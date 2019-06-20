В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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В Нидерландах сегодня, 19 июня, Международная следственная группа по делу катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 назовет причастных к крушению. Как сообщает "Укринформ", имена обнародуют на пресс-конференции в 13:00 по местному времени (в 14:00 по Киеву).
Пресс-встреча состоится в городе Ньивегейн. Нидерланды представят генпрокурор страны Фред Вестербек и председатель уголовного отделения нацполиции Вильберт Поллисен. От Украины будет выступать первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук. Первыми будут проинформированы родственники жертв на закрытой встрече.
В Нидерландах сегодня, 19 июня, Международная следственная группа по делу катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 назовет причастных к крушению. Как сообщает "Укринформ", имена обнародуют на пресс-конференции в 13:00 по местному времени (в 14:00 по Киеву).
Пресс-встреча состоится в городе Ньивегейн. Нидерланды представят генпрокурор страны Фред Вестербек и председатель уголовного отделения нацполиции Вильберт Поллисен. От Украины будет выступать первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук. Первыми будут проинформированы родственники жертв на закрытой встрече.
Объединенная следственная группа (JIT), расследующая падение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing 777 Малазийских авиалиний, обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к этой трагедии летом 2014 года. Об этом со ссылкой на прокуратуру Нидерландов сообщил местный канал RTL.
Названы четыре имени:
- Игорь Гиркин (прозвище "Стрелков", позывной "Стрелок"); - Сергей Николаевич Дубинский, позывной "Хмурый"; - Олег Юлдашевич Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф"; - Леонид Владимирович Харченко, позывной "Крот", гражданин Украины.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 14.06.2019 504,5 03.01.2014 510,5 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 70.4 ЗВР РФ самые высокие с начала января 2014-го года (только внешний долг примерно на 250 млрд. долларов меньше). А ЗР по ценам на сегодня почти приблизились к 100 млрд. долларов - 97,7 млрд. на примерно 165 млрд. долларов в эквиваленте бумажных рублей в обращении
Волгарь написав:.. ЗВР РФ самые высокие с начала января 2014-го года ..
вы вот объясните мне, непонятливому, а зачем при таких резервах одалживать деньги на внешних рынках, пусть даже под 4% годовых?
C тем же успехом мне хотелось бы задать вопрос Правительству РФ: - Зачем вообще одалживать деньги, если при госдолге в 13-14 трлн. рублей у него на счету лежит мертвым грузом 12+ трлн.? Увы, на эти вопросы может ответить только Минфин РФ.