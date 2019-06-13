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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 484485486487>
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:38

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины
Так вам и надо! Как царева челядь скажет - то вы и будете выполнять.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:16

  Подолянин написав:
  ceba написав: Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины
Так вам и надо! Как царева челядь скажет - то вы и будете выполнять.
Так нам и надо, а вы пейте свою водичку из Днепра сами. Под Севастополем из-за отсутствия осадков обмелело Чернореченское водохранилище, и городские власти решили пополнить запасы днепровской водой. Подача началась с 3 июня.
В соцсетях бурно обсуждают проблему подачи днепровской воды. Люди жалуются, что вода в кранах поменяла цвет и пахнет хлоркой. Все больше горожан обзаводится фильтрами для воды. Начинается паника.
- Люди отзовитесь! Нам с мужем кажется, или на самом деле качество воды резко ухудшилось? Хлоркой фонит, просто невозможно пить ее!
Этот пост поддержало более сотни человек.
- Приходил мастер менять фильтры, сказал, что с этой водой сейчас быстрее всё забивается, качество воды очень ухудшилось. Надеюсь осмофильтр справится, - пишет другой пользователь соцсетей.
В сети появляются истории о том, что даже домашние питомцы перестали пить воду из под крана. У кого-то собака целый день не пила, «нос воротила», у кого-то рыбки умирают, пишет 0692.http://sevastopol2011.ru/news/sevastopo ... 06-08-6029
В Севастопольский горсовет поступило письмо представителей общественности с возражениями против планов подачи для водоснабжения города днепровской воды.
Представители общественности заявили, что химический состав днепровской воды не соответствует нормам питьевой воды и считают недопустимым ее подачу в дома жителей Севастополя. Она пригодна только для проведения генеральной уборки в квартире. При этом они предложили обеспечить водоснабжение из альтернативных источников.Депутаты горсовета приняли решение обратиться в СГГА с просьбой найти альтернативные источники воды, а также подготовить проект решения о внесении изменений в программу «Питьевая вода Севастополя».http://sevnews.info/rus/view-news/ZHite ... -vodu/9297
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:42

Зображення Сейчас можно с уверенностью сказать ,что угроза подачи днепровской воды в Севастополь миновала.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 14:04

Агентство Рейтер опубликовало расследование о том, что самолеты для корпоративных поездок "Роснефти" летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то же время, когда там отдыхали глава государственной нефтяной компании Игорь Сечин или люди из его окружения. В этом году между "Роснефтью" и Рейтером идет ожесточенная битва.
"Роснефть" называет журналистов "диверсантами", а те продолжают выпускать расследования о деятельности российской госкомпании в Венесуэле - а теперь и о самом Сечине и его окружении.
https://www.bbc.com/russian/news-48633786
###
Президент #уйло уже двадцать лет при власти за это время из России выкачано ресурсов на триллионы долларов и при этом Тюмень не имеет даже водопровода
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:10

  ceba написав: Она пригодна только для проведения генеральной уборки в квартире. При этом они предложили обеспечить водоснабжение из альтернативных источников.Депутаты горсовета приняли решение обратиться в СГГА с просьбой найти альтернативные источники воды,


Можете подробно рассказать про альтернативные источники воды для Крыма в общем и Севастополя в частности.
Из мне известных - дождевая, собираемая в водохранилищах и артезианская.
Неужели уже опреснители появились?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:59

  shapo написав:
  ceba написав: Она пригодна только для проведения генеральной уборки в квартире. При этом они предложили обеспечить водоснабжение из альтернативных источников.Депутаты горсовета приняли решение обратиться в СГГА с просьбой найти альтернативные источники воды,


Можете подробно рассказать про альтернативные источники воды для Крыма в общем и Севастополя в частности.
Из мне известных - дождевая, собираемая в водохранилищах и артезианская.
Неужели уже опреснители появились?
Воды в Крыму,в буквальном смысле, море . Опреснители в Крыму не появились. Я не спец по водообеспечению так,что на ваш вопрос компетентно ответить не могу. В Севастополе вода берется из водохранилища,которое питает река Черная,кроме того Нахимовский р-н города обеспечивается водой со скважин.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:59

  ceba написав: Воды в Крыму,в буквальном смысле, море . Опреснители в Крыму не появились. Я не спец по водообеспечению так,что на ваш вопрос компетентно ответить не могу. В Севастополе вода берется из водохранилища,которое питает река Черная,кроме того Нахимовский р-н города обеспечивается водой со скважин.

http://m.allcrimea.net/news/2019/6/11/s ... mu-118364/
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 19:38

А вот реалии о которых пишут сами руслики в желчервотной статье заканчивающейся как всегда совковыми фантазиями:
ОБХОДНОЙ ВОДОПРОВОД: КРЕМЛЬ МОЖЕТ НАПРАВИТЬ ДНЕПР МИМО УКРАИНЫ
Уходя, Украина не забыла «перекрыть воду», чем создала огромные проблемы для сельского хозяйства нового российского региона и предпосылки для настоящей экологической катастрофы.

