Додано: Нед 23 чер, 2019 08:56

shapo написав: ceba написав: За пять последних лет население Севастополя выросло на 15 % . В городе проблем с водой нет. За пять последних лет население Севастополя выросло на 15 % . В городе проблем с водой нет.



http://m.allcrimea.net/news/2019/6/11/s ... mu-118364/



Так генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявивший, что Полноценное водообеспечение Крыма возможно только при налаживании подачи воды извне, например из России по примеру газопровода и энергомоста. врет? Так генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявивший, что Полноценное водообеспечение Крыма возможно только при налаживании подачи воды извне, например из России по примеру газопровода и энергомоста. врет?

Нет не врет. Я говорил ,что в Севастополе проблем с водой нет последние 5 лет. В Крыму ,да и в Севастополе проблемы с водой были всегда в засушливые периоды ,которые случаются раз в 10 - 15 лет. Я приводил пример когда севастопольцы в 2011 году ,именно в такой период,отказывались от днепровской воды. Кроме того проблемы с питьевой водой были в восточном Крыму это Феодосия ,Керчь, Старый Крым. За последние 5 лет население Крыма и Севастополя выросло, растет поток туристов. Значит будет нужна вода. В любом случае проблема с водой решаема.