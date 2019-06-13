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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 485486487488
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:19

  Подолянин написав:
  ceba написав:Все ту писанину ,что ты приводишь это информация изъеденная молью и посыпана пылью.
Да што вы говорите.
Эта статья про то как "все хорошо" с водой от 18.06.2019. Ваши коллеги писали.

И да, экономические новости от толиморякатолилетчика на военной пенсии выглядят всегда смешными :wink:
Ну можешь посмеяться. Я именно для того,чтобы ты посмеялся и пишу.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:53

  shapo написав:
  ceba написав: Воды в Крыму,в буквальном смысле, море . Опреснители в Крыму не появились. Я не спец по водообеспечению так,что на ваш вопрос компетентно ответить не могу. В Севастополе вода берется из водохранилища,которое питает река Черная,кроме того Нахимовский р-н города обеспечивается водой со скважин.

http://m.allcrimea.net/news/2019/6/11/s ... mu-118364/

Судя по теме обсуждения, начался сезон.
Еще раз напомню основные цифры деятельности СКК - поставка воды в год 1,5 млрд. м3, потери на испарение и инфильтрацию - 700 млн. м3, из оставшихся 800 млн. 80% шло на с/х, и лишь 160 млн. м3/год - на хозяйственно-питьевые нужды. Правда, пить такую воду как-то боязно - при длине СКК 400+ км и времени его прохода (30+ суток) средняя скорость течения не превышает 0,2 м/с - идеальная среда при +40 на солнце для размножения разного рода бактерий, которые трудно удалить даже мощнейшей биоочисткой.
К тому же сам канал, как и ВСЕ, что делалось пресловутым Минводхозом СССР (вот уж где пилили деньги, закапывая их в землю) был абсолютно избыточным по мощности - не случайно, чтобы использовать его ресурсы, пришлось начать в промышленных масштабах выращивать самый северный в мире рис (в степи) и заводить прудовые рыбохозяйства тоже в степи. Оно может быть и имело смысл, когда в СССР денег не считали (подумаешь, воду перекачивают насосы мощностью 20 Мвт), да и с валютой было тяжело, а рисосеющие братья по СЭВ (Вьетнам/Лаос)были на грани голода, но теперь РФ производит по 8 кг риса на душу населения, да и магазинах его не менее 15-ти сортов...
И как-то в сторону ушла тема готового вот-вот развалиться моста (вернее, уже двух). А с сущности, если брать итоги 5 лет, то получилось как в плохом анекдоте:
- а мы отрежем вас от материка
и появилось 2 мостовых перехода общей длиной в 40 км.
- и лишим энергии
Энергодефицитный Крым стал энергоизбыточным на базе ГТУ с КПД 50+%
- и воды
А вода-то из циклопического сооружения при ближайшем рассмотрении на 9/10 просто не нужна, а на 1/10 - может использоваться без вреда только для полива.
-И туристов
И уже в 20-ом турпоток побьет советский рекорд.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:16

На Кубани к обмолоту пшеницы приступили в 14 муниципалитетах, средняя урожайность – 66,8 ц/га
На Кубани к обмолоту пшеницы приступили 14 муниципалитетов. Аграриям предстоит уберать пшеницу с площади 1,466 млн га. По данным краевого минсельхоза уже обмолочено около 140 тыс. га.
Валовой сбор культуры составляет около 125 тыс. тонн. Среднекраевая урожайность — 66,8 ц/га — это на 5,2 ц/га выше аналогичного периода прошлого года.
Продолжается уборка озимого ячменя. Обмолочено 113 тыс. га — 81% от запланированного. Валовой сбор составляет около 750 тыс. тонн при средней урожайности 66,3 ц/га.

http://zerno.avs.ru/news/75373/na-kyban ... 8-cga.html
Урожай сам-26. Совсем неплохо даже по мировым меркам. А Кубань, как и все последние годы, соберет около 15 млн. т зерна.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:04

  Волгарь написав:А вода-то из циклопического сооружения при ближайшем рассмотрении на 9/10 просто не нужна, а на 1/10 - может использоваться без вреда только для полива.


