В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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В Нидерландах сегодня, 19 июня, Международная следственная группа по делу катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 назовет причастных к крушению. Как сообщает "Укринформ", имена обнародуют на пресс-конференции в 13:00 по местному времени (в 14:00 по Киеву).
Пресс-встреча состоится в городе Ньивегейн. Нидерланды представят генпрокурор страны Фред Вестербек и председатель уголовного отделения нацполиции Вильберт Поллисен. От Украины будет выступать первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук. Первыми будут проинформированы родственники жертв на закрытой встрече.
В Нидерландах сегодня, 19 июня, Международная следственная группа по делу катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 назовет причастных к крушению. Как сообщает "Укринформ", имена обнародуют на пресс-конференции в 13:00 по местному времени (в 14:00 по Киеву).
Пресс-встреча состоится в городе Ньивегейн. Нидерланды представят генпрокурор страны Фред Вестербек и председатель уголовного отделения нацполиции Вильберт Поллисен. От Украины будет выступать первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук. Первыми будут проинформированы родственники жертв на закрытой встрече.
Объединенная следственная группа (JIT), расследующая падение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing 777 Малазийских авиалиний, обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к этой трагедии летом 2014 года. Об этом со ссылкой на прокуратуру Нидерландов сообщил местный канал RTL.
Названы четыре имени:
- Игорь Гиркин (прозвище "Стрелков", позывной "Стрелок"); - Сергей Николаевич Дубинский, позывной "Хмурый"; - Олег Юлдашевич Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф"; - Леонид Владимирович Харченко, позывной "Крот", гражданин Украины.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 14.06.2019 504,5 03.01.2014 510,5 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 70.4 ЗВР РФ самые высокие с начала января 2014-го года (только внешний долг примерно на 250 млрд. долларов меньше). А ЗР по ценам на сегодня почти приблизились к 100 млрд. долларов - 97,7 млрд. на примерно 165 млрд. долларов в эквиваленте бумажных рублей в обращении
Волгарь написав:.. ЗВР РФ самые высокие с начала января 2014-го года ..
вы вот объясните мне, непонятливому, а зачем при таких резервах одалживать деньги на внешних рынках, пусть даже под 4% годовых?
C тем же успехом мне хотелось бы задать вопрос Правительству РФ: - Зачем вообще одалживать деньги, если при госдолге в 13-14 трлн. рублей у него на счету лежит мертвым грузом 12+ трлн.? Увы, на эти вопросы может ответить только Минфин РФ.
Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 14.06.2019 504,5 03.01.2014 510,5 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 70.4 ЗВР РФ самые высокие с начала января 2014-го года (только внешний долг примерно на 250 млрд. долларов меньше). А ЗР по ценам на сегодня почти приблизились к 100 млрд. долларов - 97,7 млрд. на примерно 165 млрд. долларов в эквиваленте бумажных рублей в обращении
Однако Причина, по которой сжимается ресурсная база банковской системы, - это падение доходов населения, не оставляющее людям возможностей сберегать, писали в марте аналитики Альфа-банка. Похожая тенденция начала проявляться еще в прошлом году: хотя ЦБ оценил приток денег на розничные депозиты в 1,7 триллиона рублей, на деле две трети этой суммы - 1,1 триллиона - пришлось на капитализацию процентов, то есть деньги, которые банки сами начислили клиентам-вкладчикам. Еще около 300 млрд могло прийти на счета в результате конвертации валютных депозитов в рубли. Действительно новых денег в системе появилось лишь 300 млрд рублей. Это минимальный за 4 года показатель, который втрое ниже цифры за 2017 год, и вдвое меньше - чем в 2016-м, подчитали в Альфа-банке. Статистика ЦБ подтверждает: по итогам 2018 года россияне отправили на сбережения всего 2,5% своих доходов - минимум более чем за 20 лет, хотя еще год назад могли позволить себе «отложить» втрое больше (8,5%). Каких либо предпосылок, что положение дел изменится в 2019 году, не просматривается, отмечают в Альфа-банке: прирост рублевых депозитов будет по-прежнему опираться на капитализацию процентов, поскольку электрольный цикл закончен, и необходимости повышать зарплаты бюджетникам больше нет. https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye- ... 1028292644
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД