Если вместо "бедность" говорить "сокращение доходов", то никакой бедности не станет!
Срочно надо известить ООН, найден простейший рецепт борьбы с бедностью!
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:09
Если вместо "бедность" говорить "сокращение доходов", то никакой бедности не станет!
Срочно надо известить ООН, найден простейший рецепт борьбы с бедностью!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 19 чер, 2019 11:17
Додано: Сер 19 чер, 2019 16:10
Уже назвали:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 20 чер, 2019 15:40
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США
14.06.2019 504,5
03.01.2014 510,5
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации
1.4 Монетарное золото
в миллионах чистых тройских унций 70.4
ЗВР РФ самые высокие с начала января 2014-го года (только внешний долг примерно на 250 млрд. долларов меньше). А ЗР по ценам на сегодня почти приблизились к 100 млрд. долларов - 97,7 млрд. на примерно 165 млрд. долларов в эквиваленте бумажных рублей в обращении
Додано: Чет 20 чер, 2019 18:45
Это конечно же заметно по снижению налогов и пенсионного возраста... Нет, подождите, но ведь они повысились?
Ну хотя бы цены на бензин... тоже растут.
Что же не так?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:52
Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:02
C тем же успехом мне хотелось бы задать вопрос Правительству РФ:
- Зачем вообще одалживать деньги, если при госдолге в 13-14 трлн. рублей у него на счету лежит мертвым грузом 12+ трлн.?
Увы, на эти вопросы может ответить только Минфин РФ.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:01
Значит... правильно, либо долг больше либо на счету меньше.
Простейшая логика.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Суб 22 чер, 2019 02:35
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Из роман
Однако
Причина, по которой сжимается ресурсная база банковской системы, - это падение доходов населения, не оставляющее людям возможностей сберегать, писали в марте аналитики Альфа-банка.
Похожая тенденция начала проявляться еще в прошлом году: хотя ЦБ оценил приток денег на розничные депозиты в 1,7 триллиона рублей, на деле две трети этой суммы - 1,1 триллиона - пришлось на капитализацию процентов, то есть деньги, которые банки сами начислили клиентам-вкладчикам.
Еще около 300 млрд могло прийти на счета в результате конвертации валютных депозитов в рубли.
Действительно новых денег в системе появилось лишь 300 млрд рублей. Это минимальный за 4 года показатель, который втрое ниже цифры за 2017 год, и вдвое меньше - чем в 2016-м, подчитали в Альфа-банке.
Статистика ЦБ подтверждает: по итогам 2018 года россияне отправили на сбережения всего 2,5% своих доходов - минимум более чем за 20 лет, хотя еще год назад могли позволить себе «отложить» втрое больше (8,5%).
Каких либо предпосылок, что положение дел изменится в 2019 году, не просматривается, отмечают в Альфа-банке: прирост рублевых депозитов будет по-прежнему опираться на капитализацию процентов, поскольку электрольный цикл закончен, и необходимости повышать зарплаты бюджетникам больше нет.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 22 чер, 2019 07:39
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины, потому что она не соответствует требуемому в республике качеству.«Днепр, когда подтекает к Южной Каховке, теперь является мощнейшей канализацией всей Украины… Мы сейчас делаем такие очистные сооружения в Феодосии, Керчи, что днепровскую воду уже технически не сможем обработать», — сообщил он.
Баженов подчеркнул, что «поезд ушел», посколько в Крыму старые сооружения «донашивают» в расчете на переход на новые технологии.
По словам Баженова, в рамках национального проекта «Чистая вода» для приведения питьевой воды в четырех районах Крыма к общероссийским стандартам выделено 366 млрд рублей.
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