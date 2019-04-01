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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:16

  Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
21.06.2019 510,2
20.03.2015 352,9
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
ЗВР вернулись на уровень 11-12-го годов, увеличившись за неделю на 1% - более 5 млрд. долларов. Против локального минимума 15-го года они выросли аж на 160 млрд - почти 45%

видимо, переоценка стоимости золота в активах
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:45

  sequence написав:
  Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
21.06.2019 510,2
20.03.2015 352,9
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
ЗВР вернулись на уровень 11-12-го годов, увеличившись за неделю на 1% - более 5 млрд. долларов. Против локального минимума 15-го года они выросли аж на 160 млрд - почти 45%

видимо, переоценка стоимости золота в активах

За последнюю неделю - видимо, да. Но сути это не меняет - на каждый физически рубль существующий рубль (наличный или безналичный) приходится 2,5+ рубля ЗВР. А покрытие бумажного рубля золотом достигло примерно 62-х копеек. Это больше, чем было у ведущих валют мира (фунта/франка/марки) ровно 105 лет назад, когда в ходу была золотая монета, а бумажные деньги были КРЕДИТНЫМИ БИЛЕТАМИ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:22

Дивиденды "Газпрома" за 2018 г. станут максимальными среди компаний с госучастием, а также за всю историю рынка
Объем дивидендных выплат "Газпрома (MCX:GAZP)", которые предлагается направить в федеральный бюджет в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.
Он подчеркнул также, что общий объем дивидендных выплат - 393,2 млрд руб. - самый большой за всю историю работы российского фондового рынка.

https://ru.investing.com/news/stock-mar ... le-1897425
Из них около 200 миллиардов получит в августе ФБ - чуть менее 1% его годовых доходов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:27

Внешний долг Российской Федерации
(млн долларов США) на 01/04/2019
Всего 468 849
Органы государственного управления 53 329
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71419
Общий внешний долг примерно на 40 млрд. долларов меньше ЗВР РФ, а внешний госдолг меньше резервов почти на порядок. При этом за за 5 лет (с 1/7/2014), когда он составлял 732 млрд. долларов, сокращение составило 265 млрд. -36%.
Волгарь
 
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