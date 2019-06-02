RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 480481482483
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:02

  shapo написав:
  Волгарь написав:НЕКРЫМСКИЙ МОСТ
Новый мост между Россией и Китаем усилит развитие Дальнего Востока
В пятницу на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина трансграничного двухполосного моста более километра, а весит он 3900 тонн. Каждая из сторон построила ровно половину – по 540 метров. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров, куда входит 13 километров подъездных путей на территории России и шесть километров дороги в Китае.
Предполагается, что строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года. После этого оценочный поток пассажиров составит до трех миллионов человек в год, а грузопоток – около шести миллионов тонн, или почти 300 тысяч автомобилей.

https://vz.ru/economy/2019/5/31/980285.html


А ,может,наоборот
https://topwar.ru/4685-ekspert-kitay-na ... 95-99.html

Видимо долго искали этот опус на просторах Сети, если для подтверждения своего тезиса выкопали статью 8-ми летней давности. Конечно, в масштабах китайской истории 8 лет - НЕ СРОК. Но позволю себе заметить, что уже Цинь Ши-Хуанди 2 200 лет назад обладал армией примерно в миллион солдат - больше, чем ВСЕ население кочевых племен севера и северо -запада, постоянно нападавших на Китай. Тем не менее он, как и его предшественники, продолжал стоить стены. Нынешние Забайкалье или Приморье империя Мин могла с легкостью занять еще лет 400 назад, не говоря уже об империи Цин, захвативших в к середине 19-го века Кашгар/Джунгарию и Монголию. Дальше, однако, они не пошли - СМЫСЛА НЕТ.
В сущности же политика Китая диаметрально противоположна политики России, которая предпочитала или полностью уничтожать своих врагов (Казанское/Астраханское/Сибирское/Крымское ханства) или, полностью разгромив их армии, занимать столицы враждебных государств (Париж 1814-го/Берлин 1945-го). Да и сама ситуация с момента написания статьи сильно изменилась - к удивлению Китая, ему неожиданно пришлось столкнуться с серьезнейшим кризисом в отношении США (Хуавей/Южно-Китайское море/Тайваньский пролив), и теперь он нуждается во внеблоковой военной силе гораздо больше, чем РФ.
А единственная военная сила в мире, способная сокрушить Америку - это как раз Россия. Так что союз КНР/РФ при всей его противоречивости, несомненно сохранится и в обозримом будущем.
GAZP 242,37 + 27,28
https://ru.investing.com/equities/sberbank-p_rts
Прошу прощения, но, между тем, за последние 3 часа мой пакет акций подорожал почти на 5,5 млн. рублей. Пусть и виртуально. Но все равно приятно.
Волгарь
 
Повідомлень: 6586
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:14

  Волгарь написав:Видимо долго искали этот опус на просторах Сети, если для подтверждения своего тезиса выкопали статью 8-ми летней давности. Конечно, в масштабах китайской истории 8 лет - НЕ СРОК. Но позволю себе заметить, что уже Цинь Ши-Хуанди 2 200 лет назад обладал армией примерно в миллион солдат - больше, чем ВСЕ население кочевых племен севера и северо -запада, постоянно нападавших на Китай. Тем не менее он, как и его предшественники, продолжал стоить стены. Нынешние Забайкалье или Приморье империя Мин могла с легкостью занять еще лет 400 назад, не говоря уже об империи Цин, захвативших в к середине 19-го века Кашгар/Джунгарию и Монголию. Дальше, однако, они не пошли - СМЫСЛА НЕТ.
В сущности же политика Китая диаметрально противоположна политики России, которая предпочитала или полностью уничтожать своих врагов (Казанское/Астраханское/Сибирское/Крымское ханства) или, полностью разгромив их армии, занимать столицы враждебных государств (Париж 1814-го/Берлин 1945-го). Да и сама ситуация с момента написания статьи сильно изменилась - к удивлению Китая, ему неожиданно пришлось столкнуться с серьезнейшим кризисом в отношении США (Хуавей/Южно-Китайское море/Тайваньский пролив), и теперь он нуждается во внеблоковой военной силе гораздо больше, чем РФ.
А единственная военная сила в мире, способная сокрушить Америку - это как раз Россия. Так что союз КНР/РФ при всей его противоречивости, несомненно сохранится и в обозримом будущем.


