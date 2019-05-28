Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:02

Підсумовуємо

1 Спочатку один тролик заявив що москалики харчуютьчя в три рази краще ( взявши за основу суми витрат)

2 Я написав що це брехня і не буде надано жодного доказу що москалики їдять в три рази більше

3 Моє припущення справдилось і за його замилювання взялись з двох сторін

а - один заявив що платять в три рази більше , бо їдять в три рази якісніші продукти...

Хтось при нормальному розумі повірить що в росії якісніші харчі?

б - другий заявив що ціни на харчі в педерації приблизно на 30% вищі , а тому їдять не в три рази , а в 2 рази краще і більше...

4 При цьому москалики забувають враховувати наступне(або свідомо скривають)

а - частина доходів педерації йде в звр а не на стіл

б - ще одна частина йде у виготовлення зброї і на війни

в - за рахунок гіршого клімату для тієї ж якості харчування- треба споживати на 20% більше продуктів ніж в Україні

г - в Україні частина населення (до 10%) знаходиться за межами держави , а тому ділити загальну кількість харчів на все населення- це автоматично на 10% погіршувати (віртуально) кількість харчів на особу

д - в педерації приблизно 10% гастарбайтерів які не включені в статистику але харчуються, таким чином поділивши кількість харчів на кількість населення педераці-картина знову ж віртуально покращується на 10%



От і виходить

На папері- в три рази краще

А в Криму максимум так само як і в Україні , а в ОРДЛО в рази гірше... оце і є московська статистика від михаличів і волгарів.

в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69