Т.е. проблемы с водой в Крыму нет и крымский чиновник соврал заявляя что без водного моста с материка проблемы не решить?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:43

  shapo написав:
  Волгарь написав:А вода-то из циклопического сооружения при ближайшем рассмотрении на 9/10 просто не нужна, а на 1/10 - может использоваться без вреда только для полива.


Т.е. проблемы с водой в Крыму нет и крымский чиновник соврал заявляя что без водного моста с материка проблемы не решить?

Есть конечно - рис, вот, уже сеять нельзя. И площадь орошаемых земель уменьшилась. Только решение лежит вовсе не восстановлении СКК (реальную стоимость кубометра из которого еще нужно посчитать), а в постройке тысяч га теплиц на основе капельного орошения. Климат в Крыму, конечно, не как в пустыне Негев, где активно выращивают тепличные овощи, но ведь и осадков выпадает не 50 мм в год. Да и до начала 70-х крымские сады прекрасно обходились без воды из СКК. Чуть приложить руки/головы и деньги, и полуостров обеспечит плодами и ягодами не только себя.
Беда в другом - пресловутая крымская ментальность - желание сдать свою квартиру на 5 месяцев, пожив в сарайчике, а потом 7 месяцев бить баклуши на полученные от аренды деньги. Ничего, жизнь заставит - БУДУТ РАБОТАТЬ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:31

  shapo написав: Т.е. проблемы с водой в Крыму нет и крымский чиновник соврал заявляя что без водного моста с материка проблемы не решить?


  Волгарь написав:Есть конечно - рис, вот, уже сеять нельзя. И площадь орошаемых земель уменьшилась. Только решение лежит вовсе не восстановлении СКК (реальную стоимость кубометра из которого еще нужно посчитать), а в постройке тысяч га теплиц на основе капельного орошения. Климат в Крыму, конечно, не как в пустыне Негев, где активно выращивают тепличные овощи, но ведь и осадков выпадает не 50 мм в год. Да и до начала 70-х крымские сады прекрасно обходились без воды из СКК. Чуть приложить руки/головы и деньги, и полуостров обеспечит плодами и ягодами не только себя.
Беда в другом - пресловутая крымская ментальность - желание сдать свою квартиру на 5 месяцев, пожив в сарайчике, а потом 7 месяцев бить баклуши на полученные от аренды деньги. Ничего, жизнь заставит - БУДУТ РАБОТАТЬ.


Не совсем так.
В 1954г Крым Украине пьяный Хрущев не просто так передал, а потому, что приехавшее на замену крымских татар население не умело там ничего выращивать. Поэтому СКК и пригодился.
Что касается Негева и прочих израильских методов экономии,опреснения, повторного использования после очистки воды,капельного орошения и т.д., то Крымский федеральный округ не Израиль.
И хотя все водные технологии давно известны, намного проще дождаться очередной переброски рек

PS На 5 месяцев квартиру в Крыму не сдают - сезон максимум 2.5-3 месяца
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:55

  shapo написав:
  shapo написав: Т.е. проблемы с водой в Крыму нет и крымский чиновник соврал заявляя что без водного моста с материка проблемы не решить?


  Волгарь написав:Есть конечно - рис, вот, уже сеять нельзя. И площадь орошаемых земель уменьшилась. Только решение лежит вовсе не восстановлении СКК (реальную стоимость кубометра из которого еще нужно посчитать), а в постройке тысяч га теплиц на основе капельного орошения. Климат в Крыму, конечно, не как в пустыне Негев, где активно выращивают тепличные овощи, но ведь и осадков выпадает не 50 мм в год. Да и до начала 70-х крымские сады прекрасно обходились без воды из СКК. Чуть приложить руки/головы и деньги, и полуостров обеспечит плодами и ягодами не только себя.
Беда в другом - пресловутая крымская ментальность - желание сдать свою квартиру на 5 месяцев, пожив в сарайчике, а потом 7 месяцев бить баклуши на полученные от аренды деньги. Ничего, жизнь заставит - БУДУТ РАБОТАТЬ.


Не совсем так.
В 1954г Крым Украине пьяный Хрущев не просто так передал, а потому, что приехавшее на замену крымских татар население не умело там ничего выращивать. Поэтому СКК и пригодился.
Что касается Негева и прочих израильских методов экономии,опреснения, повторного использования после очистки воды,капельного орошения и т.д., то Крымский федеральный округ не Израиль.
И хотя все водные технологии давно известны, намного проще дождаться очередной переброски рек

PS На 5 месяцев квартиру в Крыму не сдают - сезон максимум 2.5-3 месяца

Передал по нескольким причинам, и хозяйственные лишь часть из них.
Не забывайте, что Н. С. лишь в сентябре 53-го стал всего лишь 1-ым (не Генеральным) секретарем ЦК, Предсовнаркома был Маленков (который и считался 1-ым лицом государства), Министром обороны Булганин, МИДом руководил Молотов. Поэтому Хрущев остро нуждался в поддержке в ЦК многочисленных секретарей украинских обкомов. Кроме того, передача Крыма имела определенное влияние на общественное мнение УССР - симпатий к власти Москвы после этого акта несомненно прибавилось.
А до завершения работ на СКК на тот момент было еще 17 лет!!!
Крым не Израиль, и российскому хозяйству ой как далеко до израильского (пока). Но смотрите, средний урожай зерновых за последние четверть века в РФ вырос с 15-ти до 27-ми ц, средний удой молока на корову в сельхозпредприятиях - с 2700 до 5600 кг. Урожай сахарной свеклы - с 300 до 400 ц. Конечно, все это не 11,5 т на корову, как и Израиле. Но важна динамика. Развитие с/х производства сейчас определяют агрохолдинги - структуры с большими деньгами и господдержкой. Которые берут из мировой практики самое лучшее (как результат, производство растительных масел выросло против времен РСФСР с 1,1 до 6 млн.т), сахара -с 3,9 до 6 млн. т. Импорт зерна при росте производства мяса на 10%, составлявший миллиард пудов в год, сменился экспортом в 3 млрд. Поэтому гидропоника придет в Крым обязательно (если уж пришли 2 моста/энергонезависимость/шоссе Таврида и новый аэропорт). Захочет в этом поучаствовать местное население - welcome, нет - ОБОЙДУТСЯ БЕЗ НЕГО,
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:21

  shapo написав:
  shapo написав: Т.е. проблемы с водой в Крыму нет и крымский чиновник соврал заявляя что без водного моста с материка проблемы не решить?


  Волгарь написав:

Не совсем так.
В 1954г Крым Украине пьяный Хрущев не просто так передал, а потому, что приехавшее на замену крымских татар население не умело там ничего выращивать. Поэтому СКК и пригодился.
Что касается Негева и прочих израильских методов экономии,опреснения, повторного использования после очистки воды,капельного орошения и т.д., то Крымский федеральный округ не Израиль.
И хотя все водные технологии давно известны, намного проще дождаться очередной переброски рек

PS На 5 месяцев квартиру в Крыму не сдают - сезон максимум 2.5-3 месяца
Совсем не так. Если посмотреть таблицу нац.состава полуострова то ваша версия передачи Крыма выглядит абсурдной и надуманной.
Зображення С конца 19 века Крыму проживало более трети русского населения, а перед ВОВ около 50%. Крымские татары составляли в конце 19 века -35%, а перед началом ВОВ -19 %. И вы хотите сказать ,что эти 19% крымских татар играли ключевую роль в с\х Крыма? Вы хотите сказать ,что эти 19% крымских татар только одни разбирались в с\х технике, зоотехнике,агрономии, мелиорации,виноделии и виноградарстве?
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:12

  Волгарь написав:И уже в 20-ом турпоток побьет советский рекорд.


И какой-нибудь город переименуют в Нью-Васюки!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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