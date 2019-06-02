Додано: Пон 03 чер, 2019 12:02

shapo написав: Волгарь написав: НЕКРЫМСКИЙ МОСТ

Новый мост между Россией и Китаем усилит развитие Дальнего Востока

В пятницу на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина трансграничного двухполосного моста более километра, а весит он 3900 тонн. Каждая из сторон построила ровно половину – по 540 метров. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров, куда входит 13 километров подъездных путей на территории России и шесть километров дороги в Китае.

Предполагается, что строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года. После этого оценочный поток пассажиров составит до трех миллионов человек в год, а грузопоток – около шести миллионов тонн, или почти 300 тысяч автомобилей.

https://vz.ru/economy/2019/5/31/980285.html НЕКРЫМСКИЙ МОСТ



А ,может,наоборот

https://topwar.ru/4685-ekspert-kitay-na ... 95-99.html

GAZP 242,37 + 27,28

Видимо долго искали этот опус на просторах Сети, если для подтверждения своего тезиса выкопали статью 8-ми летней давности. Конечно, в масштабах китайской истории 8 лет - НЕ СРОК. Но позволю себе заметить, что уже Цинь Ши-Хуанди 2 200 лет назад обладал армией примерно в миллион солдат - больше, чем ВСЕ население кочевых племен севера и северо -запада, постоянно нападавших на Китай. Тем не менее он, как и его предшественники, продолжал стоить стены. Нынешние Забайкалье или Приморье империя Мин могла с легкостью занять еще лет 400 назад, не говоря уже об империи Цин, захвативших в к середине 19-го века Кашгар/Джунгарию и Монголию. Дальше, однако, они не пошли - СМЫСЛА НЕТ.В сущности же политика Китая диаметрально противоположна политики России, которая предпочитала или полностью уничтожать своих врагов (Казанское/Астраханское/Сибирское/Крымское ханства) или, полностью разгромив их армии, занимать столицы враждебных государств (Париж 1814-го/Берлин 1945-го). Да и сама ситуация с момента написания статьи сильно изменилась - к удивлению Китая, ему неожиданно пришлось столкнуться с серьезнейшим кризисом в отношении США (Хуавей/Южно-Китайское море/Тайваньский пролив), и теперь он нуждается во внеблоковой военной силе гораздо больше, чем РФ.А единственная военная сила в мире, способная сокрушить Америку - это как раз Россия. Так что союз КНР/РФ при всей его противоречивости, несомненно сохранится и в обозримом будущем.Прошу прощения, но, между тем, за последние 3 часа мой пакет акций подорожал почти на 5,5 млн. рублей. Пусть и виртуально. Но все равно приятно.