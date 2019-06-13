В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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В Нидерландах сегодня, 19 июня, Международная следственная группа по делу катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 назовет причастных к крушению. Как сообщает "Укринформ", имена обнародуют на пресс-конференции в 13:00 по местному времени (в 14:00 по Киеву).
Пресс-встреча состоится в городе Ньивегейн. Нидерланды представят генпрокурор страны Фред Вестербек и председатель уголовного отделения нацполиции Вильберт Поллисен. От Украины будет выступать первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук. Первыми будут проинформированы родственники жертв на закрытой встрече.