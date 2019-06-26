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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:16

  Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
21.06.2019 510,2
20.03.2015 352,9
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
ЗВР вернулись на уровень 11-12-го годов, увеличившись за неделю на 1% - более 5 млрд. долларов. Против локального минимума 15-го года они выросли аж на 160 млрд - почти 45%

видимо, переоценка стоимости золота в активах
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:45

  sequence написав:
  Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
21.06.2019 510,2
20.03.2015 352,9
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
ЗВР вернулись на уровень 11-12-го годов, увеличившись за неделю на 1% - более 5 млрд. долларов. Против локального минимума 15-го года они выросли аж на 160 млрд - почти 45%

видимо, переоценка стоимости золота в активах

За последнюю неделю - видимо, да. Но сути это не меняет - на каждый физически рубль существующий рубль (наличный или безналичный) приходится 2,5+ рубля ЗВР. А покрытие бумажного рубля золотом достигло примерно 62-х копеек. Это больше, чем было у ведущих валют мира (фунта/франка/марки) ровно 105 лет назад, когда в ходу была золотая монета, а бумажные деньги были КРЕДИТНЫМИ БИЛЕТАМИ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:27

ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:31

https://www.youtube.com/watch?v=5CzDwf2UFrw
Когда 9 лет назад приехал в командировку в Севастополь и в гостинице услышал эту песню, а потом посмотрел в каких зданиях располагается ЧФ России, то понял, что рано или поздно Украины там не будет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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ceba
 
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