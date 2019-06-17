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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 483484485486
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:38

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины
Так вам и надо! Как царева челядь скажет - то вы и будете выполнять.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:16

  Подолянин написав:
  ceba написав: Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины
Так вам и надо! Как царева челядь скажет - то вы и будете выполнять.
Так нам и надо, а вы пейте свою водичку из Днепра сами. Под Севастополем из-за отсутствия осадков обмелело Чернореченское водохранилище, и городские власти решили пополнить запасы днепровской водой. Подача началась с 3 июня.
В соцсетях бурно обсуждают проблему подачи днепровской воды. Люди жалуются, что вода в кранах поменяла цвет и пахнет хлоркой. Все больше горожан обзаводится фильтрами для воды. Начинается паника.
- Люди отзовитесь! Нам с мужем кажется, или на самом деле качество воды резко ухудшилось? Хлоркой фонит, просто невозможно пить ее!
Этот пост поддержало более сотни человек.
- Приходил мастер менять фильтры, сказал, что с этой водой сейчас быстрее всё забивается, качество воды очень ухудшилось. Надеюсь осмофильтр справится, - пишет другой пользователь соцсетей.
В сети появляются истории о том, что даже домашние питомцы перестали пить воду из под крана. У кого-то собака целый день не пила, «нос воротила», у кого-то рыбки умирают, пишет 0692.http://sevastopol2011.ru/news/sevastopo ... 06-08-6029
В Севастопольский горсовет поступило письмо представителей общественности с возражениями против планов подачи для водоснабжения города днепровской воды.
Представители общественности заявили, что химический состав днепровской воды не соответствует нормам питьевой воды и считают недопустимым ее подачу в дома жителей Севастополя. Она пригодна только для проведения генеральной уборки в квартире. При этом они предложили обеспечить водоснабжение из альтернативных источников.Депутаты горсовета приняли решение обратиться в СГГА с просьбой найти альтернативные источники воды, а также подготовить проект решения о внесении изменений в программу «Питьевая вода Севастополя».http://sevnews.info/rus/view-news/ZHite ... -vodu/9297
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:42

Зображення Сейчас можно с уверенностью сказать ,что угроза подачи днепровской воды в Севастополь миновала.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 14:04

Агентство Рейтер опубликовало расследование о том, что самолеты для корпоративных поездок "Роснефти" летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то же время, когда там отдыхали глава государственной нефтяной компании Игорь Сечин или люди из его окружения. В этом году между "Роснефтью" и Рейтером идет ожесточенная битва.
"Роснефть" называет журналистов "диверсантами", а те продолжают выпускать расследования о деятельности российской госкомпании в Венесуэле - а теперь и о самом Сечине и его окружении.
https://www.bbc.com/russian/news-48633786
###
Президент #уйло уже двадцать лет при власти за это время из России выкачано ресурсов на триллионы долларов и при этом Тюмень не имеет даже водопровода
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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