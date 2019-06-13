В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав: Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины
Так вам и надо! Как царева челядь скажет - то вы и будете выполнять.
Так нам и надо, а вы пейте свою водичку из Днепра сами. Под Севастополем из-за отсутствия осадков обмелело Чернореченское водохранилище, и городские власти решили пополнить запасы днепровской водой. Подача началась с 3 июня. В соцсетях бурно обсуждают проблему подачи днепровской воды. Люди жалуются, что вода в кранах поменяла цвет и пахнет хлоркой. Все больше горожан обзаводится фильтрами для воды. Начинается паника. - Люди отзовитесь! Нам с мужем кажется, или на самом деле качество воды резко ухудшилось? Хлоркой фонит, просто невозможно пить ее! Этот пост поддержало более сотни человек. - Приходил мастер менять фильтры, сказал, что с этой водой сейчас быстрее всё забивается, качество воды очень ухудшилось. Надеюсь осмофильтр справится, - пишет другой пользователь соцсетей. В сети появляются истории о том, что даже домашние питомцы перестали пить воду из под крана. У кого-то собака целый день не пила, «нос воротила», у кого-то рыбки умирают, пишет 0692.http://sevastopol2011.ru/news/sevastopo ... 06-08-6029 В Севастопольский горсовет поступило письмо представителей общественности с возражениями против планов подачи для водоснабжения города днепровской воды. Представители общественности заявили, что химический состав днепровской воды не соответствует нормам питьевой воды и считают недопустимым ее подачу в дома жителей Севастополя. Она пригодна только для проведения генеральной уборки в квартире. При этом они предложили обеспечить водоснабжение из альтернативных источников.Депутаты горсовета приняли решение обратиться в СГГА с просьбой найти альтернативные источники воды, а также подготовить проект решения о внесении изменений в программу «Питьевая вода Севастополя».http://sevnews.info/rus/view-news/ZHite ... -vodu/9297
Агентство Рейтер опубликовало расследование о том, что самолеты для корпоративных поездок "Роснефти" летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то же время, когда там отдыхали глава государственной нефтяной компании Игорь Сечин или люди из его окружения. В этом году между "Роснефтью" и Рейтером идет ожесточенная битва. "Роснефть" называет журналистов "диверсантами", а те продолжают выпускать расследования о деятельности российской госкомпании в Венесуэле - а теперь и о самом Сечине и его окружении. https://www.bbc.com/russian/news-48633786 ### Президент #уйло уже двадцать лет при власти за это время из России выкачано ресурсов на триллионы долларов и при этом Тюмень не имеет даже водопровода
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
ceba написав: Она пригодна только для проведения генеральной уборки в квартире. При этом они предложили обеспечить водоснабжение из альтернативных источников.Депутаты горсовета приняли решение обратиться в СГГА с просьбой найти альтернативные источники воды,
Можете подробно рассказать про альтернативные источники воды для Крыма в общем и Севастополя в частности. Из мне известных - дождевая, собираемая в водохранилищах и артезианская. Неужели уже опреснители появились?
ceba написав: Она пригодна только для проведения генеральной уборки в квартире. При этом они предложили обеспечить водоснабжение из альтернативных источников.Депутаты горсовета приняли решение обратиться в СГГА с просьбой найти альтернативные источники воды,
Можете подробно рассказать про альтернативные источники воды для Крыма в общем и Севастополя в частности. Из мне известных - дождевая, собираемая в водохранилищах и артезианская. Неужели уже опреснители появились?
Воды в Крыму,в буквальном смысле, море . Опреснители в Крыму не появились. Я не спец по водообеспечению так,что на ваш вопрос компетентно ответить не могу. В Севастополе вода берется из водохранилища,которое питает река Черная,кроме того Нахимовский р-н города обеспечивается водой со скважин.
ceba написав: Воды в Крыму,в буквальном смысле, море . Опреснители в Крыму не появились. Я не спец по водообеспечению так,что на ваш вопрос компетентно ответить не могу. В Севастополе вода берется из водохранилища,которое питает река Черная,кроме того Нахимовский р-н города обеспечивается водой со скважин.
