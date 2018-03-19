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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 480481482483
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:02

  shapo написав:
  Волгарь написав:НЕКРЫМСКИЙ МОСТ
Новый мост между Россией и Китаем усилит развитие Дальнего Востока
В пятницу на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина трансграничного двухполосного моста более километра, а весит он 3900 тонн. Каждая из сторон построила ровно половину – по 540 метров. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров, куда входит 13 километров подъездных путей на территории России и шесть километров дороги в Китае.
Предполагается, что строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года. После этого оценочный поток пассажиров составит до трех миллионов человек в год, а грузопоток – около шести миллионов тонн, или почти 300 тысяч автомобилей.

https://vz.ru/economy/2019/5/31/980285.html


А ,может,наоборот
https://topwar.ru/4685-ekspert-kitay-na ... 95-99.html

Видимо долго искали этот опус на просторах Сети, если для подтверждения своего тезиса выкопали статью 8-ми летней давности. Конечно, в масштабах китайской истории 8 лет - НЕ СРОК. Но позволю себе заметить, что уже Цинь Ши-Хуанди 2 200 лет назад обладал армией примерно в миллион солдат - больше, чем ВСЕ население кочевых племен севера и северо -запада, постоянно нападавших на Китай. Тем не менее он, как и его предшественники, продолжал стоить стены. Нынешние Забайкалье или Приморье империя Мин могла с легкостью занять еще лет 400 назад, не говоря уже об империи Цин, захвативших в к середине 19-го века Кашгар/Джунгарию и Монголию. Дальше, однако, они не пошли - СМЫСЛА НЕТ.
В сущности же политика Китая диаметрально противоположна политики России, которая предпочитала или полностью уничтожать своих врагов (Казанское/Астраханское/Сибирское/Крымское ханства) или, полностью разгромив их армии, занимать столицы враждебных государств (Париж 1814-го/Берлин 1945-го). Да и сама ситуация с момента написания статьи сильно изменилась - к удивлению Китая, ему неожиданно пришлось столкнуться с серьезнейшим кризисом в отношении США (Хуавей/Южно-Китайское море/Тайваньский пролив), и теперь он нуждается во внеблоковой военной силе гораздо больше, чем РФ.
А единственная военная сила в мире, способная сокрушить Америку - это как раз Россия. Так что союз КНР/РФ при всей его противоречивости, несомненно сохранится и в обозримом будущем.
GAZP 242,37 + 27,28
https://ru.investing.com/equities/sberbank-p_rts
Прошу прощения, но, между тем, за последние 3 часа мой пакет акций подорожал почти на 5,5 млн. рублей. Пусть и виртуально. Но все равно приятно.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:14

  Волгарь написав:Видимо долго искали этот опус на просторах Сети, если для подтверждения своего тезиса выкопали статью 8-ми летней давности. Конечно, в масштабах китайской истории 8 лет - НЕ СРОК. Но позволю себе заметить, что уже Цинь Ши-Хуанди 2 200 лет назад обладал армией примерно в миллион солдат - больше, чем ВСЕ население кочевых племен севера и северо -запада, постоянно нападавших на Китай. Тем не менее он, как и его предшественники, продолжал стоить стены. Нынешние Забайкалье или Приморье империя Мин могла с легкостью занять еще лет 400 назад, не говоря уже об империи Цин, захвативших в к середине 19-го века Кашгар/Джунгарию и Монголию. Дальше, однако, они не пошли - СМЫСЛА НЕТ.
В сущности же политика Китая диаметрально противоположна политики России, которая предпочитала или полностью уничтожать своих врагов (Казанское/Астраханское/Сибирское/Крымское ханства) или, полностью разгромив их армии, занимать столицы враждебных государств (Париж 1814-го/Берлин 1945-го). Да и сама ситуация с момента написания статьи сильно изменилась - к удивлению Китая, ему неожиданно пришлось столкнуться с серьезнейшим кризисом в отношении США (Хуавей/Южно-Китайское море/Тайваньский пролив), и теперь он нуждается во внеблоковой военной силе гораздо больше, чем РФ.
А единственная военная сила в мире, способная сокрушить Америку - это как раз Россия. Так что союз КНР/РФ при всей его противоречивости, несомненно сохранится и в обозримом будущем.


Опус не в каком-то либерастическом издании, а самом что ни есть патриотическом опубликован.
СССР, а до того Россия никогда не воевали напрямую с США, в отличие от Китая.
Причем совсем недавно , каких-то 50 лет назад,на о-ве Даманском.
Про сокрушение Америки,конечно, сильно сказано, вполне в духе нынешней путинской России
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:37

  shapo написав:
  Волгарь написав:Видимо долго искали этот опус на просторах Сети, если для подтверждения своего тезиса выкопали статью 8-ми летней давности. Конечно, в масштабах китайской истории 8 лет - НЕ СРОК. Но позволю себе заметить, что уже Цинь Ши-Хуанди 2 200 лет назад обладал армией примерно в миллион солдат - больше, чем ВСЕ население кочевых племен севера и северо -запада, постоянно нападавших на Китай. Тем не менее он, как и его предшественники, продолжал стоить стены. Нынешние Забайкалье или Приморье империя Мин могла с легкостью занять еще лет 400 назад, не говоря уже об империи Цин, захвативших в к середине 19-го века Кашгар/Джунгарию и Монголию. Дальше, однако, они не пошли - СМЫСЛА НЕТ.
В сущности же политика Китая диаметрально противоположна политики России, которая предпочитала или полностью уничтожать своих врагов (Казанское/Астраханское/Сибирское/Крымское ханства) или, полностью разгромив их армии, занимать столицы враждебных государств (Париж 1814-го/Берлин 1945-го). Да и сама ситуация с момента написания статьи сильно изменилась - к удивлению Китая, ему неожиданно пришлось столкнуться с серьезнейшим кризисом в отношении США (Хуавей/Южно-Китайское море/Тайваньский пролив), и теперь он нуждается во внеблоковой военной силе гораздо больше, чем РФ.
А единственная военная сила в мире, способная сокрушить Америку - это как раз Россия. Так что союз КНР/РФ при всей его противоречивости, несомненно сохранится и в обозримом будущем.


