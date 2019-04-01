В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 21.06.2019 510,2 20.03.2015 352,9 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ ЗВР вернулись на уровень 11-12-го годов, увеличившись за неделю на 1% - более 5 млрд. долларов. Против локального минимума 15-го года они выросли аж на 160 млрд - почти 45%
Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 21.06.2019 510,2 20.03.2015 352,9 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ ЗВР вернулись на уровень 11-12-го годов, увеличившись за неделю на 1% - более 5 млрд. долларов. Против локального минимума 15-го года они выросли аж на 160 млрд - почти 45%
видимо, переоценка стоимости золота в активах
За последнюю неделю - видимо, да. Но сути это не меняет - на каждый физически рубль существующий рубль (наличный или безналичный) приходится 2,5+ рубля ЗВР. А покрытие бумажного рубля золотом достигло примерно 62-х копеек. Это больше, чем было у ведущих валют мира (фунта/франка/марки) ровно 105 лет назад, когда в ходу была золотая монета, а бумажные деньги были КРЕДИТНЫМИ БИЛЕТАМИ.
Дивиденды "Газпрома" за 2018 г. станут максимальными среди компаний с госучастием, а также за всю историю рынка
Объем дивидендных выплат "Газпрома (MCX:GAZP)", которые предлагается направить в федеральный бюджет в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров. Он подчеркнул также, что общий объем дивидендных выплат - 393,2 млрд руб. - самый большой за всю историю работы российского фондового рынка.
Внешний долг Российской Федерации (млн долларов США) на 01/04/2019 Всего 468 849 Органы государственного управления 53 329 http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71419 Общий внешний долг примерно на 40 млрд. долларов меньше ЗВР РФ, а внешний госдолг меньше резервов почти на порядок. При этом за за 5 лет (с 1/7/2014), когда он составлял 732 млрд. долларов, сокращение составило 265 млрд. -36%.
В первом квартале, согласно Росстату, российская экономика замедлилась в 5,5 раз, прибавив лишь 0,5%, а к маю рост и вовсе практически остановился: МЭР оценило его в 0,2%, а Внешэкономбанк - в 0%. Причина происходящего - в необеспеченном потребительском кредитовании, жаловался в начале июня Орешкин. Люди набирают кредиты, вынуждены расплачиваться с банками, от этого у них падают доходы, а экономика вместо ускорения до темпов выше мировых может скатиться в рецессию, говорил на ПМЭФ. Если бы банки не выдали населению 1,5 триллиона рублей кредитов за последние 12 месяцев, рост экономики в принципе остановился бы, парировал в пятницу ЦБ. Банковское кредитование стало последней соломинкой, за которую держится спрос потребителей, доходы которых рухнули на 10% за 5 лет. «По нашим оценкам, в I квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», - пишет ЦБ. Данные Росстата косвенно подтверждают: реальные доходы людей в первом квартале упали на 2,3%, а оборот розничной торговли - напротив, вырос на 1,7% (на конец марта). Разрыв покрывается за проедания накоплений и потребительского долга, писали в марте эксперты РАНХиГС. Доля домохозяйств, в которых есть непогашенные кредиты, в мае 2019 года достигла 44% (против 38% в мае 2018 и 34% в мае 2017 года). Из них 32% осуществляют выплаты по потребительским кредитам, а 10% - по ипотеке, приводит ЦБ данные ФОМ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Серьезный сбой в движении поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги произошел из-за хищения кабеля. Задерживаются десятки поездов, в том числе три "Сапсана". В частности, задержано 26 поездов дальнего следования, курсирующих между Москвой и Петербургом, а также 10 подмосковных электричек. Еще 9 электричек отменены. Причиной сбоя стали воры, которые украли 1,5 км кабеля на подмосковной станции "Сходня".
До чего довел страну Порошенко! То ли дело у соседей - золотые запасы растут от дня ко дню, простой народ крепчает и богатеет...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Серьезный сбой в движении поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги произошел из-за хищения кабеля. Задерживаются десятки поездов, в том числе три "Сапсана". В частности, задержано 26 поездов дальнего следования, курсирующих между Москвой и Петербургом, а также 10 подмосковных электричек. Еще 9 электричек отменены. Причиной сбоя стали воры, которые украли 1,5 км кабеля на подмосковной станции "Сходня".
До чего довел страну Порошенко! То ли дело у соседей - золотые запасы растут от дня ко дню, простой народ крепчает и богатеет...
Серьезный сбой в движении поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги произошел из-за хищения кабеля. Задерживаются десятки поездов, в том числе три "Сапсана". В частности, задержано 26 поездов дальнего следования, курсирующих между Москвой и Петербургом, а также 10 подмосковных электричек. Еще 9 электричек отменены. Причиной сбоя стали воры, которые украли 1,5 км кабеля на подмосковной станции "Сходня".
До чего довел страну Порошенко! То ли дело у соседей - золотые запасы растут от дня ко дню, простой народ крепчает и богатеет...
budivelnik написав:Звичайно що є... Тільки одна відмінність ми з їх ( і твоєї) точки зору недокраїна - вони основа православя і тримачі духовних скрєп.... Але коників з гімна у нас не ліплять.
Да, вы же европейцы,да еще и с томосом
Таки-да Нас правда напрягають казахські євреї які критикують хасидів і не знають(або брезгують) користуватись ідішем... Але як тільки вони ноги протягнуть і про них всі забудуть-бо дітей вони як кукушки розкидали по різним державам - так нам ще легше стане.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69