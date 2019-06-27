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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 489490491492
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:25

  budivelnik написав:Таки-да
Нас правда напрягають казахські євреї які критикують хасидів і не знають(або брезгують) користуватись ідішем...
Але як тільки вони ноги протягнуть і про них всі забудуть-бо дітей вони як кукушки розкидали по різним державам - так нам ще легше стане.


Написал бывший советский прапор у которого сестра с детьми умотала к полякам вместо того чтобы разбудовывать Украину которой в кои веки случайно досталась незалежность.
И чего тебе из-за меня напрягаться, мелкий лавочник из западной Украины?
Я тебе в твоем захолустье конкуренцию составлять не собираюсь, а в Киеве такие как ты и твои земляки уже не в моде.
PS Идиш практически мертвый язык после того как Гитлер уничтожил ( не без помощи некоторых твоих земляков) европейское еврейство, а в СССР его добили ассимиляцией.
Хасидов мало кто уважает в Израиле из-за того что сидят на детских пособиях и средствах выделяемых на ешивы, т.е. на шее у светских израильтян и не служат в армии
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:27

  shapo написав:
  budivelnik написав:Звичайно що є...
Тільки одна відмінність
ми з їх ( і твоєї) точки зору недокраїна - вони основа православя і тримачі духовних скрєп....
Але коників з гімна у нас не ліплять. :D


Да, вы же европейцы,да еще и с томосом


А ты нам откуда завидуешь, из какой страны?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:31

  shapo написав:Да, вы же европейцы,да еще и с томосом


  Sommer написав:А ты нам откуда завидуешь, из какой страны?


Из столицы страны 73% проголосовавших которых послало вас вместе с томосом на ....
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:41

  shapo написав:
  shapo написав:Да, вы же европейцы,да еще и с томосом


  Sommer написав:А ты нам откуда завидуешь, из какой страны?


Из столицы страны 73% проголосовавших которых послало вас вместе с томосом на ....


Поэтому ты противоставляешь себя украинцам с томосом?
И пишешь будивельнику "ты и твои земляки"?

Прокалываетесь, волгари безродные, на мелочах прокалываетесь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:52

  shapo написав:Из столицы страны 73% проголосовавших которых послало вас вместе с томосом на ....


  Sommer написав:Поэтому ты противоставляешь себя украинцам с томосом?
И пишешь будивельнику "ты и твои земляки"?
Прокалываетесь, волгари безродные, на мелочах прокалываетесь.


Дешевка, опять передергиваешь.
Я написал "некоторые твои земляки" т.к. на ЗУ Украине полно нормальных людей.
Как показали прошедшие 2 месяца назад выборы президента Украины выборы томос интересует только 24% проголосовавших граждан Украины независимо от их этнической принадлежности.
Остальным 73% на него глубоко начхать.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 489490491492
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