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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 489490491492>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:16

  Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
21.06.2019 510,2
20.03.2015 352,9
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
ЗВР вернулись на уровень 11-12-го годов, увеличившись за неделю на 1% - более 5 млрд. долларов. Против локального минимума 15-го года они выросли аж на 160 млрд - почти 45%

видимо, переоценка стоимости золота в активах
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:45

  sequence написав:
  Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
21.06.2019 510,2
20.03.2015 352,9
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
ЗВР вернулись на уровень 11-12-го годов, увеличившись за неделю на 1% - более 5 млрд. долларов. Против локального минимума 15-го года они выросли аж на 160 млрд - почти 45%

видимо, переоценка стоимости золота в активах

За последнюю неделю - видимо, да. Но сути это не меняет - на каждый физически рубль существующий рубль (наличный или безналичный) приходится 2,5+ рубля ЗВР. А покрытие бумажного рубля золотом достигло примерно 62-х копеек. Это больше, чем было у ведущих валют мира (фунта/франка/марки) ровно 105 лет назад, когда в ходу была золотая монета, а бумажные деньги были КРЕДИТНЫМИ БИЛЕТАМИ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:22

Дивиденды "Газпрома" за 2018 г. станут максимальными среди компаний с госучастием, а также за всю историю рынка
Объем дивидендных выплат "Газпрома (MCX:GAZP)", которые предлагается направить в федеральный бюджет в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.
Он подчеркнул также, что общий объем дивидендных выплат - 393,2 млрд руб. - самый большой за всю историю работы российского фондового рынка.

https://ru.investing.com/news/stock-mar ... le-1897425
Из них около 200 миллиардов получит в августе ФБ - чуть менее 1% его годовых доходов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:27

Внешний долг Российской Федерации
(млн долларов США) на 01/04/2019
Всего 468 849
Органы государственного управления 53 329
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71419
Общий внешний долг примерно на 40 млрд. долларов меньше ЗВР РФ, а внешний госдолг меньше резервов почти на порядок. При этом за за 5 лет (с 1/7/2014), когда он составлял 732 млрд. долларов, сокращение составило 265 млрд. -36%.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:29

Все хорошо, прекрасная маркиза!

В первом квартале, согласно Росстату, российская экономика замедлилась в 5,5 раз, прибавив лишь 0,5%, а к маю рост и вовсе практически остановился: МЭР оценило его в 0,2%, а Внешэкономбанк - в 0%.
Причина происходящего - в необеспеченном потребительском кредитовании, жаловался в начале июня Орешкин. Люди набирают кредиты, вынуждены расплачиваться с банками, от этого у них падают доходы, а экономика вместо ускорения до темпов выше мировых может скатиться в рецессию, говорил на ПМЭФ.
Если бы банки не выдали населению 1,5 триллиона рублей кредитов за последние 12 месяцев, рост экономики в принципе остановился бы, парировал в пятницу ЦБ.
Банковское кредитование стало последней соломинкой, за которую держится спрос потребителей, доходы которых рухнули на 10% за 5 лет.
«По нашим оценкам, в I квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», - пишет ЦБ.
Данные Росстата косвенно подтверждают: реальные доходы людей в первом квартале упали на 2,3%, а оборот розничной торговли - напротив, вырос на 1,7% (на конец марта). Разрыв покрывается за проедания накоплений и потребительского долга, писали в марте эксперты РАНХиГС.
Доля домохозяйств, в которых есть непогашенные кредиты, в мае 2019 года достигла 44% (против 38% в мае 2018 и 34% в мае 2017 года). Из них 32% осуществляют выплаты по потребительским кредитам, а 10% - по ипотеке, приводит ЦБ данные ФОМ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:55

А тем временем хроники зубожиння

https://www.ntv.ru/novosti/2208029/
Серьезный сбой в движении поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги произошел из-за хищения кабеля. Задерживаются десятки поездов, в том числе три "Сапсана". В частности, задержано 26 поездов дальнего следования, курсирующих между Москвой и Петербургом, а также 10 подмосковных электричек. Еще 9 электричек отменены. Причиной сбоя стали воры, которые украли 1,5 км кабеля на подмосковной станции "Сходня".


До чего довел страну Порошенко! То ли дело у соседей - золотые запасы растут от дня ко дню, простой народ крепчает и богатеет...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:55

  Sommer написав:А тем временем хроники зубожиння

https://www.ntv.ru/novosti/2208029/
Серьезный сбой в движении поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги произошел из-за хищения кабеля. Задерживаются десятки поездов, в том числе три "Сапсана". В частности, задержано 26 поездов дальнего следования, курсирующих между Москвой и Петербургом, а также 10 подмосковных электричек. Еще 9 электричек отменены. Причиной сбоя стали воры, которые украли 1,5 км кабеля на подмосковной станции "Сходня".


До чего довел страну Порошенко! То ли дело у соседей - золотые запасы растут от дня ко дню, простой народ крепчает и богатеет...


Да-да, в Украине такого не было и нет - http://sobitie.com.ua/novosti-kriminal/ ... noy-dorogi
https://www.segodnya.ua/economics/trans ... 90485.html
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:58

  shapo написав:
  Sommer написав:А тем временем хроники зубожинняhttps://www.ntv.ru/novosti/2208029/
Серьезный сбой в движении поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги произошел из-за хищения кабеля. Задерживаются десятки поездов, в том числе три "Сапсана". В частности, задержано 26 поездов дальнего следования, курсирующих между Москвой и Петербургом, а также 10 подмосковных электричек. Еще 9 электричек отменены. Причиной сбоя стали воры, которые украли 1,5 км кабеля на подмосковной станции "Сходня".
До чего довел страну Порошенко! То ли дело у соседей - золотые запасы растут от дня ко дню, простой народ крепчает и богатеет...
Да-да, в Украине такого не было и нет - http://sobitie.com.ua/novosti-kriminal/ ... noy-dorogi
https://www.segodnya.ua/economics/trans ... 90485.html
Звичайно що є...
Тільки одна відмінність
ми з їх ( і твоєї) точки зору недокраїна - вони основа православя і тримачі духовних скрєп....
Але коників з гімна у нас не ліплять. :D
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:02

  budivelnik написав:Звичайно що є...
Тільки одна відмінність
ми з їх ( і твоєї) точки зору недокраїна - вони основа православя і тримачі духовних скрєп....
Але коників з гімна у нас не ліплять. :D


Да, вы же европейцы,да еще и с томосом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:07

  shapo написав:
  budivelnik написав:Звичайно що є...
Тільки одна відмінність
ми з їх ( і твоєї) точки зору недокраїна - вони основа православя і тримачі духовних скрєп....
Але коників з гімна у нас не ліплять. :D
Да, вы же европейцы,да еще и с томосом
Таки-да
Нас правда напрягають казахські євреї які критикують хасидів і не знають(або брезгують) користуватись ідішем...
Але як тільки вони ноги протягнуть і про них всі забудуть-бо дітей вони як кукушки розкидали по різним державам - так нам ще легше стане.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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