (предв.) 795
Производство
2008 6 715
2018 (предв.)10 569
Экспорт
2008 89.8
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... /economy/#
За 10 лет импорт снизился в 4 раза, производство выросло на 70%, а экспорт вырос в 3,7 раза.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:05

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Михалыч написав:Я для себя из своих поездок и наблюдений делаю вывод, что структура питания у них немного другая чем у жителей Украины, они питаются более качественными и ценными продуктами и соответственно более дорогими чем жители Украины.


А вот сегодня попалось и подтверждение моих слов, по моим наблюдениям россияне больше чем мы едят продуктов из молока (сыр и творог), мясных и рыбных продуктов, а у нас в Украине больше едят того, что по идее должно являться гарниром, а не основным продуктом питания-хлебобулочные и макаронные изделия, а так же картошки, это вот мое субъективное наблюдение.
А сейчас к статье о которой я упомянул.
http://agro-business.com.ua/agrobusines ... ynynu.html

Через незбалансоване харчування та недоїдання тривалість життя українців, порівняно з мешканцями інших країн Європи, вже скоротилась у середньому на 5-10 років. Значною мірою це викликано тим, що за 4 роки на третину або на 300 тисяч тонн в забійній вазі зменшилось споживання нашими співвітчизниками свинини, середньодушовий показник по якій становить наразі лише 15 кг щорічно, тобто він є вдвічі меншим від офіційно встановленої потреби людини у свинині.



Вид м’яса

Фонд споживання

Доля від загального споживання м’яса

Споживання на душу населення в рік

Курятина

1002,22 тис. т

53%

24 кг

Свинина

627,54 тис. т

33%

15 кг

Яловичина

226,33 тис. т

12%

5,4 кг

Структура споживання м’яса в Україні за 2018 рік



Водночас у росіян цей чинник дорівнює 30 кг, у китайців – 40 кг, а у мешканців країн Європейського Союзу – 45 кг. Україна пасе задніх через надмірно високу ціну на м’ясо свині, яка за даними Асоціації постачальників торговельних мереж, після останнього подорожчання на 6 %, сягнула позначки у 115 грн/кг. Так вважає Микола Бабенко, генеральний директор Центру підвищення ефективності в тваринництві, який поділився своїми міркуваннями з учасниками пресового заходу.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:34

  Михалыч написав:
  Михалыч написав:Я для себя из своих поездок и наблюдений делаю вывод, что структура питания у них немного другая чем у жителей Украины, они питаются более качественными и ценными продуктами и соответственно более дорогими чем жители Украины.


А вот сегодня попалось и подтверждение моих слов, по моим наблюдениям россияне больше чем мы едят продуктов из молока (сыр и творог), мясных и рыбных продуктов, а у нас в Украине больше едят того, что по идее должно являться гарниром, а не основным продуктом питания-хлебобулочные и макаронные изделия, а так же картошки, это вот мое субъективное наблюдение.
А сейчас к статье о которой я упомянул.
http://agro-business.com.ua/agrobusines ... ynynu.html

Через незбалансоване харчування та недоїдання тривалість життя українців, порівняно з мешканцями інших країн Європи, вже скоротилась у середньому на 5-10 років. Значною мірою це викликано тим, що за 4 роки на третину або на 300 тисяч тонн в забійній вазі зменшилось споживання нашими співвітчизниками свинини, середньодушовий показник по якій становить наразі лише 15 кг щорічно, тобто він є вдвічі меншим від офіційно встановленої потреби людини у свинині.



Вид м’яса

Фонд споживання

Доля від загального споживання м’яса

Споживання на душу населення в рік

Курятина

1002,22 тис. т

53%

24 кг

Свинина

627,54 тис. т

33%

15 кг

Яловичина

226,33 тис. т

12%

5,4 кг

Структура споживання м’яса в Україні за 2018 рік



Водночас у росіян цей чинник дорівнює 30 кг, у китайців – 40 кг, а у мешканців країн Європейського Союзу – 45 кг. Україна пасе задніх через надмірно високу ціну на м’ясо свині, яка за даними Асоціації постачальників торговельних мереж, після останнього подорожчання на 6 %, сягнула позначки у 115 грн/кг. Так вважає Микола Бабенко, генеральний директор Центру підвищення ефективності в тваринництві, який поділився своїми міркуваннями з учасниками пресового заходу.

Это подтверждается обычнйо статистикой
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу
2017
-м’ясо і м’ясопродукти, кг-4,7
-яйця, шт. -20
- фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг 3.7
-риба і рибопродукти, кг 1.3
http://www.ukrstat.gov.ua/
Или 56,5 кг на человека в год
Потребление основных продуктов питания по Российской Федерации
(на душу населения в год; килограммов)
Мясо и мясопродукты 75
Яйца и яйцепродукты 279
Фрукты и ягоды 59
Рыба и рыбопродукты 19.6
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... /economy/#
Как видно, потребление мяса в 17-ом в РФ было выше на 1/3, яиц на 1/6, фруктов и ягод на 1/3, рыбы на 25%. При том, что 30 лет назад ситуация была диаметрально противоположной
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 17:32

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  budivelnik написав:Жруть москалі в 3 рази більше....Чи може брешуть в три рази більше?


Так десь у півтора-два, коли хоче довести як голодують в Україні, то
  Волгарь написав:1000 грн. на человека в месяц, на домохозяйство из 4-х человек - 4 тыс./мес.

Хоча
За отриманими результатами кількість домогосподарств України у 2018р. складає
14935 тис. (у 2017р. – 14986 тис.). У міських поселеннях проживають 67% домогосподарств, з них у великих містах (з чисельністю населення
100 тис. осіб і більше) – 39%, у малих – 28%, у сільській місцевості – третина.
Середній розмір домогосподарства в Україні становить 2,58 особи. Більш чисельні домогосподарства, як і раніше, характерні для сільської місцевості (2,67 особи проти 2,54 у міських поселеннях). https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/virdg.htm

Деколи цей товариш розказує, що в Україні проживає 30 млн., а тут виявляється згоден на всі 60 млн.
Тому якщо
У грошовому вираженні місячні витрати одного домогосподарства на продукти харчування в середньому становлять 3 тис. 495 грн: 4 тис. 222 грн у містах та 2 тис. 682 грн у селах

Відповідно містянин в середньому на харчі 1800 грн.
В селі 1000 грн., але ще і передають в міста торби з продуктами. :)
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:45

В принципе понятна "честность" волгарей - им просто ничего не рассказывают:

В России запретили говорить о росте цен на бензин
https://lenta.ru/news/2019/05/29/oil_prices/

Конечно, у них будут розовые очки и искаженное восприятие реальности. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:46

  Михалыч написав:А сейчас к статье о которой я упомянул.
http://agro-business.com.ua/agrobusines ... ynynu.html

Через незбалансоване харчування та недоїдання тривалість життя українців, порівняно з мешканцями інших країн Європи, вже скоротилась у середньому на 5-10 років. Значною мірою це викликано тим, що за 4 роки на третину або на 300 тисяч тонн в забійній вазі зменшилось споживання нашими співвітчизниками свинини, середньодушовий показник по якій становить наразі лише 15 кг щорічно, тобто він є вдвічі меншим від офіційно встановленої потреби людини у свинині.


А расскажи нам, как крупный специалист, где описана официальная потребность в свинине? Кем установлены эти нормы?
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