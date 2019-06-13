В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав: С конца 19 века Крыму проживало более трети русского населения, а перед ВОВ около 50%. Крымские татары составляли в конце 19 века -35%, а перед началом ВОВ -19 %. И вы хотите сказать ,что эти 19% крымских татар играли ключевую роль в с\х Крыма? Вы хотите сказать ,что эти 19% крымских татар только одни разбирались в с\х технике, зоотехнике,агрономии, мелиорации,виноделии и виноградарстве?