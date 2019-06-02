В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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НЕКРЫМСКИЙ МОСТ Новый мост между Россией и Китаем усилит развитие Дальнего Востока
В пятницу на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина трансграничного двухполосного моста более километра, а весит он 3900 тонн. Каждая из сторон построила ровно половину – по 540 метров. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров, куда входит 13 километров подъездных путей на территории России и шесть километров дороги в Китае. Предполагается, что строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года. После этого оценочный поток пассажиров составит до трех миллионов человек в год, а грузопоток – около шести миллионов тонн, или почти 300 тысяч автомобилей.
В госкорпорации считают, что Пентагон «хочет разрушить» то, что с таким трудом создано и поддерживается в отношениях России и США в области космоса. В заявлении Роскосмоса также отмечается, что решение Пентагона может лишь негативно отразиться на международном сотрудничестве по коммерческим запускам. 30 мая Минобороны США запретило американским компаниям пользоваться услугами России для коммерческих запусков в космос с 2023 года. Страну добавили в «чёрный список», в который входят Сирия, Судан, Иран, КНДР и Китай. Вместе с ограничениями в отношении России, США также ввели запрет на использование коммерческих спутников, которые разработаны или произведены в странах из списка. При этом под действие запрета подпадают даже спутники, которые были лишь запущены с помощью ракет стран из перечня https://tjournal.ru/news/99663-roskosmo ... h-zapuskov
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
otg написав:Товарищ опять тупит. Статистика не учитывает продажи продуктов на рынках. А здесь у нас с РФ соотношение кардинально разное. Украинцы в разы больше покупают на рынках. Россияне в основном только в супермаркетах и магазинах. Не охота постить фотки как ломятся у украинцев столы в три этажа в момент всяких празднований. Был я в РФ многократно в гостях, там даже близко такого нет.
Точно-точно! Пока в коммерции работал (г. Киев), на многих "корпоративах" побывал. Все "три этажа" подтверждаю: 1. Хлеб; 2. Картошка; 3. Майонез.
Кстати, последняя статистика, приведенная на ветке, говорит о том, что на Украине всё стабильно
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт шоб не быть звездуном - давай фотки с корпоратива, где кормили негров только картохой фри с майонезом, да хлебущек чёрный нарезанный полные салатницы стояли по всему столу. Водкой то рабов попотчевали, чи так - нехай с собой приносют?
otg написав:Товарищ опять тупит. Статистика не учитывает продажи продуктов на рынках. А здесь у нас с РФ соотношение кардинально разное. Украинцы в разы больше покупают на рынках. Россияне в основном только в супермаркетах и магазинах. Не охота постить фотки как ломятся у украинцев столы в три этажа в момент всяких празднований. Был я в РФ многократно в гостях, там даже близко такого нет.
Точно-точно! Пока в коммерции работал (г. Киев), на многих "корпоративах" побывал. Все "три этажа" подтверждаю: 1. Хлеб; 2. Картошка; 3. Майонез.
Где ж ты работал, что на "корпоративах" таким кормили? Очистка? Клининговый "бизнес"?
Или досуг титушек организовывал?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Михалыч написав:Я не соглашусь, у Вас свой опыт, у меня свой, столы не хуже, кто Вам виноват что в РФ у Вас такая скупая принимающая сторона
При чем здесь принимающая сторона? Я был на многих мероприятиях в РФ и не у одних "принимающих", как Вы выразились. Да, россияне живут побогаче, но столы так обильно никто не накрывает как у нас. Как правило бабло тратят не рационально.
да и из личного опыта, на рынках они покупают не меньше чем у нас (три года прожил в Новосибирске недалеко от центрального рынка, постоянно его посещал и наблюдал как тарятся россияне, не хуже чем у нас в Одессе на Привозе), как написал бы пан Sommer где Ваши пруфы, что они покупают на рынках в разы меньше
Пруфы Вам постить не буду. Просто многих знаю в РФ и разговаривал на эту тему. Магазин это их все. На рынок сейчас ходит не так много людей.
Волгарь написав:НЕКРЫМСКИЙ МОСТ Новый мост между Россией и Китаем усилит развитие Дальнего Востока
В пятницу на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина трансграничного двухполосного моста более километра, а весит он 3900 тонн. Каждая из сторон построила ровно половину – по 540 метров. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров, куда входит 13 километров подъездных путей на территории России и шесть километров дороги в Китае. Предполагается, что строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года. После этого оценочный поток пассажиров составит до трех миллионов человек в год, а грузопоток – около шести миллионов тонн, или почти 300 тысяч автомобилей.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД