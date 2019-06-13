В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав: Воды в Крыму,в буквальном смысле, море . Опреснители в Крыму не появились. Я не спец по водообеспечению так,что на ваш вопрос компетентно ответить не могу. В Севастополе вода берется из водохранилища,которое питает река Черная,кроме того Нахимовский р-н города обеспечивается водой со скважин.
Судя по теме обсуждения, начался сезон. Еще раз напомню основные цифры деятельности СКК - поставка воды в год 1,5 млрд. м3, потери на испарение и инфильтрацию - 700 млн. м3, из оставшихся 800 млн. 80% шло на с/х, и лишь 160 млн. м3/год - на хозяйственно-питьевые нужды. Правда, пить такую воду как-то боязно - при длине СКК 400+ км и времени его прохода (30+ суток) средняя скорость течения не превышает 0,2 м/с - идеальная среда при +40 на солнце для размножения разного рода бактерий, которые трудно удалить даже мощнейшей биоочисткой. К тому же сам канал, как и ВСЕ, что делалось пресловутым Минводхозом СССР (вот уж где пилили деньги, закапывая их в землю) был абсолютно избыточным по мощности - не случайно, чтобы использовать его ресурсы, пришлось начать в промышленных масштабах выращивать самый северный в мире рис (в степи) и заводить прудовые рыбохозяйства тоже в степи. Оно может быть и имело смысл, когда в СССР денег не считали (подумаешь, воду перекачивают насосы мощностью 20 Мвт), да и с валютой было тяжело, а рисосеющие братья по СЭВ (Вьетнам/Лаос)были на грани голода, но теперь РФ производит по 8 кг риса на душу населения, да и магазинах его не менее 15-ти сортов... И как-то в сторону ушла тема готового вот-вот развалиться моста (вернее, уже двух). А с сущности, если брать итоги 5 лет, то получилось как в плохом анекдоте: - а мы отрежем вас от материка и появилось 2 мостовых перехода общей длиной в 40 км. - и лишим энергии Энергодефицитный Крым стал энергоизбыточным на базе ГТУ с КПД 50+% - и воды А вода-то из циклопического сооружения при ближайшем рассмотрении на 9/10 просто не нужна, а на 1/10 - может использоваться без вреда только для полива. -И туристов И уже в 20-ом турпоток побьет советский рекорд.
На Кубани к обмолоту пшеницы приступили в 14 муниципалитетах, средняя урожайность – 66,8 ц/га
На Кубани к обмолоту пшеницы приступили 14 муниципалитетов. Аграриям предстоит уберать пшеницу с площади 1,466 млн га. По данным краевого минсельхоза уже обмолочено около 140 тыс. га. Валовой сбор культуры составляет около 125 тыс. тонн. Среднекраевая урожайность — 66,8 ц/га — это на 5,2 ц/га выше аналогичного периода прошлого года. Продолжается уборка озимого ячменя. Обмолочено 113 тыс. га — 81% от запланированного. Валовой сбор составляет около 750 тыс. тонн при средней урожайности 66,3 ц/га.