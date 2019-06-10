shapo написав:
НА прошедших 21 апреля выборах вам, пятикопеечным, уже вякнули про вас и ваш томос
Но он абсолютно прав - достаточно взглянуть на Белоруссию, где все говорят по-русски. Только при любом раскладе РФ не смогла бы содержать Украину, как она содержит Белоруссию, тратя на нее 10 млрд. долларов в год -почти 1/6 белорусского ВВП. Поэтому Украина как независимое государство возможна только как НЕ РОССИЯ или АНТИРОССИЯ. В противном случае обязательно возникнет федерация, которая ни Украине ни России не нужна.