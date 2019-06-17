Так вам и надо! Как царева челядь скажет - то вы и будете выполнять.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 08:38
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Додано: Суб 22 чер, 2019 11:16
Так нам и надо, а вы пейте свою водичку из Днепра сами. Под Севастополем из-за отсутствия осадков обмелело Чернореченское водохранилище, и городские власти решили пополнить запасы днепровской водой. Подача началась с 3 июня.
В соцсетях бурно обсуждают проблему подачи днепровской воды. Люди жалуются, что вода в кранах поменяла цвет и пахнет хлоркой. Все больше горожан обзаводится фильтрами для воды. Начинается паника.
- Люди отзовитесь! Нам с мужем кажется, или на самом деле качество воды резко ухудшилось? Хлоркой фонит, просто невозможно пить ее!
Этот пост поддержало более сотни человек.
- Приходил мастер менять фильтры, сказал, что с этой водой сейчас быстрее всё забивается, качество воды очень ухудшилось. Надеюсь осмофильтр справится, - пишет другой пользователь соцсетей.
В сети появляются истории о том, что даже домашние питомцы перестали пить воду из под крана. У кого-то собака целый день не пила, «нос воротила», у кого-то рыбки умирают, пишет 0692.
В Севастопольский горсовет поступило письмо представителей общественности с возражениями против планов подачи для водоснабжения города днепровской воды.
Представители общественности заявили, что химический состав днепровской воды не соответствует нормам питьевой воды и считают недопустимым ее подачу в дома жителей Севастополя. Она пригодна только для проведения генеральной уборки в квартире. При этом они предложили обеспечить водоснабжение из альтернативных источников.Депутаты горсовета приняли решение обратиться в СГГА с просьбой найти альтернативные источники воды, а также подготовить проект решения о внесении изменений в программу «Питьевая вода Севастополя».
Додано: Суб 22 чер, 2019 11:42
Додано: Суб 22 чер, 2019 14:04
Агентство Рейтер опубликовало расследование о том, что самолеты для корпоративных поездок "Роснефти" летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то же время, когда там отдыхали глава государственной нефтяной компании Игорь Сечин или люди из его окружения. В этом году между "Роснефтью" и Рейтером идет ожесточенная битва.
"Роснефть" называет журналистов "диверсантами", а те продолжают выпускать расследования о деятельности российской госкомпании в Венесуэле - а теперь и о самом Сечине и его окружении.
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Президент #уйло уже двадцать лет при власти за это время из России выкачано ресурсов на триллионы долларов и при этом Тюмень не имеет даже водопровода
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 22 чер, 2019 15:10
Можете подробно рассказать про альтернативные источники воды для Крыма в общем и Севастополя в частности.
Из мне известных - дождевая, собираемая в водохранилищах и артезианская.
Неужели уже опреснители появились?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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