Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:22

Дивиденды "Газпрома" за 2018 г. станут максимальными среди компаний с госучастием, а также за всю историю рынка

Объем дивидендных выплат "Газпрома (MCX:GAZP)", которые предлагается направить в федеральный бюджет в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.

Он подчеркнул также, что общий объем дивидендных выплат - 393,2 млрд руб. - самый большой за всю историю работы российского фондового рынка.

Из них около 200 миллиардов получит в августе ФБ - чуть менее 1% его годовых доходов.