В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 21.06.2019 510,2 20.03.2015 352,9 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ ЗВР вернулись на уровень 11-12-го годов, увеличившись за неделю на 1% - более 5 млрд. долларов. Против локального минимума 15-го года они выросли аж на 160 млрд - почти 45%
Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 21.06.2019 510,2 20.03.2015 352,9 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ ЗВР вернулись на уровень 11-12-го годов, увеличившись за неделю на 1% - более 5 млрд. долларов. Против локального минимума 15-го года они выросли аж на 160 млрд - почти 45%
видимо, переоценка стоимости золота в активах
За последнюю неделю - видимо, да. Но сути это не меняет - на каждый физически рубль существующий рубль (наличный или безналичный) приходится 2,5+ рубля ЗВР. А покрытие бумажного рубля золотом достигло примерно 62-х копеек. Это больше, чем было у ведущих валют мира (фунта/франка/марки) ровно 105 лет назад, когда в ходу была золотая монета, а бумажные деньги были КРЕДИТНЫМИ БИЛЕТАМИ.