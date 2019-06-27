В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:Таки-да Нас правда напрягають казахські євреї які критикують хасидів і не знають(або брезгують) користуватись ідішем... Але як тільки вони ноги протягнуть і про них всі забудуть-бо дітей вони як кукушки розкидали по різним державам - так нам ще легше стане.
Написал бывший советский прапор у которого сестра с детьми умотала к полякам вместо того чтобы разбудовывать Украину которой в кои веки случайно досталась незалежность. И чего тебе из-за меня напрягаться, мелкий лавочник из западной Украины? Я тебе в твоем захолустье конкуренцию составлять не собираюсь, а в Киеве такие как ты и твои земляки уже не в моде. PS Идиш практически мертвый язык после того как Гитлер уничтожил ( не без помощи некоторых твоих земляков) европейское еврейство, а в СССР его добили ассимиляцией. Хасидов мало кто уважает в Израиле из-за того что сидят на детских пособиях и средствах выделяемых на ешивы, т.е. на шее у светских израильтян и не служат в армии
shapo написав:Из столицы страны 73% проголосовавших которых послало вас вместе с томосом на ....
Sommer написав:Поэтому ты противоставляешь себя украинцам с томосом? И пишешь будивельнику "ты и твои земляки"? Прокалываетесь, волгари безродные, на мелочах прокалываетесь.
Дешевка, опять передергиваешь. Я написал "некоторые твои земляки" т.к. на ЗУ Украине полно нормальных людей. Как показали прошедшие 2 месяца назад выборы президента Украины выборы томос интересует только 24% проголосовавших граждан Украины независимо от их этнической принадлежности. Остальным 73% на него глубоко начхать.