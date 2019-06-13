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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 482483484485
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:09

  Подолянин написав:
«Говорить о росте бедности в РФ нельзя, хотя число людей, у которых сократились доходы, выросло», — сказал Песков.
Кремль и кремлеботы черпают "мудрость" в одном месте :oops:


Если вместо "бедность" говорить "сокращение доходов", то никакой бедности не станет!

Срочно надо известить ООН, найден простейший рецепт борьбы с бедностью!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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