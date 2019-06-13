|
|
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 чер, 2019 21:19
Подолянин написав: ceba написав:
Все ту писанину ,что ты приводишь это информация изъеденная молью и посыпана пылью.
Да што вы говорите.
Эта статья про то как "все хорошо" с водой от 18.06.2019. Ваши коллеги писали.
И да, экономические новости от толиморякатолилетчика на военной пенсии выглядят всегда смешными
Ну можешь посмеяться. Я именно для того,чтобы ты посмеялся и пишу.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3309
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|37
|3648
|
|
|2
|98
|
П'ят 21 чер, 2019 08:45
fs87
|
|12
|515
|