Опус не в каком-то либерастическом издании, а самом что ни есть патриотическом опубликован.

Да, но 8-ми летней давности. Причем, ЭТО - не более чем мнение автора.
Политика КНР, как мы видим, АБСОЛЮТНО ИНАЯ
СССР, а до того Россия никогда не воевали напрямую с США, в отличие от Китая. Причем совсем недавно , каких-то 50 лет назад,на о-ве Даманском.

Но постоянно воевала, начиная с июня 50-го. И продолжает воевать
Про сокрушение Америки,конечно, сильно сказано, вполне в духе нынешней путинской России

Ну, кое-что, конечно изменилось со времен СССР - тогда у США хотя бы была возможность заранее увидеть приготовления к началу ядерной атаки и за ее продолжительность (30 минут) перехватить хотя бы часть боеголовок. Постановка на вооружение Авангарда делает ПРО США бессмысленной, гиперзвуковые ракеты способны уничтожить 80% американского ядерного потенциала минут за 10, а создаваемый купол ПКО на Европейской Россией будет способен перехватить до 95% оставшихся боевых блоков. Насчет стиля - совершенно обычный стиль. С ВОЛКАМИ ЖИТЬ ПО ВОЛЧЬИ ВЫТЬ,
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:28

  Волгарь написав:создаваемый купол ПКО на Европейской Россией будет способен перехватить до 95% оставшихся боевых блоков.


Как работает "купол ПКО" - наглядно показала Сирия, когда хваленый С-400 жидко обгадился против не самых навороченных "Томагавков".

Так что мечтайте дальше, ничего другого вам не остается. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 22:08

Даже правительство РФ не верит обещаниям Путина об улучшении уровня жизни в России — Bloomberg
Даже собственное правительство Владимира Путина не верит, что его амбициозные планы по улучшению уровня жизни в России можно воплотить в жизнь. Чиновники проанализировали программу расходов на 400 миллиардов долларов и обнаружили, что большинство целей не удастся достичь до конца президентского срока Путина, который истекает в 2024 году.
...
На самом же деле к 2024 году Кремль потратит на нее лишь 122 миллиарда долларов, а не заявленные 400 миллиардов.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 15:08

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
31.05.2019 495,2
31.01.2014 498,9
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Крымский эффект погашен. С учетом золота по 1340 за унцию и примерно 2200 т монетарного золота в резервах на начало июня, очень скоро мы вновь увидим магическую цифру 500 млрд.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 07:27

В России в 2018 году закрылось вдвое больше предприятий, чем открылось
В 2018 году в России открылось 290 тысяч предприятий, а закрылось — 600 тысяч. Так, число начавших свой бизнес вдвое меньше закрывших свой.
Эксперты выявили, что лидером по числу закрывшихся предприятий является Калининградская область. Здесь было ликвидировано 7 тысяч предприятий, а открыто — 1,5 тысячи. Больше всего — более 1,7 тыс. — открылось в Крыму, а закрылось 1,6 тыс.

По приросту же предприятий лидирует Ингушетия — 615 (закрылось 394). В Дагестане же в прошлом году около 5 раз больше предприятий закрылось, чем открылось. Что касается столицы, то в Москве появилось 88 тыс. предприятий, а прекратило существование 234 тыс.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:14

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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 10:21

Всемирный банк разочаровался в экономике России

Всемирный банк в очередной раз ухудшил свои ожидания по росту российской экономики в текущем году. Если в апреле 2019 года прогноз по росту ВВП России был снижен с 1,5% до 1,4%, теперь он был пересмотрен до 1,2%.
Поводом для пересмотра стало сокращение добычи нефти, санкционные риски, ужесточение кредитно-денежной политики и повышение налога на добавленную стоимость (НДС), перечисляет организация в докладе. В прошлом году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%. Несмотря на ужесточение международных экономических санкций и финансовое давление на рынке поддержку росту оказали проведение Чемпионата мира по футболу, строительство энергетических объектов и позитивная динамика нефтяных котировок.

Правительство РФ пока сохраняет прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне в 1,3%, заявил на прошлой неделе первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, комментируя прогнозы Счетной палаты по росту ВВП РФ менее чем на 1%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин со своей стороны анонсировал президенту Владимиру Путину прыжок экономики выше аналогичных официальных ожиданий ведомства. Минэкономразвития ждет резкое ускорение экономического роста с 2020-х годов на фоне национальных проектов за 25 трлн рублей, финансировать которые бюджет будет за счет повышения НДС и экономии на пенсионном возрасте.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:24

Россиянам повысили цену на газ
Цены на газ Газпрома для промышленности и населения с 1 июля повысятся на 1,4%.
«Изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо – через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно – через рост стоимости электрической и тепловой энергии. В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020–2024 годах рост указанных цен не превысит 3%», – говорится в комментарии Минэкономразвития о решении об уровне индексации цен в 2019 году, передает «Интерфакс».

https://vz.ru/news/2019/6/10/981793.html
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