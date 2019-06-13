В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины, потому что она не соответствует требуемому в республике качеству.«Днепр, когда подтекает к Южной Каховке, теперь является мощнейшей канализацией всей Украины… Мы сейчас делаем такие очистные сооружения в Феодосии, Керчи, что днепровскую воду уже технически не сможем обработать», — сообщил он. Баженов подчеркнул, что «поезд ушел», посколько в Крыму старые сооружения «донашивают» в расчете на переход на новые технологии.
По словам Баженова, в рамках национального проекта «Чистая вода» для приведения питьевой воды в четырех районах Крыма к общероссийским стандартам выделено 366 млрд рублей.
После запуска каскада плотин(кроме ДнепрГЭСа) Днепр стал системой озёр(болот) а не рекой(как Лена, Обь и т.д.). Естественная очистка воды резко упала. Пожертвовали рыбой и чистотой - на выходе дешёвая э/э - как и в Волге(осетровые то куда пропали оттуда?). Артезианская вода в этом плане наверно безопаснее, так что пользуйтесь конечно ею. Хотя вам можно и с Кубани(реки) водички перебросить.
ceba написав:Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Украины, потому что она не соответствует требуемому в республике качеству.«Днепр, когда подтекает к Южной Каховке, теперь является мощнейшей канализацией всей Украины… Мы сейчас делаем такие очистные сооружения в Феодосии, Керчи, что днепровскую воду уже технически не сможем обработать», — сообщил он. Баженов подчеркнул, что «поезд ушел», посколько в Крыму старые сооружения «донашивают» в расчете на переход на новые технологии.
По словам Баженова, в рамках национального проекта «Чистая вода» для приведения питьевой воды в четырех районах Крыма к общероссийским стандартам выделено 366 млрд рублей.
После запуска каскада плотин(кроме ДнепрГЭСа) Днепр стал системой озёр(болот) а не рекой(как Лена, Обь и т.д.). Естественная очистка воды резко упала. Пожертвовали рыбой и чистотой - на выходе дешёвая э/э - как и в Волге(осетровые то куда пропали оттуда?). Артезианская вода в этом плане наверно безопаснее, так что пользуйтесь конечно ею. Хотя вам можно и с Кубани(реки) водички перебросить.
За пять последних лет население Севастополя выросло на 15 % . В городе проблем с водой нет.
Так генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявивший, что Полноценное водообеспечение Крыма возможно только при налаживании подачи воды извне, например из России по примеру газопровода и энергомоста. врет?
Так генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявивший, что Полноценное водообеспечение Крыма возможно только при налаживании подачи воды извне, например из России по примеру газопровода и энергомоста. врет?
Нет не врет. Я говорил ,что в Севастополе проблем с водой нет последние 5 лет. В Крыму ,да и в Севастополе проблемы с водой были всегда в засушливые периоды ,которые случаются раз в 10 - 15 лет. Я приводил пример когда севастопольцы в 2011 году ,именно в такой период,отказывались от днепровской воды. Кроме того проблемы с питьевой водой были в восточном Крыму это Феодосия ,Керчь, Старый Крым. За последние 5 лет население Крыма и Севастополя выросло, растет поток туристов. Значит будет нужна вода. В любом случае проблема с водой решаема.