В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав: С конца 19 века Крыму проживало более трети русского населения, а перед ВОВ около 50%. Крымские татары составляли в конце 19 века -35%, а перед началом ВОВ -19 %. И вы хотите сказать ,что эти 19% крымских татар играли ключевую роль в с\х Крыма? Вы хотите сказать ,что эти 19% крымских татар только одни разбирались в с\х технике, зоотехнике,агрономии, мелиорации,виноделии и виноградарстве?
Подолянин написав:Запомните москалики простую вещь: коренной народ Крыма это татары. Точка.
Вообще-то, крымские татары -это потомки ОРДы , перемешавшейся с коренным населением Крыма. Появились в Крыму в 13-м веке.
Все ТАТАРЫ (поголовно), чей рост превышал расстояние от земли до оси тележного колеса (т.е. даже грудные младенцы) были вырезаны Темучином еще в конце 12-го века. Нынешние татары (крымские/казанские/сибирские) - потомки тюркоязычных кочевых племен, которые вошли в войско монгольских завоевателей в 13-ом веке. К настоящим татарам (монгольскому племени)этнически они не имеют никакого отношения.
27661 написав:Вообще-то, крымские татары -это потомки ОРДы , перемешавшейся с коренным населением Крыма. Появились в Крыму в 13-м веке.
Все ТАТАРЫ (поголовно), чей рост превышал расстояние от земли до оси тележного колеса (т.е. даже грудные младенцы) были вырезаны Темучином еще в конце 12-го века. Нынешние татары (крымские/казанские/сибирские) - потомки тюркоязычных кочевых племен, которые вошли в войско монгольских завоевателей в 13-ом веке. К настоящим татарам (монгольскому племени)этнически они не имеют никакого отношения.
И называются они правильнее "волжские булгары". Крымские татары это вообще этнос состоящий из 3-х разных народов -от степных тюрков ногаев до прибрежных потомков греков и готов. И почему только крымские татары коренной народ Крыма? А греки, армяне, евреи, немцы,караимы, крымчаки?