Опус не в каком-то либерастическом издании, а самом что ни есть патриотическом опубликован.
СССР, а до того Россия никогда не воевали напрямую с США, в отличие от Китая.
Причем совсем недавно , каких-то 50 лет назад,на о-ве Даманском.
Про сокрушение Америки,конечно, сильно сказано, вполне в духе нынешней путинской России
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 29.05.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:37

  shapo написав:
  Волгарь написав:Видимо долго искали этот опус на просторах Сети, если для подтверждения своего тезиса выкопали статью 8-ми летней давности. Конечно, в масштабах китайской истории 8 лет - НЕ СРОК. Но позволю себе заметить, что уже Цинь Ши-Хуанди 2 200 лет назад обладал армией примерно в миллион солдат - больше, чем ВСЕ население кочевых племен севера и северо -запада, постоянно нападавших на Китай. Тем не менее он, как и его предшественники, продолжал стоить стены. Нынешние Забайкалье или Приморье империя Мин могла с легкостью занять еще лет 400 назад, не говоря уже об империи Цин, захвативших в к середине 19-го века Кашгар/Джунгарию и Монголию. Дальше, однако, они не пошли - СМЫСЛА НЕТ.
В сущности же политика Китая диаметрально противоположна политики России, которая предпочитала или полностью уничтожать своих врагов (Казанское/Астраханское/Сибирское/Крымское ханства) или, полностью разгромив их армии, занимать столицы враждебных государств (Париж 1814-го/Берлин 1945-го). Да и сама ситуация с момента написания статьи сильно изменилась - к удивлению Китая, ему неожиданно пришлось столкнуться с серьезнейшим кризисом в отношении США (Хуавей/Южно-Китайское море/Тайваньский пролив), и теперь он нуждается во внеблоковой военной силе гораздо больше, чем РФ.
А единственная военная сила в мире, способная сокрушить Америку - это как раз Россия. Так что союз КНР/РФ при всей его противоречивости, несомненно сохранится и в обозримом будущем.


Опус не в каком-то либерастическом издании, а самом что ни есть патриотическом опубликован.

Да, но 8-ми летней давности. Причем, ЭТО - не более чем мнение автора.
Политика КНР, как мы видим, АБСОЛЮТНО ИНАЯ
СССР, а до того Россия никогда не воевали напрямую с США, в отличие от Китая. Причем совсем недавно , каких-то 50 лет назад,на о-ве Даманском.

Но постоянно воевала, начиная с июня 50-го. И продолжает воевать
Про сокрушение Америки,конечно, сильно сказано, вполне в духе нынешней путинской России

Ну, кое-что, конечно изменилось со времен СССР - тогда у США хотя бы была возможность заранее увидеть приготовления к началу ядерной атаки и за ее продолжительность (30 минут) перехватить хотя бы часть боеголовок. Постановка на вооружение Авангарда делает ПРО США бессмысленной, гиперзвуковые ракеты способны уничтожить 80% американского ядерного потенциала минут за 10, а создаваемый купол ПКО на Европейской Россией будет способен перехватить до 95% оставшихся боевых блоков. Насчет стиля - совершенно обычный стиль. С ВОЛКАМИ ЖИТЬ ПО ВОЛЧЬИ ВЫТЬ,
Волгарь
 
Повідомлень: 6586
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 480481482483
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки заробляють співробітники відомих IT-компаній...
R2 » Пон 03 чер, 2019 11:56
1 24
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 11:56
blueiceua
В Укравтодорі розповіли, скільки коштує квадратний метр...
R2 » П'ят 31 тра, 2019 21:36
3 130
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 11:16
blueiceua
Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют... 1, 2, 3
R2 » П'ят 24 тра, 2019 12:37
23 1115
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 11:05
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71677)
03.06.2019 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.