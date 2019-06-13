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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 484485486487
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:22

  ceba написав:Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины, потому что она не соответствует требуемому в республике качеству.«Днепр, когда подтекает к Южной Каховке, теперь является мощнейшей канализацией всей Украины… Мы сейчас делаем такие очистные сооружения в Феодосии, Керчи, что днепровскую воду уже технически не сможем обработать», — сообщил он.
Баженов подчеркнул, что «поезд ушел», посколько в Крыму старые сооружения «донашивают» в расчете на переход на новые технологии.

По словам Баженова, в рамках национального проекта «Чистая вода» для приведения питьевой воды в четырех районах Крыма к общероссийским стандартам выделено 366 млрд рублей.

После запуска каскада плотин(кроме ДнепрГЭСа) Днепр стал системой озёр(болот) а не рекой(как Лена, Обь и т.д.). Естественная очистка воды резко упала. Пожертвовали рыбой и чистотой - на выходе дешёвая э/э - как и в Волге(осетровые то куда пропали оттуда?). Артезианская вода в этом плане наверно безопаснее, так что пользуйтесь конечно ею. Хотя вам можно и с Кубани(реки) водички перебросить.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:27

  барабашов написав:
  ceba написав:Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины, потому что она не соответствует требуемому в республике качеству.«Днепр, когда подтекает к Южной Каховке, теперь является мощнейшей канализацией всей Украины… Мы сейчас делаем такие очистные сооружения в Феодосии, Керчи, что днепровскую воду уже технически не сможем обработать», — сообщил он.
Баженов подчеркнул, что «поезд ушел», посколько в Крыму старые сооружения «донашивают» в расчете на переход на новые технологии.

По словам Баженова, в рамках национального проекта «Чистая вода» для приведения питьевой воды в четырех районах Крыма к общероссийским стандартам выделено 366 млрд рублей.

После запуска каскада плотин(кроме ДнепрГЭСа) Днепр стал системой озёр(болот) а не рекой(как Лена, Обь и т.д.). Естественная очистка воды резко упала. Пожертвовали рыбой и чистотой - на выходе дешёвая э/э - как и в Волге(осетровые то куда пропали оттуда?). Артезианская вода в этом плане наверно безопаснее, так что пользуйтесь конечно ею. Хотя вам можно и с Кубани(реки) водички перебросить.
За пять последних лет население Севастополя выросло на 15 % . В городе проблем с водой нет.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:58

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Надо догнать население Севы до миллиона и проверить потом как работают фонтаны.
Можно даже бассейн "Москва" у вас восстановить и туда яхту "Беда" запустить отдыхающих привлекать.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:29

  барабашов написав:Надо догнать население Севы до миллиона и проверить потом как работают фонтаны.
Можно даже бассейн "Москва" у вас восстановить и туда яхту "Беда" запустить отдыхающих привлекать.
А ты все считаешь отдыхающих на пляжах Севастополя? Без украинских турыстов город приходит в запустение.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:54

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:В городе проблем с водой нет.


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