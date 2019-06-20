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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 482483484485
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:09

  Подолянин написав:
«Говорить о росте бедности в РФ нельзя, хотя число людей, у которых сократились доходы, выросло», — сказал Песков.
Кремль и кремлеботы черпают "мудрость" в одном месте :oops:


Если вместо "бедность" говорить "сокращение доходов", то никакой бедности не станет!

Срочно надо известить ООН, найден простейший рецепт борьбы с бедностью!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:17

Дело MH17: следственная группа сегодня назовет причастных к трагедии
В Нидерландах сегодня, 19 июня, Международная следственная группа по делу катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 назовет причастных к крушению. Как сообщает "Укринформ", имена обнародуют на пресс-конференции в 13:00 по местному времени (в 14:00 по Киеву).

Пресс-встреча состоится в городе Ньивегейн. Нидерланды представят генпрокурор страны Фред Вестербек и председатель уголовного отделения нацполиции Вильберт Поллисен. От Украины будет выступать первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук. Первыми будут проинформированы родственники жертв на закрытой встрече.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:10

  Подолянин написав:Дело MH17: следственная группа сегодня назовет причастных к трагедии
В Нидерландах сегодня, 19 июня, Международная следственная группа по делу катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 назовет причастных к крушению. Как сообщает "Укринформ", имена обнародуют на пресс-конференции в 13:00 по местному времени (в 14:00 по Киеву).

Пресс-встреча состоится в городе Ньивегейн. Нидерланды представят генпрокурор страны Фред Вестербек и председатель уголовного отделения нацполиции Вильберт Поллисен. От Украины будет выступать первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук. Первыми будут проинформированы родственники жертв на закрытой встрече.


Уже назвали:
https://news.liga.net/politics/news/padenie-mh17-nazvany-podozrevaemye---troe-rossiyan-i-ukrainets
Объединенная следственная группа (JIT), расследующая падение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing 777 Малазийских авиалиний, обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к этой трагедии летом 2014 года. Об этом со ссылкой на прокуратуру Нидерландов сообщил местный канал RTL.

Названы четыре имени:

- Игорь Гиркин (прозвище "Стрелков", позывной "Стрелок");
- Сергей Николаевич Дубинский, позывной "Хмурый";
- Олег Юлдашевич Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф";
- Леонид Владимирович Харченко, позывной "Крот", гражданин Украины.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:40

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США
14.06.2019 504,5
03.01.2014 510,5
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации
1.4 Монетарное золото
в миллионах чистых тройских унций 70.4
ЗВР РФ самые высокие с начала января 2014-го года (только внешний долг примерно на 250 млрд. долларов меньше). А ЗР по ценам на сегодня почти приблизились к 100 млрд. долларов - 97,7 млрд. на примерно 165 млрд. долларов в эквиваленте бумажных рублей в обращении
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:45

  Волгарь написав:ЗВР РФ самые высокие с начала января 2014-го года


Это конечно же заметно по снижению налогов и пенсионного возраста... Нет, подождите, но ведь они повысились?

Ну хотя бы цены на бензин... тоже растут.

Что же не так?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:52

  Волгарь написав:..
ЗВР РФ самые высокие с начала января 2014-го года ..
вы вот объясните мне, непонятливому, а зачем при таких резервах одалживать деньги на внешних рынках, пусть даже под 4% годовых?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:02

  sequence написав:
  Волгарь написав:..
ЗВР РФ самые высокие с начала января 2014-го года ..
вы вот объясните мне, непонятливому, а зачем при таких резервах одалживать деньги на внешних рынках, пусть даже под 4% годовых?

C тем же успехом мне хотелось бы задать вопрос Правительству РФ:
- Зачем вообще одалживать деньги, если при госдолге в 13-14 трлн. рублей у него на счету лежит мертвым грузом 12+ трлн.?
Увы, на эти вопросы может ответить только Минфин РФ.
Волгарь
 
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