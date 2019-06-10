Додано: Пон 01 лип, 2019 14:09

shapo написав: Волгарь написав: Поэтому Украина как независимое государство возможна только как НЕ РОССИЯ или АНТИРОССИЯ. В противном случае обязательно возникнет федерация, которая ни Украине ни России не нужна. Поэтому Украина как независимое государство возможна только как НЕ РОССИЯ или АНТИРОССИЯ. В противном случае обязательно возникнет федерация, которая ни Украине ни России не нужна.



Вы сами себе или вашему главковерху противоречите.

Если России Украина не нужна зачем было сюда лезть все годы цепляясь, а затем аннексируя Крым.

Или Лужков по собственной инициативе в Севастополе жилье для российских военных пенсионеров строил и Затуллин ездил агитировать за Россию?

В 2014г вообще решили новосиссию устроить от Донецка до Одессы.

Это что, шутка была или ошибка которая хуже преступления? Вы сами себе или вашему главковерху противоречите.Если России Украина не нужна зачем было сюда лезть все годы цепляясь, а затем аннексируя Крым.Или Лужков по собственной инициативе в Севастополе жилье для российских военных пенсионеров строил и Затуллин ездил агитировать за Россию?В 2014г вообще решили новосиссию устроить от Донецка до Одессы.Это что, шутка была или ошибка которая хуже преступления?

Бандера приде!

Ни себе не главковерху. Неужели Вы до сих пор так и не поняли, что Донбасс был не более, чем ВРЕМЕННЫМ 2-ым фронтом? Организованным (возможно даже без вмешательства Кремля) кучкой авантюристов, чтобы отвлечь внимание о действительной политической цели - ЗАХВАТА КРЫМА. Если помните, Россия как государство реально вмешалась в события аккурат на День Независимости (т.е. почти через 5 месяцев после их начала!!!), когда 4 батальонных группы РА по сути разгромили все передовые подразделения ВСУ, отбросив их от Иловайска и выйдя к Азову.Но в сущности эта Ваша тирада логически не имеет никакого отношения к заявленной теме - Украина действительно может существовать КАК НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРТСТВО только в отмеченных мной качествах. Отсюда и мифологизированная история ина улицах Киева 1-го января каждого года. Это (и улицы Шухевича или празднование 100-та летия убийства Петлюры общенациональной минутой молчания) меньшее из возможных зол (для Вас лично, а для многих и есть свидетельство состоявшегося государства). Пока так, НИКАКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (политическая/экономическая) НЕВОЗМОЖНА (хотя бы для РФ).