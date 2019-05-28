В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Товарищ опять тупит. Статистика не учитывает продажи продуктов на рынках. А здесь у нас с РФ соотношение кардинально разное. Украинцы в разы больше покупают на рынках. Россияне в основном только в супермаркетах и магазинах. Не охота постить фотки как ломятся у украинцев столы в три этажа в момент всяких празднований. Был я в РФ многократно в гостях, там даже близко такого нет.
Через незбалансоване харчування та недоїдання тривалість життя українців, порівняно з мешканцями інших країн Європи, вже скоротилась у середньому на 5-10 років. Значною мірою це викликано тим, що за 4 роки на третину або на 300 тисяч тонн в забійній вазі зменшилось споживання нашими співвітчизниками свинини, середньодушовий показник по якій становить наразі лише 15 кг щорічно, тобто він є вдвічі меншим від офіційно встановленої потреби людини у свинині.
А расскажи нам, как крупный специалист, где описана официальная потребность в свинине? Кем установлены эти нормы?
Нормально, Вы как всегда в своем репертуаре, выдернуть абзац и начать мутить воду Я лично ничего не утверждал, а процитировал статью и если бы Вы не выдергивали часть цитаты, а показали ее полностью, то получили
Водночас у росіян цей чинник дорівнює 30 кг, у китайців – 40 кг, а у мешканців країн Європейського Союзу – 45 кг. Україна пасе задніх через надмірно високу ціну на м’ясо свині, яка за даними Асоціації постачальників торговельних мереж, після останнього подорожчання на 6 %, сягнула позначки у 115 грн/кг. Так вважає Микола Бабенко, генеральний директор Центру підвищення ефективності в тваринництві, який поділився своїми міркуваннями з учасниками пресового заходу.
Есть вопросы как к специалисту, вот и задавайте их Николаю Бабенко
P.S. суть дискуссии была о разной структуре питания и не отменяет того факта, что для среднестатестического жителя Украины то что в других странах гарнир (каши, картоха, хлебобулочные изделия и макаронные) является для украинцев основным продуктом питания, а в других развитых странах и в РФ основным продуктом питания являются мясные, молочные, рыбные продукты, фрукты/овощи, а гарнир является гарниром, а не основным продуктом питания.
P.S. P.S. Гарни́р (фр. garnir — снабжать, украшать) — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности, гарниром принято называть дополнения к мясным или рыбным продуктам в виде круп, макаронных изделий, овощей и т. д.
Востаннє редагувалось Михалыч в П'ят 31 тра, 2019 09:55, всього редагувалось 4 разів.
otg написав:Товарищ опять тупит. Статистика не учитывает продажи продуктов на рынках. А здесь у нас с РФ соотношение кардинально разное. Украинцы в разы больше покупают на рынках. Россияне в основном только в супермаркетах и магазинах. Не охота постить фотки как ломятся у украинцев столы в три этажа в момент всяких празднований. Был я в РФ многократно в гостях, там даже близко такого нет.
Я не соглашусь, у Вас свой опыт, у меня свой, столы не хуже, кто Вам виноват что в РФ у Вас такая скупая принимающая сторона да и из личного опыта, на рынках они покупают не меньше чем у нас (три года прожил в Новосибирске недалеко от центрального рынка, постоянно его посещал и наблюдал как тарятся россияне, не хуже чем у нас в Одессе на Привозе), как написал бы пан Sommer где Ваши пруфы, что они покупают на рынках в разы меньше
P.S. что у нас на рынках покупать, мясо в подавляющей части не деревенское крестьянское/фермерское, у нас на Привозе купить домашнее мясо это надо что бы очень сильно повезло, каждый год отдыхаю в Карпатах, так там не то что мясо, но молоко или творог домашний не всегда купишь, люди не держат свиней, коров, одни может живность держат на 30 хат, тем кто держит мяса для себя им не всегда хватает, а молочку даже на соседей зачастую не хватает не то, что туристам продать, а куры или яйца вообще не купишь в тех деревнях, они там сами зачастую яйца и кур покупают магазинные.....это не то что было при союзе почти в каждой хате была живность.
Востаннє редагувалось Михалыч в П'ят 31 тра, 2019 10:15, всього редагувалось 2 разів.
Підсумовуємо 1 Спочатку один тролик заявив що москалики харчуютьчя в три рази краще ( взявши за основу суми витрат) 2 Я написав що це брехня і не буде надано жодного доказу що москалики їдять в три рази більше 3 Моє припущення справдилось і за його замилювання взялись з двох сторін а - один заявив що платять в три рази більше , бо їдять в три рази якісніші продукти... Хтось при нормальному розумі повірить що в росії якісніші харчі? б - другий заявив що ціни на харчі в педерації приблизно на 30% вищі , а тому їдять не в три рази , а в 2 рази краще і більше... 4 При цьому москалики забувають враховувати наступне(або свідомо скривають) а - частина доходів педерації йде в звр а не на стіл б - ще одна частина йде у виготовлення зброї і на війни в - за рахунок гіршого клімату для тієї ж якості харчування- треба споживати на 20% більше продуктів ніж в Україні г - в Україні частина населення (до 10%) знаходиться за межами держави , а тому ділити загальну кількість харчів на все населення- це автоматично на 10% погіршувати (віртуально) кількість харчів на особу д - в педерації приблизно 10% гастарбайтерів які не включені в статистику але харчуються, таким чином поділивши кількість харчів на кількість населення педераці-картина знову ж віртуально покращується на 10%
От і виходить На папері- в три рази краще А в Криму максимум так само як і в Україні , а в ОРДЛО в рази гірше... оце і є московська статистика від михаличів і волгарів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:От і виходить На папері- в три рази краще А в Криму максимум так само як і в Україні , а в ОРДЛО в рази гірше... оце і є московська статистика від михаличів і волгарів.
