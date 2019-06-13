Додано: Суб 22 чер, 2019 11:16

Подолянин написав: ceba написав: Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины Так вам и надо! Как царева челядь скажет - то вы и будете выполнять. Так вам и надо! Как царева челядь скажет - то вы и будете выполнять.

Так нам и надо, а вы пейте свою водичку из Днепра сами. Под Севастополем из-за отсутствия осадков обмелело Чернореченское водохранилище, и городские власти решили пополнить запасы днепровской водой. Подача началась с 3 июня.В соцсетях бурно обсуждают проблему подачи днепровской воды. Люди жалуются, что вода в кранах поменяла цвет и пахнет хлоркой. Все больше горожан обзаводится фильтрами для воды. Начинается паника.- Люди отзовитесь! Нам с мужем кажется, или на самом деле качество воды резко ухудшилось? Хлоркой фонит, просто невозможно пить ее!Этот пост поддержало более сотни человек.- Приходил мастер менять фильтры, сказал, что с этой водой сейчас быстрее всё забивается, качество воды очень ухудшилось. Надеюсь осмофильтр справится, - пишет другой пользователь соцсетей.В сети появляются истории о том, что даже домашние питомцы перестали пить воду из под крана. У кого-то собака целый день не пила, «нос воротила», у кого-то рыбки умирают, пишет 0692.В Севастопольский горсовет поступило письмо представителей общественности с возражениями против планов подачи для водоснабжения города днепровской воды.Представители общественности заявили, что химический состав днепровской воды не соответствует нормам питьевой воды и считают недопустимым ее подачу в дома жителей Севастополя. Она пригодна только для проведения генеральной уборки в квартире. При этом они предложили обеспечить водоснабжение из альтернативных источников.Депутаты горсовета приняли решение обратиться в СГГА с просьбой найти альтернативные источники воды, а также подготовить проект решения о внесении изменений в программу «Питьевая вода Севастополя».