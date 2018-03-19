В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Цены на газ Газпрома для промышленности и населения с 1 июля повысятся на 1,4%. «Изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо – через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно – через рост стоимости электрической и тепловой энергии. В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020–2024 годах рост указанных цен не превысит 3%», – говорится в комментарии Минэкономразвития о решении об уровне индексации цен в 2019 году, передает «Интерфакс».
Информационное сообщение О добыче и производстве золота и серебра в апреле 2019 года
Производство золота в России за январь - апрель 2019 года составило 78,29 тонн (за январь - апрель 2018 – 70,67 тонн), в том числе: добычного – 61,53 тонн (за январь - апрель 2018 – 54,71 тонн), попутного – 6 тонн (за январь - апрель 2018 – 4,92 тонн), вторичного – 10,76 тонн (за январь - апрель 2018 – 11,04 тонн). Производство серебра в России за январь - апрель 2019 года составило 303,51 тонн (за январь - апрель 2018 – 329,04 тонн), в том числе: добычного – 133,64 тонн (за январь - апрель 2018 – 134,91 тонн), попутного – 103,98 тонн (за январь - апрель 2018 – 105,72 тонн), вторичного – 65,89 тонн (за январь - апрель 2018 – 88,41 тонн).
https://www.minfin.ru/ru/ Совсем неплохо по золоту, если вспомнить, что весь СССР в 60-80-х добывал около 300 т в год (которое почти в полном объеме шло на экспорт). А сейчас - в ЗВР РФ.