Уходя, Украина не забыла «перекрыть воду», чем создала огромные проблемы для сельского хозяйства нового российского региона и предпосылки для настоящей экологической катастрофы.
За последние годы площадь орошаемых земель сократилась с 400 до 15 тысяч гектаров, рисоводство полностью загублено. На севере полуострова в Армянске в прошлом году произошел выброс опаснейших кислотных испарений на предприятии по производству титана из-за дефицита пресной воды в специальном пруду-накопителе. Кроме «Крымского титана», потребность в воде испытывают «Крымский содовый» и «Бром». Лето 2019 года ожидается жарким, поэтому велика опасность повторения очередного экологического бедствия.
Свидомые с той стороны государственной границы с ухмылками наблюдают, как крымчане вынуждены делать артезианские скважины, чтобы как-то решить острую проблему. К сожалению, результатом становится засоление почвы, что делает ее в итоге бесплодной, а скважины сами постепенно истощаются.
Уходя, Украина не забыла «перекрыть воду», чем создала огромные проблемы для сельского хозяйства нового российского региона и предпосылки для настоящей экологической катастрофы.
За последние годы площадь орошаемых земель сократилась с 400 до 15 тысяч гектаров, рисоводство полностью загублено. На севере полуострова в Армянске в прошлом году произошел выброс опаснейших кислотных испарений на предприятии по производству титана из-за дефицита пресной воды в специальном пруду-накопителе. Кроме «Крымского титана», потребность в воде испытывают «Крымский содовый» и «Бром». Лето 2019 года ожидается жарким, поэтому велика опасность повторения очередного экологического бедствия.
Свидомые с той стороны государственной границы с ухмылками наблюдают, как крымчане вынуждены делать артезианские скважины, чтобы как-то решить острую проблему. К сожалению, результатом становится засоление почвы, что делает ее в итоге бесплодной, а скважины сами постепенно истощаются.
Все ту писанину ,что ты приводишь это информация изъеденная молью и посыпана пылью. Рис в Крыму не выращивают уже пять лет. С Армянском проблему решили. В Севастополе открыли фонтаны в парке Победы.
Востаннє редагувалось ceba в Суб 22 чер, 2019 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Уходя, Украина не забыла «перекрыть воду», чем создала огромные проблемы для сельского хозяйства нового российского региона и предпосылки для настоящей экологической катастрофы.
За последние годы площадь орошаемых земель сократилась с 400 до 15 тысяч гектаров, рисоводство полностью загублено. На севере полуострова в Армянске в прошлом году произошел выброс опаснейших кислотных испарений на предприятии по производству титана из-за дефицита пресной воды в специальном пруду-накопителе. Кроме «Крымского титана», потребность в воде испытывают «Крымский содовый» и «Бром». Лето 2019 года ожидается жарким, поэтому велика опасность повторения очередного экологического бедствия.
Свидомые с той стороны государственной границы с ухмылками наблюдают, как крымчане вынуждены делать артезианские скважины, чтобы как-то решить острую проблему. К сожалению, результатом становится засоление почвы, что делает ее в итоге бесплодной, а скважины сами постепенно истощаются.
Все ту писанину ,что ты приводишь это информация изъеденная молью и посыпана пылью. Рис в Крыму не выращивают уже пять лет.
Так ніхто ж і не казав що рис перестали вирощувати вчора... Як тільки крим приплив роССійську гавань - так відразу в ньому закінчилась вода для рисоводів-тобто 5 років тому
ceba написав: С Армянском проблему решили.
Я читав, там трошки до екологічної катастрофи для... кримчан створили,а так- вирішили,подивимось далі
ceba написав:В Севастополе открыли фонтаны в парке Победы.
Те що в фонтані є вода-не говорить про те що вода є в криму... Залили тонну води , от вона й перекачується,поступово втрачаючись на випаровування... але враження що вода є - присутнє. ПС москалики вони вміють враження створювати... от і в себи враження що все класно.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69