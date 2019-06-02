Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:27

В госкорпорации считают, что Пентагон «хочет разрушить» то, что с таким трудом создано и поддерживается в отношениях России и США в области космоса. В заявлении Роскосмоса также отмечается, что решение Пентагона может лишь негативно отразиться на международном сотрудничестве по коммерческим запускам.30 мая Минобороны США запретило американским компаниям пользоваться услугами России для коммерческих запусков в космос с 2023 года. Страну добавили в «чёрный список», в который входят Сирия, Судан, Иран, КНДР и Китай.Вместе с ограничениями в отношении России, США также ввели запрет на использование коммерческих спутников, которые разработаны или произведены в странах из списка. При этом под действие запрета подпадают даже спутники, которые были лишь запущены с помощью ракет стран из перечня