Если вы меня лично упомянули, то я Вам привел пример своих покупок за один день В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія и показал, что вопреки Вашим утверждениям стоимость продуктов у них в сетевых сагазинах аналогах нашим не в три раза выше как вы утверждали, так что не надо придумывать.....вы обратных доказательств в подтверждение своих утверждений о том что у них цены на продукты питания якобы в три раза выше не привели.
P.S. про ОРДЛО и Крым в свете дискуссии цен у нас и в РФ вообще ни кто не писал, так что не придумывайте
Востаннє редагувалось Михалыч в П'ят 31 тра, 2019 10:19, всього редагувалось 1 раз.
На відміну від проплачених тролів- я вмію користуватись математикою Якщо один(волгарь) заявив що в педерації витрачають на харчі в 3 рази більше грошей А другий(міхалич) заявив що харчі в педерації всього на 30% дорожчі То просте математичне рівняння показує що москалики їдять в 3 рази/1.3 =2.3 рази більше харчів в кількісному виразі...
таким чином або признаєте що збрехав волгарь , або признаєтесь що набрехали ви... або всі разом вірите що в педерації людина їсть в 2.3 рази більше в кількісному обчисленні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
На відміну від проплачених тролів- я вмію користуватись математикою Якщо один(волгарь) заявив що в педерації витрачають на харчі в 3 рази більше грошей А другий(міхалич) заявив що харчі в педерації всього на 30% дорожчі То просте математичне рівняння показує що москалики їдять в 3 рази/1.3 =2.3 рази більше харчів в кількісному виразі...
таким чином або признаєте що збрехав волгарь , або признаєтесь що набрехали ви... або всі разом вірите що в педерації людина їсть в 2.3 рази більше в кількісному обчисленні.
Вы снова придумываете на ровном месте, я писал не о общем объеме, а о структуре питания Едят они не больше по общему объему, просто у нас по сравнению с ними едят макарон по 15-20 грн. больше и меньше мяса с рыбой которые стоят в разы и десятки раз дороже, а в РФ наоборот в структуре питания больше долее дорогих продуктов из мяса и рыбы и меньше из дешевого гарнира (картоха, хлебобулочные и макаронные изделия с кашами) вот от сюда и разница.
P.S. а если украинцы вообще будут питаться одними гарнирами, заменив мясо и рыбу крупами, макаронами с хлебом и картохой, то разница в размере денег будет еще больше, а в объеме продуктов не уменьшится, тогда по Вашему получится цены в РФ будут не в три а в пять раз выше судя по Вашей логике
budivelnik написав:От і виходить На папері- в три рази краще А в Криму максимум так само як і в Україні , а в ОРДЛО в рази гірше... оце і є московська статистика від михаличів і волгарів.
Если вы меня лично упомянули, то я Вам привел пример своих покупок за один день В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія и показал, что вопреки Вашим утверждениям стоимость продуктов у них в сетевых сагазинах аналогах нашим не в три раза выше как вы утверждали, так что не надо придумывать.....вы обратных доказательств в подтверждение своих утверждений о том что у них цены на продукты питания якобы в три раза выше не привели.
Тут все очень просто (для сравнения цены в НН на конец мая 2019) Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2019 році Квітень Батон 500 г 13.09 - от 22 оублей Яловичина???? кг 128.50 - края говяжьи - 360 рублей Свинина кг???? 116.17 - лопатка/грудинка - 192 рубля, окорок -230 Птиця (тушки курячі) кг 58.40 - от 109 рублей, средняя цена 130-140 Яйця десяток 20.20 - от 44 рублей (С-2), от 50-ти С-1, 55-60 (С0) Масло вершкове 200 г 40.52 - 80-100 рублей пачка или от 290 руб/кг Олія соняшникова л 34.95 - 65-100 рублей Цукор кг 14.08 -35-50 http://www.ukrstat.gov.ua/ Овощи в таблице апрельские, поэтому не сравниваю, цены на 25/5 на Заречном рынке Нижнего Новгорода (за кг) Яблоки -45-60 Апельсины -45-50 Бананы - 55 Картофель свежий -40-45 Лук свежий -40-50 Капуста свежая -65-70 руб/кг Помидоры -90-160 руб/кг Огурцы -65-90 руб/кг Редиска -65-80 руб/кг Зелень 15 руб/100 гр. Сыр колбасный -240 рублей Хлеб жито (600 гр) -30 рублей Творог -240-250 руб/кг Клубника -180-250 руб/кг Черешня -130 -250 руб/кг Если и есть разница, то она (возможно кроме ранних фруктов) в процентах. Правда у нас 56 градус северной широты - на 1000 км севернее Одессы.