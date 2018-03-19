В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Цены на газ Газпрома для промышленности и населения с 1 июля повысятся на 1,4%. «Изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо – через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно – через рост стоимости электрической и тепловой энергии. В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020–2024 годах рост указанных цен не превысит 3%», – говорится в комментарии Минэкономразвития о решении об уровне индексации цен в 2019 году, передает «Интерфакс».
Информационное сообщение О добыче и производстве золота и серебра в апреле 2019 года
Производство золота в России за январь - апрель 2019 года составило 78,29 тонн (за январь - апрель 2018 – 70,67 тонн), в том числе: добычного – 61,53 тонн (за январь - апрель 2018 – 54,71 тонн), попутного – 6 тонн (за январь - апрель 2018 – 4,92 тонн), вторичного – 10,76 тонн (за январь - апрель 2018 – 11,04 тонн). Производство серебра в России за январь - апрель 2019 года составило 303,51 тонн (за январь - апрель 2018 – 329,04 тонн), в том числе: добычного – 133,64 тонн (за январь - апрель 2018 – 134,91 тонн), попутного – 103,98 тонн (за январь - апрель 2018 – 105,72 тонн), вторичного – 65,89 тонн (за январь - апрель 2018 – 88,41 тонн).
https://www.minfin.ru/ru/ Совсем неплохо по золоту, если вспомнить, что весь СССР в 60-80-х добывал около 300 т в год (которое почти в полном объеме шло на экспорт). А сейчас - в ЗВР РФ.
Это что-то новенькое Санкции необходимо переосмыслить
"Цель санкций, заключавшаяся в том, чтобы заставить Россию закончить войну на востоке Украины и освободить Крым, не достигнута. Страны Евросоюза не заинтересованы и в движении России в сторону Китая. Международные санкции - не самоцель. Поэтому необходимо переосмыслить, правильным ли было вводить их и правильно ли их сохранять", - считает журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Штефан Ульрих. "Тот, кто вводит санкции, должен обладать большим терпением. Возможно, когда-нибудь они заставят Путина изменить свои взгляды, так как издержки для него слишком велики. Санкции нужны не только для того, чтобы восстановить изначальное положение вещей, но и для того, чтобы предотвратить худшее развитие событий. В этом смысле санкции против России эффективны, - рассуждает автор статьи. - Путин - хладнокровный человек власти. Он знает, что не может позволить себе дальнейшую агрессию в адрес европейских государств, так как она повлечет за собой еще более жесткие наказания. Как минимум". "Но, тем не менее, правы и те, чья цель заключается в том, чтобы когда-нибудь снова мирно сожительствовать с Россией в Европе. Это в интересах всех народов континента. Поэтому в рассуждениях о санкциях необходимо выходить за пределы их срока и задуматься о том, каким еще образом можно решить украинский конфликт", - говорится в статье.
"Если смотреть правде в глаза, Москва никогда не вернет Крым, потому что считает, что он понадобится ей в качестве опорной базы флота. С другой стороны, Украина не будет мириться с захватом земли. (...) Возможно, что Киев и Москва могли бы договориться о том, что Россия вправе оставить у себя Крым, но Украина должна получить за это соответствующую компенсацию. Пока обе стороны, кажется, не проявляют желания пойти этим путем. Но европейцы могут - наряду с санкциями - настойчиво агитировать за это. Ведь в итоге конфликт с Россией можно будет решить лишь с помощью компромиссов"
Дождались Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 07.06.2019 502,7 03.01.2014 510,5 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Самый высокий показатель с января 14-го года
Цены на газ Газпрома для промышленности и населения с 1 июля повысятся на 1,4%. «Изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо – через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно – через рост стоимости электрической и тепловой энергии. В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020–2024 годах рост указанных цен не превысит 3%», – говорится в комментарии Минэкономразвития о решении об уровне индексации цен в 2019 году, передает «Интерфакс».
Да ну, не может быть, прекратите панику! Это явно проплаченный вброс, сейчас придет волгарь и расскажет, как на самом деле... стоп, это ведь он и пишет??
В России как и в Украине власть за свои ошибки пытается заставить платить население. Но там хоть военные победы есть и захват территорий, а здесь были российские ставленники при власти - угробили медицину, угробили военные стратегические склады, создали министерство пропагандирующее сепаратизм, грубо нарушили Конституцию в вопросах государственной избирательной компании, грубо нарушили антимонопольное законодательство.
Информационное сообщение Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - май 2019 года По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - май 2019 года составило: - объем поступивших доходов – 7 865 755,6 млн. рублей или 39,4% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; - исполнение расходов – 6 716 156,5 млн. рублей или 37,2% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 35,7% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 1 149 599,2 млн. рублей. https://www.minfin.ru/ru/ Год назад цифры были следующие Доходы, всего- 6 915 млн. рублей Расходы, всего – 6 454 млн. руб. Дефицит (-)/Профицит (+) 461 млрд. рублей Профицит бюджета вырос в 2,5 раза.