RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 487488489490
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:42

  shapo написав:
  Волгарь написав:
  27661 написав:Вообще-то, крымские татары -это потомки ОРДы , перемешавшейся с коренным населением Крыма. Появились в Крыму в 13-м веке.

Все ТАТАРЫ (поголовно), чей рост превышал расстояние от земли до оси тележного колеса (т.е. даже грудные младенцы) были вырезаны Темучином еще в конце 12-го века. Нынешние татары (крымские/казанские/сибирские) - потомки тюркоязычных кочевых племен, которые вошли в войско монгольских завоевателей в 13-ом веке. К настоящим татарам (монгольскому племени)этнически они не имеют никакого отношения.


И называются они правильнее "волжские булгары".
Крымские татары это вообще этнос состоящий из 3-х разных народов -от степных тюрков ногаев до прибрежных потомков греков и готов.
И почему только крымские татары коренной народ Крыма?
А греки, армяне, евреи, немцы,караимы, крымчаки?
Династия Гиреев правившая Крымом с 15 по конец 18 века официально являлась чингизидами т. е. потомками Чингизхана. Коренные народы это народы, которые обитали на территории до прихода туда переселенцев из других мест.
Народы которые проживали в Крыму. Учеными были найдены останки таких древних людей как: неандертальцы, кроманьонцы, а также были обнаружены фрагменты орудий труда, возраст которых определяют не менее 800 тыс. лет. Следующие жители – киммерийцы, тавры, скифы (XV-V вв до н.э), затем активным заселением занялись греки. Во время пребывания греков, Крым начинает свое активное развитие: строятся храмы, стадионы, театры, развивается кораблестроение, виноградарство.
Греков вытесняют римляне, удерживая власть до VI века. В течение этого времени попытки вторгнуться на крымские земли совершало ни один десяток племен. Так, на протяжении нескольких столетий, Крым населяли готы, гунны, хазары, печенеги, иудеи и много других народов.В VII веке весь полуостров находился под Хазарским каганатом, нося название Хазария, а после — Тьмутараканья. В 960 году начинается русская история Крыма, — Киевские князья, разгромив каганат, сами обосновались на этой территории. Вторжение монголо-татар, датируемое XIII веком, способствует образованию Крымского улуса Золотой Орды, распад которого приводит к возникновению Крымского ханства.
По итогам русско-турецкой войны (1768-1774 гг.), Крым отходит к России. Дальше куда отходит Крым известно всем.
ceba
 
Повідомлень: 3313
З нами з: 12.03.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:46

  Волгарь написав:
  27661 написав:
  Подолянин написав:Запомните москалики простую вещь: коренной народ Крыма это татары. Точка.

Вообще-то, крымские татары -это потомки ОРДы , перемешавшейся с коренным населением Крыма. Появились в Крыму в 13-м веке.

Все ТАТАРЫ (поголовно), чей рост превышал расстояние от земли до оси тележного колеса (т.е. даже грудные младенцы) были вырезаны Темучином еще в конце 12-го века. Нынешние татары (крымские/казанские/сибирские) - потомки тюркоязычных кочевых племен, которые вошли в войско монгольских завоевателей в 13-ом веке. К настоящим татарам (монгольскому племени)этнически они не имеют никакого отношения.

Очень сомневаюсь , что можно всех истребить.
Сейчас кроме классической истории, появилась возможность изучить гены и картина смотрится уже по другому.http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=1269

Отмечались и четкие антропологические особенности: у степных крымских татар был больший сдвиг в сторону монголоидности, у южнобережных – в сторону южноевропеоидных особенностей. А горные крымские татары занимали промежуточное место, хотя несколько ближе к южнобережным.
Вообще, на эту тему, у генетика Клёсова есть исследования.
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1100
З нами з: 14.08.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:55

  Волгарь написав:Извините, не понял. В 7-ом веке тюркоязычные болгары разделись - одна орда во главе с ханом Аспарухом ушла на территорию современной Болгарии, другая осела на Средней Волге. Во время завоевания этого района монголами, большая часть коренного населения была вырезана. Поэтому связь тех булгар с современными татарами - вопрос дискуссионный.



https://rus-luck.livejournal.com/9622.html
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1456
З нами з: 29.05.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:39

Отмечались и четкие антропологические особенности: у степных крымских татар был больший сдвиг в сторону монголоидности, у южнобережных – в сторону южноевропеоидных особенностей. А горные крымские татары занимали промежуточное место, хотя несколько ближе к южнобережным.

Здесь речь идет вовсе не о генетике, а о принятие названия народа, ДАВНЫМ-ДАВНО ИСЧЕЗНУВШЕГО (минимум 800 лет назад). То, что в результате смешения народов Великой степи у большинства современных тюркоязычных народов бывшего СССР есть монголоидные гены - абсолютная правда (лишний раз доказывающая, что современные татары и булгары - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ)
Просто родство крымских татар с монгольским племенем 12-го века значительно меньше, чем современными итальянцами и римлянами 1-го века н.э.
Но те хоть живут на одной и той же территории. А татары в Крыму - точно такие же пришельцы, как и все остальные, населяющие его народы. И далеко не самые древние, учитывая, что греческие колонии там появились 2600 лет назад, а генуэзцы или армяне появились там значительно раньше монголов.
Но безусловно к теме обсуждения ЭТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ.
Тем более, использовать татарский фактор в вопросу о принадлежности Крыма (татары за Украину, значит Крым украинский). Крым де-юре украинский согласно международному праву, и этот факт ничем изменить невозможно.
Но де-факто он 5-ый год российский, и чем дольше он будет в составе России, тем меньше будут УЖЕ МИНИМАЛЬНЫЕ шансы на его возврат в состав Украины. По одной простой причине - ДЛЯ ЭТОГО НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО ХОТЕТЬ ВЕРНУТЬСЯ. А судя по всему, желающих все меньше. Еще через 10 лет в жизнь вступит поколение, на 100% русскоязычное, получившие российское образование, для которого Украина будет обычной чужой страной, не более.
И украинцы, живущие в Крыму, будут относиться к идее даже переезда на Украину точно так же, как к ней относятся миллионы носителей фамилий на
-ко- в РФ.
Волгарь
 
Повідомлень: 6686
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 487488489490
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ZINCHENKO і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ford продасть заводи в Росії на торгах
R2 » Вів 25 чер, 2019 09:40
3 70
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 11:21
Skypups
Підвищення пенсій: кому і на скільки в липні збільшать...
R2 » Пон 10 чер, 2019 13:27
4 186
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 20:37
vakainnet
Стало відомо, скільки неякісного бензину пропонують покупцям
R2 » Пон 24 чер, 2019 05:40
2 141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 08:31
Alex2007

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72555)
25.06.2019 16:06
EximBonus Bot (471)
25.06.2019 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.