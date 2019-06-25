В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
27661 написав:Вообще-то, крымские татары -это потомки ОРДы , перемешавшейся с коренным населением Крыма. Появились в Крыму в 13-м веке.
Все ТАТАРЫ (поголовно), чей рост превышал расстояние от земли до оси тележного колеса (т.е. даже грудные младенцы) были вырезаны Темучином еще в конце 12-го века. Нынешние татары (крымские/казанские/сибирские) - потомки тюркоязычных кочевых племен, которые вошли в войско монгольских завоевателей в 13-ом веке. К настоящим татарам (монгольскому племени)этнически они не имеют никакого отношения.
И называются они правильнее "волжские булгары". Крымские татары это вообще этнос состоящий из 3-х разных народов -от степных тюрков ногаев до прибрежных потомков греков и готов. И почему только крымские татары коренной народ Крыма? А греки, армяне, евреи, немцы,караимы, крымчаки?
Династия Гиреев правившая Крымом с 15 по конец 18 века официально являлась чингизидами т. е. потомками Чингизхана. Коренные народы это народы, которые обитали на территории до прихода туда переселенцев из других мест. Народы которые проживали в Крыму. Учеными были найдены останки таких древних людей как: неандертальцы, кроманьонцы, а также были обнаружены фрагменты орудий труда, возраст которых определяют не менее 800 тыс. лет. Следующие жители – киммерийцы, тавры, скифы (XV-V вв до н.э), затем активным заселением занялись греки. Во время пребывания греков, Крым начинает свое активное развитие: строятся храмы, стадионы, театры, развивается кораблестроение, виноградарство. Греков вытесняют римляне, удерживая власть до VI века. В течение этого времени попытки вторгнуться на крымские земли совершало ни один десяток племен. Так, на протяжении нескольких столетий, Крым населяли готы, гунны, хазары, печенеги, иудеи и много других народов.В VII веке весь полуостров находился под Хазарским каганатом, нося название Хазария, а после — Тьмутараканья. В 960 году начинается русская история Крыма, — Киевские князья, разгромив каганат, сами обосновались на этой территории. Вторжение монголо-татар, датируемое XIII веком, способствует образованию Крымского улуса Золотой Орды, распад которого приводит к возникновению Крымского ханства. По итогам русско-турецкой войны (1768-1774 гг.), Крым отходит к России. Дальше куда отходит Крым известно всем.
Подолянин написав:Запомните москалики простую вещь: коренной народ Крыма это татары. Точка.
Вообще-то, крымские татары -это потомки ОРДы , перемешавшейся с коренным населением Крыма. Появились в Крыму в 13-м веке.
Все ТАТАРЫ (поголовно), чей рост превышал расстояние от земли до оси тележного колеса (т.е. даже грудные младенцы) были вырезаны Темучином еще в конце 12-го века. Нынешние татары (крымские/казанские/сибирские) - потомки тюркоязычных кочевых племен, которые вошли в войско монгольских завоевателей в 13-ом веке. К настоящим татарам (монгольскому племени)этнически они не имеют никакого отношения.
Отмечались и четкие антропологические особенности: у степных крымских татар был больший сдвиг в сторону монголоидности, у южнобережных – в сторону южноевропеоидных особенностей. А горные крымские татары занимали промежуточное место, хотя несколько ближе к южнобережным. Вообще, на эту тему, у генетика Клёсова есть исследования.
Волгарь написав:Извините, не понял. В 7-ом веке тюркоязычные болгары разделись - одна орда во главе с ханом Аспарухом ушла на территорию современной Болгарии, другая осела на Средней Волге. Во время завоевания этого района монголами, большая часть коренного населения была вырезана. Поэтому связь тех булгар с современными татарами - вопрос дискуссионный.
Отмечались и четкие антропологические особенности: у степных крымских татар был больший сдвиг в сторону монголоидности, у южнобережных – в сторону южноевропеоидных особенностей. А горные крымские татары занимали промежуточное место, хотя несколько ближе к южнобережным.
Здесь речь идет вовсе не о генетике, а о принятие названия народа, ДАВНЫМ-ДАВНО ИСЧЕЗНУВШЕГО (минимум 800 лет назад). То, что в результате смешения народов Великой степи у большинства современных тюркоязычных народов бывшего СССР есть монголоидные гены - абсолютная правда (лишний раз доказывающая, что современные татары и булгары - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ) Просто родство крымских татар с монгольским племенем 12-го века значительно меньше, чем современными итальянцами и римлянами 1-го века н.э. Но те хоть живут на одной и той же территории. А татары в Крыму - точно такие же пришельцы, как и все остальные, населяющие его народы. И далеко не самые древние, учитывая, что греческие колонии там появились 2600 лет назад, а генуэзцы или армяне появились там значительно раньше монголов. Но безусловно к теме обсуждения ЭТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. Тем более, использовать татарский фактор в вопросу о принадлежности Крыма (татары за Украину, значит Крым украинский). Крым де-юре украинский согласно международному праву, и этот факт ничем изменить невозможно. Но де-факто он 5-ый год российский, и чем дольше он будет в составе России, тем меньше будут УЖЕ МИНИМАЛЬНЫЕ шансы на его возврат в состав Украины. По одной простой причине - ДЛЯ ЭТОГО НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО ХОТЕТЬ ВЕРНУТЬСЯ. А судя по всему, желающих все меньше. Еще через 10 лет в жизнь вступит поколение, на 100% русскоязычное, получившие российское образование, для которого Украина будет обычной чужой страной, не более. И украинцы, живущие в Крыму, будут относиться к идее даже переезда на Украину точно так же, как к ней относятся миллионы носителей фамилий на -ко- в РФ.
