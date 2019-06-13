RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 485486487488
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:19

  Подолянин написав:
  ceba написав:Все ту писанину ,что ты приводишь это информация изъеденная молью и посыпана пылью.
Да што вы говорите.
Эта статья про то как "все хорошо" с водой от 18.06.2019. Ваши коллеги писали.

И да, экономические новости от толиморякатолилетчика на военной пенсии выглядят всегда смешными :wink:
Ну можешь посмеяться. Я именно для того,чтобы ты посмеялся и пишу.
ceba
 
Повідомлень: 3309
З нами з: 12.03.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 485486487488
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Exabot [Bot] і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 13 чер, 2019 11:24
37 3648
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 чер, 2019 16:58
mephala
«Індекс смартфона»: скільки смартфонів може купити...
R2 » Чет 20 чер, 2019 19:46
2 98
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 08:45
fs87
У Росії збанкрутували 3 тисячі компаній 1, 2
R2 » Сер 19 чер, 2019 17:39
12 515
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 17:28
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72390)
23.06.2019 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.