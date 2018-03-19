В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Цены на газ Газпрома для промышленности и населения с 1 июля повысятся на 1,4%. «Изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо – через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно – через рост стоимости электрической и тепловой энергии. В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020–2024 годах рост указанных цен не превысит 3%», – говорится в комментарии Минэкономразвития о решении об уровне индексации цен в 2019 году, передает «Интерфакс».