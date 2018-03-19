Санкции необходимо переосмыслить

"Цель санкций, заключавшаяся в том, чтобы заставить Россию закончить войну на востоке Украины и освободить Крым, не достигнута. Страны Евросоюза не заинтересованы и в движении России в сторону Китая. Международные санкции - не самоцель. Поэтому необходимо переосмыслить, правильным ли было вводить их и правильно ли их сохранять", - считает журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Штефан Ульрих.

"Тот, кто вводит санкции, должен обладать большим терпением. Возможно, когда-нибудь они заставят Путина изменить свои взгляды, так как издержки для него слишком велики. Санкции нужны не только для того, чтобы восстановить изначальное положение вещей, но и для того, чтобы предотвратить худшее развитие событий. В этом смысле санкции против России эффективны, - рассуждает автор статьи. - Путин - хладнокровный человек власти. Он знает, что не может позволить себе дальнейшую агрессию в адрес европейских государств, так как она повлечет за собой еще более жесткие наказания. Как минимум".

"Но, тем не менее, правы и те, чья цель заключается в том, чтобы когда-нибудь снова мирно сожительствовать с Россией в Европе. Это в интересах всех народов континента. Поэтому в рассуждениях о санкциях необходимо выходить за пределы их срока и задуматься о том, каким еще образом можно решить украинский конфликт", - говорится в статье.



"Если смотреть правде в глаза, Москва никогда не вернет Крым, потому что считает, что он понадобится ей в качестве опорной базы флота. С другой стороны, Украина не будет мириться с захватом земли. (...) Возможно, что Киев и Москва могли бы договориться о том, что Россия вправе оставить у себя Крым, но Украина должна получить за это соответствующую компенсацию. Пока обе стороны, кажется, не проявляют желания пойти этим путем. Но европейцы могут - наряду с санкциями - настойчиво агитировать за это. Ведь в итоге конфликт с Россией можно будет решить лишь с помощью компромиссов"