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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 481482483484
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:10

  Волгарь написав:Россиянам повысили цену на газ
Цены на газ Газпрома для промышленности и населения с 1 июля повысятся на 1,4%.
«Изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо – через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно – через рост стоимости электрической и тепловой энергии. В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020–2024 годах рост указанных цен не превысит 3%», – говорится в комментарии Минэкономразвития о решении об уровне индексации цен в 2019 году, передает «Интерфакс».

https://vz.ru/news/2019/6/10/981793.html


Да ну, не может быть, прекратите панику! Это явно проплаченный вброс, сейчас придет волгарь и расскажет, как на самом деле... стоп, это ведь он и пишет??
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 06:40

Sommer на свою пенсию я с июля 2019 смогу купить 7 628,107 куб. м. природного газа. Этого количества газа мне хватит на 11-12 лет . Сколько куб. м. природного газа ты можешь купить на свою з.п ?
ceba
 
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