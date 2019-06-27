Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:25

budivelnik написав: Таки-да

Нас правда напрягають казахські євреї які критикують хасидів і не знають(або брезгують) користуватись ідішем...

Але як тільки вони ноги протягнуть і про них всі забудуть-бо дітей вони як кукушки розкидали по різним державам - так нам ще легше стане. Таки-даНас правда напрягають казахські євреї які критикують хасидів і не знають(або брезгують) користуватись ідішем...Але як тільки вони ноги протягнуть і про них всі забудуть-бо дітей вони як кукушки розкидали по різним державам - так нам ще легше стане.

Написал бывший советский прапор у которого сестра с детьми умотала к полякам вместо того чтобы разбудовывать Украину которой в кои веки случайно досталась незалежность.И чего тебе из-за меня напрягаться, мелкий лавочник из западной Украины?Я тебе в твоем захолустье конкуренцию составлять не собираюсь, а в Киеве такие как ты и твои земляки уже не в моде.PS Идиш практически мертвый язык после того как Гитлер уничтожил ( не без помощи некоторых твоих земляков) европейское еврейство, а в СССР его добили ассимиляцией.Хасидов мало кто уважает в Израиле из-за того что сидят на детских пособиях и средствах выделяемых на ешивы, т.е. на шее у светских израильтян и не служат в армии