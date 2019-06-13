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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 486487488489
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:40

  ceba написав: С конца 19 века Крыму проживало более трети русского населения, а перед ВОВ около 50%. Крымские татары составляли в конце 19 века -35%, а перед началом ВОВ -19 %. И вы хотите сказать ,что эти 19% крымских татар играли ключевую роль в с\х Крыма? Вы хотите сказать ,что эти 19% крымских татар только одни разбирались в с\х технике, зоотехнике,агрономии, мелиорации,виноделии и виноградарстве?


Значит, здесь оклеветали славный Крым образца 1954г - https://fakty.ua/179125-nakanune-prisoe ... h-magazina
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:42

  ceba написав:
  Sommer написав:
  Волгарь написав:И уже в 20-ом турпоток побьет советский рекорд.


И какой-нибудь город переименуют в Нью-Васюки!
Все может быть. "Совет США по географическим названиям решил изменить правило написания Киева в международной базе. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

С 17 июня написание украинской столицы будет заменено с «Kiev» на «Kyiv». В дипмиссии отметили важность данного решения для изменения написания официального названия Киева во всем мире."


Что, пенсионер-прапорщик не может в украинский? Какая незадача.

Впрочем, ожидаемо. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:44

Тут в свое время рассказывали, как Европа стонет от санкций РФ и как они хотят дружить по-старому.

А на самом деле:
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
https://lenta.ru/news/2019/06/19/feel_good/
Могерини пояснила, что Евросоюз в 2018 году экспортировал продовольствие на 137,4 миллиарда евро, с досанкционного 2013 года этот показатель увеличился на 14,6 процента.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:06

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:С конца 19 века Крыму проживало более трети русского населения, а перед ВОВ около 50%. Крымские татары составляли в конце 19 века -35%, а перед началом ВОВ -19 %.
Может хватит уже российскую ложь тут тиражировать?

Запомните москалики простую вещь: коренной народ Крыма это татары. Точка. И только они имеют право на самоопределение. А русские со своим оккупендумом могут только по туалетам шастать.

И заодно вам москалики напомню то что по вашему ОРТ не покажут и о чем будут молчать в тряпочку волгари из Ольгино:
Указ Президиума ВС РСФСР от 18.05.1948 о переименовании населённых пунктов Крымской области
До войны узьким духом в Крыму не пахло.
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