Если вместо "бедность" говорить "сокращение доходов", то никакой бедности не станет!
Срочно надо известить ООН, найден простейший рецепт борьбы с бедностью!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:09
Если вместо "бедность" говорить "сокращение доходов", то никакой бедности не станет!
Срочно надо известить ООН, найден простейший рецепт борьбы с бедностью!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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