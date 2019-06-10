Додано: Вів 25 чер, 2019 14:39

Отмечались и четкие антропологические особенности: у степных крымских татар был больший сдвиг в сторону монголоидности , у южнобережных – в сторону южноевропеоидных особенностей. А горные крымские татары занимали промежуточное место, хотя несколько ближе к южнобережным.

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Здесь речь идет вовсе не о генетике, а о принятие названия народа, ДАВНЫМ-ДАВНО ИСЧЕЗНУВШЕГО (минимум 800 лет назад). То, что в результате смешения народов Великой степи у большинства современных тюркоязычных народов бывшего СССР есть монголоидные гены - абсолютная правда (лишний раз доказывающая, что современные татары и булгары - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ)Просто родство крымских татар с монгольским племенем 12-го века значительно меньше, чем современными итальянцами и римлянами 1-го века н.э.Но те хоть живут на одной и той же территории. А татары в Крыму - точно такие же пришельцы, как и все остальные, населяющие его народы. И далеко не самые древние, учитывая, что греческие колонии там появились 2600 лет назад, а генуэзцы или армяне появились там значительно раньше монголов.Но безусловно к теме обсуждения ЭТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ.Тем более, использовать татарский фактор в вопросу о принадлежности Крыма (татары за Украину, значит Крым украинский). Крым де-юре украинский согласно международному праву, и этот факт ничем изменить невозможно.Но де-факто он 5-ый год российский, и чем дольше он будет в составе России, тем меньше будут УЖЕ МИНИМАЛЬНЫЕ шансы на его возврат в состав Украины. По одной простой причине - ДЛЯ ЭТОГО НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО ХОТЕТЬ ВЕРНУТЬСЯ. А судя по всему, желающих все меньше. Еще через 10 лет в жизнь вступит поколение, на 100% русскоязычное, получившие российское образование, для которого Украина будет обычной чужой страной, не более.И украинцы, живущие в Крыму, будут относиться к идее даже переезда на Украину точно так же, как к ней относятся миллионы носителей фамилий нав РФ.