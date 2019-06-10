Додано: Пон 01 лип, 2019 16:18

shapo написав: Волгарь написав: Ни себе не главковерху. Неужели Вы до сих пор так и не поняли, что Донбасс был не более, чем ВРЕМЕННЫМ 2-ым фронтом? Организованным (возможно даже без вмешательства Кремля) кучкой авантюристов, чтобы отвлечь внимание о действительной политической цели - ЗАХВАТА КРЫМА. Ни себе не главковерху. Неужели Вы до сих пор так и не поняли, что Донбасс был не более, чем ВРЕМЕННЫМ 2-ым фронтом? Организованным (возможно даже без вмешательства Кремля) кучкой авантюристов, чтобы отвлечь внимание о действительной политической цели - ЗАХВАТА КРЫМА.



И что это за загадочные авантюристы? Неужели Янукович с Ахметовым?

И хорош 2й фронт от Донецка до Одессы, размах впечатляет



Волгарь написав: Если помните, Россия как государство реально вмешалась в события аккурат на День Независимости (т.е. почти через 5 месяцев после их начала!!!), когда 4 батальонных группы РА по сути разгромили все передовые подразделения ВСУ, отбросив их от Иловайска и выйдя к Азову.. Если помните, Россия как государство реально вмешалась в события аккурат на День Независимости (т.е. почти через 5 месяцев после их начала!!!), когда 4 батальонных группы РА по сути разгромили все передовые подразделения ВСУ, отбросив их от Иловайска и выйдя к Азову..



Прекрасно помню. У меня с работы один пацан-кладовщик 32 лет пошел туда воевать и когда приехал в июне говорил, что скоро на Красной площади парад проведем. А в августе привезли в цинковом гробу.





Но в сущности эта Ваша тирада логически не имеет никакого отношения к заявленной теме - Украина действительно может существовать КАК НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРТСТВО только в отмеченных мной качествах. Отсюда и мифологизированная история и Бандера приде! на улицах Киева 1-го января каждого года. Это (и улицы Шухевича или празднование 100-та летия убийства Петлюры общенациональной минутой молчания) меньшее из возможных зол (для Вас лично, а для многих и есть свидетельство состоявшегося государства). Пока так, НИКАКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (политическая/экономическая) НЕВОЗМОЖНА (хотя бы для РФ).



1) Это вам так кажется

2) Для меня лично состоявшееся государство это государство где граждане хотят жить, а не уехать и гордятся этим государством.

А на каком языке будут при этом говорить и как будут называться улицы дело десятое. И что это за загадочные авантюристы? Неужели Янукович с Ахметовым?И хорош 2й фронт от Донецка до Одессы, размах впечатляетПрекрасно помню. У меня с работы один пацан-кладовщик 32 лет пошел туда воевать и когда приехал в июне говорил, что скоро на Красной площади парад проведем. А в августе привезли в цинковом гробу.1) Это вам так кажется2) Для меня лично состоявшееся государство это государство где граждане хотят жить, а не уехать и гордятся этим государством.А на каком языке будут при этом говорить и как будут называться улицы дело десятое.

По поводу вмешательства России можно долго спорить, но согласитесь, существуй весной 14-го реальные планы агрессии против Украины, до Днепра РА без проблем дошла бы максимум за неделю.Простите, что кажется? Понимаете, об этом не пишут, но ситуация изменилась в самой России. До конца 14-го здесь бытовало мнение, что, как в старом анекдоте про Бастилию, ПОИГРАЮТ-ОТДАДУТ. Т.е. скачки под скандирование и коридоры позора сойдут на нет сами собой просто потому, что перманентный хаос не может продолжать бесконечно долго. Но примерно к концу 16-го некая оторопь по этому поводу (а он и не думает заканчиваться) СМЕНИЛАСЬ СТОЙКИМ НЕПРИЯТИЕМ. Даже в семьях с украинскими корнями отношение к родственникам к запада от Хутора Михайловского от искреннего недоумения перешло в раздражение на грани разрыва (знаю несколько таких семей).Боюсь при любом раскладе не то, что о каком-либо сотрудничестве не может быть и речи, но даже сторонников поддержания добрососедских отношений между 2-мя странами в РФ почти не осталось. Упрощенно говоря,Украина перешла черту, за которой в массовом сознании находятся (пардон, я то как раз против подобных терминов) пшеки/шпротасы/гры...и пин...Т.е. представители враждебных России государств и народов, с которыми диалог в принципе невозможен.Насчет состоявшегося государства - я не употребляю термина failed state из-за мгновенно возникающих проблем с модерацией, но то, что ситуация именно такова, Вы подметили абсолютно точно. Тем не менее подлинную независимость стране гарантирует только продолжение нынешнего курса. Не будь российской угрозы (подлинной или мнимой), исчезнут узы, цементирующие восток/юг и запад. Для этого достаточно просто почитать форум - противоречия во взглядах зачастую непримиримы, общий лишь внешний дискурс