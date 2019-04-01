В первом квартале, согласно Росстату, российская экономика замедлилась в 5,5 раз, прибавив лишь 0,5%, а к маю рост и вовсе практически остановился: МЭР оценило его в 0,2%, а Внешэкономбанк - в 0% .

Причина происходящего - в необеспеченном потребительском кредитовании, жаловался в начале июня Орешкин. Люди набирают кредиты, вынуждены расплачиваться с банками, от этого у них падают доходы, а экономика вместо ускорения до темпов выше мировых может скатиться в рецессию, говорил на ПМЭФ.

Если бы банки не выдали населению 1,5 триллиона рублей кредитов за последние 12 месяцев, рост экономики в принципе остановился бы, парировал в пятницу ЦБ.

Банковское кредитование стало последней соломинкой, за которую держится спрос потребителей, доходы которых рухнули на 10% за 5 лет.

«По нашим оценкам, в I квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», - пишет ЦБ.

Данные Росстата косвенно подтверждают: реальные доходы людей в первом квартале упали на 2,3%, а оборот розничной торговли - напротив, вырос на 1,7% (на конец марта). Разрыв покрывается за проедания накоплений и потребительского долга, писали в марте эксперты РАНХиГС.

Доля домохозяйств, в которых есть непогашенные кредиты, в мае 2019 года достигла 44% (против 38% в мае 2018 и 34% в мае 2017 года) . Из них 32% осуществляют выплаты по потребительским кредитам, а 10% - по ипотеке, приводит ЦБ данные ФОМ.