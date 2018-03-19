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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 481482483484
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:10

  Волгарь написав:Россиянам повысили цену на газ
Цены на газ Газпрома для промышленности и населения с 1 июля повысятся на 1,4%.
«Изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо – через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно – через рост стоимости электрической и тепловой энергии. В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020–2024 годах рост указанных цен не превысит 3%», – говорится в комментарии Минэкономразвития о решении об уровне индексации цен в 2019 году, передает «Интерфакс».

https://vz.ru/news/2019/6/10/981793.html


Да ну, не может быть, прекратите панику! Это явно проплаченный вброс, сейчас придет волгарь и расскажет, как на самом деле... стоп, это ведь он и пишет??
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 06:40

Sommer на свою пенсию я с июля 2019 смогу купить 7 628,107 куб. м. природного газа. Этого количества газа мне хватит на 11-12 лет . Сколько куб. м. природного газа ты можешь купить на свою з.п ?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:29

Информационное сообщение
О добыче и производстве золота и серебра в апреле 2019 года
Производство золота в России за январь - апрель 2019 года составило 78,29 тонн (за январь - апрель 2018 – 70,67 тонн), в том числе:
добычного – 61,53 тонн (за январь - апрель 2018 – 54,71 тонн),
попутного – 6 тонн (за январь - апрель 2018 – 4,92 тонн),
вторичного – 10,76 тонн (за январь - апрель 2018 – 11,04 тонн).
Производство серебра в России за январь - апрель 2019 года составило 303,51 тонн (за январь - апрель 2018 – 329,04 тонн), в том числе:
добычного – 133,64 тонн (за январь - апрель 2018 – 134,91 тонн),
попутного – 103,98 тонн (за январь - апрель 2018 – 105,72 тонн),
вторичного – 65,89 тонн (за январь - апрель 2018 – 88,41 тонн).

https://www.minfin.ru/ru/
Совсем неплохо по золоту, если вспомнить, что весь СССР в 60-80-х добывал около 300 т в год (которое почти в полном объеме шло на экспорт). А сейчас - в ЗВР РФ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:32

  Волгарь написав:Совсем неплохо по золоту, если вспомнить, что весь СССР в 60-80-х добывал около 300 т в год (которое почти в полном объеме шло на экспорт). А сейчас - в ЗВР РФ.


И "продвинутый экономист и крупный директор" не понимает, что при СССР за золото получали полноценную валюту (или поставки станков и пр.) а сейчас оно просто лежит мертвым грузом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:12

Это что-то новенькое
Санкции необходимо переосмыслить
"Цель санкций, заключавшаяся в том, чтобы заставить Россию закончить войну на востоке Украины и освободить Крым, не достигнута. Страны Евросоюза не заинтересованы и в движении России в сторону Китая. Международные санкции - не самоцель. Поэтому необходимо переосмыслить, правильным ли было вводить их и правильно ли их сохранять", - считает журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Штефан Ульрих.
"Тот, кто вводит санкции, должен обладать большим терпением. Возможно, когда-нибудь они заставят Путина изменить свои взгляды, так как издержки для него слишком велики. Санкции нужны не только для того, чтобы восстановить изначальное положение вещей, но и для того, чтобы предотвратить худшее развитие событий. В этом смысле санкции против России эффективны, - рассуждает автор статьи. - Путин - хладнокровный человек власти. Он знает, что не может позволить себе дальнейшую агрессию в адрес европейских государств, так как она повлечет за собой еще более жесткие наказания. Как минимум".
"Но, тем не менее, правы и те, чья цель заключается в том, чтобы когда-нибудь снова мирно сожительствовать с Россией в Европе. Это в интересах всех народов континента. Поэтому в рассуждениях о санкциях необходимо выходить за пределы их срока и задуматься о том, каким еще образом можно решить украинский конфликт", - говорится в статье.

"Если смотреть правде в глаза, Москва никогда не вернет Крым, потому что считает, что он понадобится ей в качестве опорной базы флота. С другой стороны, Украина не будет мириться с захватом земли. (...) Возможно, что Киев и Москва могли бы договориться о том, что Россия вправе оставить у себя Крым, но Украина должна получить за это соответствующую компенсацию. Пока обе стороны, кажется, не проявляют желания пойти этим путем. Но европейцы могут - наряду с санкциями - настойчиво агитировать за это. Ведь в итоге конфликт с Россией можно будет решить лишь с помощью компромиссов"
,
Источник: Süddeutsche Zeitung
https://www.inopressa.ru/article/13Jun2 ... tions.html
Для такого издания это разворот на 180 градусов. Хотя и очень наивно (по-европейски). А сущности - почти то же, что и 80 лет назад (Не стоит умирать за Данциг)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:09

Дождались
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
07.06.2019 502,7
03.01.2014 510,5
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Самый высокий показатель с января 14-го года
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:19

  Sommer написав:
  Волгарь написав:Россиянам повысили цену на газ
Цены на газ Газпрома для промышленности и населения с 1 июля повысятся на 1,4%.
«Изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо – через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно – через рост стоимости электрической и тепловой энергии. В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020–2024 годах рост указанных цен не превысит 3%», – говорится в комментарии Минэкономразвития о решении об уровне индексации цен в 2019 году, передает «Интерфакс».

https://vz.ru/news/2019/6/10/981793.html


Да ну, не может быть, прекратите панику! Это явно проплаченный вброс, сейчас придет волгарь и расскажет, как на самом деле... стоп, это ведь он и пишет??

В России как и в Украине власть за свои ошибки пытается заставить платить население. Но там хоть военные победы есть и захват территорий, а здесь были российские ставленники при власти - угробили медицину, угробили военные стратегические склады, создали министерство пропагандирующее сепаратизм, грубо нарушили Конституцию в вопросах государственной избирательной компании, грубо нарушили антимонопольное законодательство.
buratinyo
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