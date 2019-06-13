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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 20:18
budivelnik Пейте воду с Днепра сами.
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ceba
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Додано: Суб 22 чер, 2019 20:22
ceba написав:
Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины, потому что она не соответствует требуемому в республике качеству.«Днепр, когда подтекает к Южной Каховке, теперь является мощнейшей канализацией всей Украины… Мы сейчас делаем такие очистные сооружения в Феодосии, Керчи, что днепровскую воду уже технически не сможем обработать», — сообщил он.
Баженов подчеркнул, что «поезд ушел», посколько в Крыму старые сооружения «донашивают» в расчете на переход на новые технологии.
По словам Баженова, в рамках национального проекта «Чистая вода» для приведения питьевой воды в четырех районах Крыма к общероссийским стандартам выделено 366 млрд рублей.
После запуска каскада плотин(кроме ДнепрГЭСа) Днепр стал системой озёр(болот) а не рекой(как Лена, Обь и т.д.). Естественная очистка воды резко упала. Пожертвовали рыбой и чистотой - на выходе дешёвая э/э - как и в Волге(осетровые то куда пропали оттуда?). Артезианская вода в этом плане наверно безопаснее, так что пользуйтесь конечно ею. Хотя вам можно и с Кубани(реки) водички перебросить.
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барабашов
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Додано: Суб 22 чер, 2019 20:27
барабашов написав: ceba написав:
Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины, потому что она не соответствует требуемому в республике качеству.«Днепр, когда подтекает к Южной Каховке, теперь является мощнейшей канализацией всей Украины… Мы сейчас делаем такие очистные сооружения в Феодосии, Керчи, что днепровскую воду уже технически не сможем обработать», — сообщил он.
Баженов подчеркнул, что «поезд ушел», посколько в Крыму старые сооружения «донашивают» в расчете на переход на новые технологии.
По словам Баженова, в рамках национального проекта «Чистая вода» для приведения питьевой воды в четырех районах Крыма к общероссийским стандартам выделено 366 млрд рублей.
После запуска каскада плотин(кроме ДнепрГЭСа) Днепр стал системой озёр(болот) а не рекой(как Лена, Обь и т.д.). Естественная очистка воды резко упала. Пожертвовали рыбой и чистотой - на выходе дешёвая э/э - как и в Волге(осетровые то куда пропали оттуда?). Артезианская вода в этом плане наверно безопаснее, так что пользуйтесь конечно ею. Хотя вам можно и с Кубани(реки) водички перебросить.
За пять последних лет население Севастополя выросло на 15 % . В городе проблем с водой нет.
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ceba
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Додано: Суб 22 чер, 2019 20:58
Надо догнать население Севы до миллиона и проверить потом как работают фонтаны.
Можно даже бассейн "Москва" у вас восстановить и туда яхту "Беда" запустить отдыхающих привлекать.
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барабашов
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