Волгарь написав:Но де-факто он 5-ый год российский, и чем дольше он будет в составе России, тем меньше будут УЖЕ МИНИМАЛЬНЫЕ шансы на его возврат в состав Украины. По одной простой причине - ДЛЯ ЭТОГО НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО ХОТЕТЬ ВЕРНУТЬСЯ. А судя по всему, желающих все меньше. Еще через 10 лет в жизнь вступит поколение, на 100% русскоязычное, получившие российское образование, для которого Украина будет обычной чужой страной, не более. И украинцы, живущие в Крыму, будут относиться к идее даже переезда на Украину точно так же, как к ней относятся миллионы носителей фамилий на -ко- в РФ.
В Крыму и до аннексии население было почти 100% русскоязычное. Далее все зависит от соотношения внешних и внутренних сил в регионе и мире через 5-10 лет. А население никто никогда не спрашивает. Или вы и вправду верите в крымский референдум 2014г?
Волгарь написав:Но де-факто он 5-ый год российский, и чем дольше он будет в составе России, тем меньше будут УЖЕ МИНИМАЛЬНЫЕ шансы на его возврат в состав Украины. По одной простой причине - ДЛЯ ЭТОГО НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО ХОТЕТЬ ВЕРНУТЬСЯ. А судя по всему, желающих все меньше. Еще через 10 лет в жизнь вступит поколение, на 100% русскоязычное, получившие российское образование, для которого Украина будет обычной чужой страной, не более. И украинцы, живущие в Крыму, будут относиться к идее даже переезда на Украину точно так же, как к ней относятся миллионы носителей фамилий на -ко- в РФ.
В Крыму и до аннексии население было почти 100% русскоязычное. Далее все зависит от соотношения внешних и внутренних сил в регионе и мире через 5-10 лет. А население никто никогда не спрашивает. Или вы и вправду верите в крымский референдум 2014г?
напрасно вы недооцениваете население проживающее на полуострове.
Волгарь написав:Но де-факто он 5-ый год российский, и чем дольше он будет в составе России, тем меньше будут УЖЕ МИНИМАЛЬНЫЕ шансы на его возврат в состав Украины. По одной простой причине - ДЛЯ ЭТОГО НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО ХОТЕТЬ ВЕРНУТЬСЯ. А судя по всему, желающих все меньше. Еще через 10 лет в жизнь вступит поколение, на 100% русскоязычное, получившие российское образование, для которого Украина будет обычной чужой страной, не более. И украинцы, живущие в Крыму, будут относиться к идее даже переезда на Украину точно так же, как к ней относятся миллионы носителей фамилий на -ко- в РФ.
В Крыму и до аннексии население было почти 100% русскоязычное. Далее все зависит от соотношения внешних и внутренних сил в регионе и мире через 5-10 лет. А население никто никогда не спрашивает. Или вы и вправду верите в крымский референдум 2014г?
Верю. Более того, на 100% уверен, что проведи сейчас его снова и даже под международным контролем, результат будет 75+% за сохранение нынешнего статус кво. Дело вовсе не в разницах в з/п - она в Крыму и на материковой Украине не так уж велика. Тут главную роль играет целый ряд факторов. - Имидж Украины (и не только в России, но во всем мире). Если описать ситуацию одним словом - ХАОС. А этого никто не любит. - Народ никогда не забывает причиненное ему зло. Организация блэкаутов зимой! - это худшее, что вообще можно было придумать в такой ситуации (это я говорю, как свидетель коммунальной катастрофы в Горьком зимой 87-го, проведший 2 недели в квартире при +2). Конечно, в Крыму не было минус 36, но и при плюс 5-ти без отопления и света - БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО. - Мовный закон. Абсолютно необходимый в нынешних реалиях для сохранения государства, но совершенно неприемлемый для Крыма, сжигающий любую возможность для компромисса. Насчет НИКТО НЕ СПРАШИВАЕТ. Если Вы забыли, к востоку от Кальмиуса 6-ой год идет война (только не повторяйте мантры покойного пана Тымчука о российско-террористических войсках - из 45-ти тысячных армий ЛНДР россиян там максимум 6). А все остальные - именно те, КОГО НЕ СПРАШИВАЛИ, или пытались разговаривать с помощью взрывающихся кондиционеров. Отсюда и результат.
Опять из уст ольгинского троля сказки про Закон о языке. О том что никаких роССийских военных не было и т.д. Про распятых мальчиков и бандеровцах Эти сказки придуманные роСС СМИ русликам у себя рассказывайте.
Организация блэкаутов зимой!
А росийские тролли не забыли как организовывали "блэкауты" зимой 2009? По Украине и всей Европе?
А про то кто у кого спрашивает заметно по количеству заборов вдоль на побережье ЮБК. По уровню зарплат и тд.