За последние годы площадь орошаемых земель сократилась с 400 до 15 тысяч гектаров, рисоводство полностью загублено. На севере полуострова в Армянске в прошлом году произошел выброс опаснейших кислотных испарений на предприятии по производству титана из-за дефицита пресной воды в специальном пруду-накопителе. Кроме «Крымского титана», потребность в воде испытывают «Крымский содовый» и «Бром». Лето 2019 года ожидается жарким, поэтому велика опасность повторения очередного экологического бедствия.

Свидомые с той стороны государственной границы с ухмылками наблюдают, как крымчане вынуждены делать артезианские скважины, чтобы как-то решить острую проблему. К сожалению, результатом становится засоление почвы, что делает ее в итоге бесплодной, а скважины сами постепенно истощаются.

:lol: :lol: :lol:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:00

  Подолянин написав:А вот реалии о которых пишут сами руслики в желчервотной статье заканчивающейся как всегда совковыми фантазиями:
ОБХОДНОЙ ВОДОПРОВОД: КРЕМЛЬ МОЖЕТ НАПРАВИТЬ ДНЕПР МИМО УКРАИНЫ
Уходя, Украина не забыла «перекрыть воду», чем создала огромные проблемы для сельского хозяйства нового российского региона и предпосылки для настоящей экологической катастрофы.

За последние годы площадь орошаемых земель сократилась с 400 до 15 тысяч гектаров, рисоводство полностью загублено. На севере полуострова в Армянске в прошлом году произошел выброс опаснейших кислотных испарений на предприятии по производству титана из-за дефицита пресной воды в специальном пруду-накопителе. Кроме «Крымского титана», потребность в воде испытывают «Крымский содовый» и «Бром». Лето 2019 года ожидается жарким, поэтому велика опасность повторения очередного экологического бедствия.

Свидомые с той стороны государственной границы с ухмылками наблюдают, как крымчане вынуждены делать артезианские скважины, чтобы как-то решить острую проблему. К сожалению, результатом становится засоление почвы, что делает ее в итоге бесплодной, а скважины сами постепенно истощаются.

:lol: :lol: :lol:
Все ту писанину ,что ты приводишь это информация изъеденная молью и посыпана пылью. Рис в Крыму не выращивают уже пять лет. С Армянском проблему решили. В Севастополе открыли фонтаны в парке Победы.
Востаннє редагувалось ceba в Суб 22 чер, 2019 20:06, всього редагувалось 1 раз.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:06

  ceba написав:
  Подолянин написав:А вот реалии о которых пишут сами руслики в желчервотной статье заканчивающейся как всегда совковыми фантазиями:
ОБХОДНОЙ ВОДОПРОВОД: КРЕМЛЬ МОЖЕТ НАПРАВИТЬ ДНЕПР МИМО УКРАИНЫ
Уходя, Украина не забыла «перекрыть воду», чем создала огромные проблемы для сельского хозяйства нового российского региона и предпосылки для настоящей экологической катастрофы.

За последние годы площадь орошаемых земель сократилась с 400 до 15 тысяч гектаров, рисоводство полностью загублено. На севере полуострова в Армянске в прошлом году произошел выброс опаснейших кислотных испарений на предприятии по производству титана из-за дефицита пресной воды в специальном пруду-накопителе. Кроме «Крымского титана», потребность в воде испытывают «Крымский содовый» и «Бром». Лето 2019 года ожидается жарким, поэтому велика опасность повторения очередного экологического бедствия.

Свидомые с той стороны государственной границы с ухмылками наблюдают, как крымчане вынуждены делать артезианские скважины, чтобы как-то решить острую проблему. К сожалению, результатом становится засоление почвы, что делает ее в итоге бесплодной, а скважины сами постепенно истощаются.

:lol: :lol: :lol:
Все ту писанину ,что ты приводишь это информация изъеденная молью и посыпана пылью. Рис в Крыму не выращивают уже пять лет.
Так ніхто ж і не казав що рис перестали вирощувати вчора...
Як тільки крим приплив роССійську гавань - так відразу в ньому закінчилась вода для рисоводів-тобто 5 років тому
  ceba написав: С Армянском проблему решили.
Я читав, там трошки до екологічної катастрофи для... кримчан створили,а так- вирішили,подивимось далі
  ceba написав:В Севастополе открыли фонтаны в парке Победы.
Те що в фонтані є вода-не говорить про те що вода є в криму...
Залили тонну води , от вона й перекачується,поступово втрачаючись на випаровування... але враження що вода є - присутнє.
ПС
москалики вони вміють враження створювати... от і в себи враження що все класно.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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