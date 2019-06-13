Додано: Пон 24 чер, 2019 10:53

shapo написав: ceba написав: Воды в Крыму,в буквальном смысле, море . Опреснители в Крыму не появились. Я не спец по водообеспечению так,что на ваш вопрос компетентно ответить не могу. В Севастополе вода берется из водохранилища,которое питает река Черная,кроме того Нахимовский р-н города обеспечивается водой со скважин. Воды в Крыму,в буквальном смысле, море . Опреснители в Крыму не появились. Я не спец по водообеспечению так,что на ваш вопрос компетентно ответить не могу. В Севастополе вода берется из водохранилища,которое питает река Черная,кроме того Нахимовский р-н города обеспечивается водой со скважин.

http://m.allcrimea.net/news/2019/6/11/s ... mu-118364/

Судя по теме обсуждения, начался сезон.Еще раз напомню основные цифры деятельности СКК - поставка воды в год 1,5 млрд. м3, потери на испарение и инфильтрацию - 700 млн. м3, из оставшихся 800 млн. 80% шло на с/х, и лишь 160 млн. м3/год - на хозяйственно-питьевые нужды. Правда, пить такую воду как-то боязно - при длине СКК 400+ км и времени его прохода (30+ суток) средняя скорость течения не превышает 0,2 м/с - идеальная среда при +40 на солнце для размножения разного рода бактерий, которые трудно удалить даже мощнейшей биоочисткой.К тому же сам канал, как и ВСЕ, что делалось пресловутым Минводхозом СССР (вот уж где пилили деньги, закапывая их в землю) был абсолютно избыточным по мощности - не случайно, чтобы использовать его ресурсы, пришлось начать в промышленных масштабах выращивать самый северный в мире рис (в степи) и заводить прудовые рыбохозяйства тоже в степи. Оно может быть и имело смысл, когда в СССР денег не считали (подумаешь, воду перекачивают насосы мощностью 20 Мвт), да и с валютой было тяжело, а рисосеющие братья по СЭВ (Вьетнам/Лаос)были на грани голода, но теперь РФ производит по 8 кг риса на душу населения, да и магазинах его не менее 15-ти сортов...И как-то в сторону ушла тема готового вот-вот развалиться моста (вернее, уже двух). А с сущности, если брать итоги 5 лет, то получилось как в плохом анекдоте:- а мы отрежем вас от материкаи появилось 2 мостовых перехода общей длиной в 40 км.- и лишим энергииЭнергодефицитный Крым стал энергоизбыточным на базе ГТУ с КПД 50+%- и водыА вода-то из циклопического сооружения при ближайшем рассмотрении на 9/10 просто не нужна, а на 1/10 - может использоваться без вреда только для полива.-И туристовИ уже в 20-ом турпоток побьет советский рекорд.