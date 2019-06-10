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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 489490491492
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:36

  shapo написав:
  Подолянин написав:А великое хорошо видно издалека. Что бы тут не вякали трехкопеечные.
Я согласен с Портниковым: чтобы Украине выжить ей нужен свой язык и своя церковь и свои ценности. Все это должно быть отдельно от московии.


НА прошедших 21 апреля выборах вам, пятикопеечным, уже вякнули про вас и ваш томос

Но он абсолютно прав - достаточно взглянуть на Белоруссию, где все говорят по-русски. Только при любом раскладе РФ не смогла бы содержать Украину, как она содержит Белоруссию, тратя на нее 10 млрд. долларов в год -почти 1/6 белорусского ВВП. Поэтому Украина как независимое государство возможна только как НЕ РОССИЯ или АНТИРОССИЯ. В противном случае обязательно возникнет федерация, которая ни Украине ни России не нужна.
Волгарь
 
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