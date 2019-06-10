В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Подолянин написав:А великое хорошо видно издалека. Что бы тут не вякали трехкопеечные. Я согласен с Портниковым: чтобы Украине выжить ей нужен свой язык и своя церковь и свои ценности. Все это должно быть отдельно от московии.
НА прошедших 21 апреля выборах вам, пятикопеечным, уже вякнули про вас и ваш томос
Но он абсолютно прав - достаточно взглянуть на Белоруссию, где все говорят по-русски. Только при любом раскладе РФ не смогла бы содержать Украину, как она содержит Белоруссию, тратя на нее 10 млрд. долларов в год -почти 1/6 белорусского ВВП. Поэтому Украина как независимое государство возможна только как НЕ РОССИЯ или АНТИРОССИЯ. В противном случае обязательно возникнет федерация, которая ни Украине ни России не нужна.
Волгарь написав: Поэтому Украина как независимое государство возможна только как НЕ РОССИЯ или АНТИРОССИЯ. В противном случае обязательно возникнет федерация, которая ни Украине ни России не нужна.
Вы сами себе или вашему главковерху противоречите. Если России Украина не нужна зачем было сюда лезть все годы цепляясь, а затем аннексируя Крым. Или Лужков по собственной инициативе в Севастополе жилье для российских военных пенсионеров строил и Затуллин ездил агитировать за Россию? В 2014г вообще решили новосиссию устроить от Донецка до Одессы. Это что, шутка была или ошибка которая хуже преступления?
Волгарь написав: Поэтому Украина как независимое государство возможна только как НЕ РОССИЯ или АНТИРОССИЯ. В противном случае обязательно возникнет федерация, которая ни Украине ни России не нужна.
Вы сами себе или вашему главковерху противоречите. Если России Украина не нужна зачем было сюда лезть все годы цепляясь, а затем аннексируя Крым. Или Лужков по собственной инициативе в Севастополе жилье для российских военных пенсионеров строил и Затуллин ездил агитировать за Россию? В 2014г вообще решили новосиссию устроить от Донецка до Одессы. Это что, шутка была или ошибка которая хуже преступления?
Ни себе не главковерху. Неужели Вы до сих пор так и не поняли, что Донбасс был не более, чем ВРЕМЕННЫМ 2-ым фронтом? Организованным (возможно даже без вмешательства Кремля) кучкой авантюристов, чтобы отвлечь внимание о действительной политической цели - ЗАХВАТА КРЫМА. Если помните, Россия как государство реально вмешалась в события аккурат на День Независимости (т.е. почти через 5 месяцев после их начала!!!), когда 4 батальонных группы РА по сути разгромили все передовые подразделения ВСУ, отбросив их от Иловайска и выйдя к Азову. Но в сущности эта Ваша тирада логически не имеет никакого отношения к заявленной теме - Украина действительно может существовать КАК НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРТСТВО только в отмеченных мной качествах. Отсюда и мифологизированная история и Бандера приде! на улицах Киева 1-го января каждого года. Это (и улицы Шухевича или празднование 100-та летия убийства Петлюры общенациональной минутой молчания) меньшее из возможных зол (для Вас лично, а для многих и есть свидетельство состоявшегося государства). Пока так, НИКАКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (политическая/экономическая) НЕВОЗМОЖНА (хотя бы для РФ).
Волгарь написав:Ни себе не главковерху. Неужели Вы до сих пор так и не поняли, что Донбасс был не более, чем ВРЕМЕННЫМ 2-ым фронтом? Организованным (возможно даже без вмешательства Кремля) кучкой авантюристов, чтобы отвлечь внимание о действительной политической цели - ЗАХВАТА КРЫМА.
И что это за загадочные авантюристы? Неужели Янукович с Ахметовым? И хорош 2й фронт от Донецка до Одессы, размах впечатляет
Волгарь написав: Если помните, Россия как государство реально вмешалась в события аккурат на День Независимости (т.е. почти через 5 месяцев после их начала!!!), когда 4 батальонных группы РА по сути разгромили все передовые подразделения ВСУ, отбросив их от Иловайска и выйдя к Азову..
Прекрасно помню. У меня с работы один пацан-кладовщик 32 лет пошел туда воевать и когда приехал в июне говорил, что скоро на Красной площади парад проведем. А в августе привезли в цинковом гробу.
Но в сущности эта Ваша тирада логически не имеет никакого отношения к заявленной теме - Украина действительно может существовать КАК НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРТСТВО только в отмеченных мной качествах. Отсюда и мифологизированная история и Бандера приде! на улицах Киева 1-го января каждого года. Это (и улицы Шухевича или празднование 100-та летия убийства Петлюры общенациональной минутой молчания) меньшее из возможных зол (для Вас лично, а для многих и есть свидетельство состоявшегося государства). Пока так, НИКАКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (политическая/экономическая) НЕВОЗМОЖНА (хотя бы для РФ).
1) Это вам так кажется 2) Для меня лично состоявшееся государство это государство где граждане хотят жить, а не уехать и гордятся этим государством. А на каком языке будут при этом говорить и как будут называться улицы дело десятое.
Волгарь написав:Ни себе не главковерху. Неужели Вы до сих пор так и не поняли, что Донбасс был не более, чем ВРЕМЕННЫМ 2-ым фронтом? Организованным (возможно даже без вмешательства Кремля) кучкой авантюристов, чтобы отвлечь внимание о действительной политической цели - ЗАХВАТА КРЫМА.
И что это за загадочные авантюристы? Неужели Янукович с Ахметовым? И хорош 2й фронт от Донецка до Одессы, размах впечатляет
Волгарь написав: Если помните, Россия как государство реально вмешалась в события аккурат на День Независимости (т.е. почти через 5 месяцев после их начала!!!), когда 4 батальонных группы РА по сути разгромили все передовые подразделения ВСУ, отбросив их от Иловайска и выйдя к Азову..
Прекрасно помню. У меня с работы один пацан-кладовщик 32 лет пошел туда воевать и когда приехал в июне говорил, что скоро на Красной площади парад проведем. А в августе привезли в цинковом гробу.
Но в сущности эта Ваша тирада логически не имеет никакого отношения к заявленной теме - Украина действительно может существовать КАК НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРТСТВО только в отмеченных мной качествах. Отсюда и мифологизированная история и Бандера приде! на улицах Киева 1-го января каждого года. Это (и улицы Шухевича или празднование 100-та летия убийства Петлюры общенациональной минутой молчания) меньшее из возможных зол (для Вас лично, а для многих и есть свидетельство состоявшегося государства). Пока так, НИКАКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (политическая/экономическая) НЕВОЗМОЖНА (хотя бы для РФ).
1) Это вам так кажется 2) Для меня лично состоявшееся государство это государство где граждане хотят жить, а не уехать и гордятся этим государством. А на каком языке будут при этом говорить и как будут называться улицы дело десятое.
По поводу вмешательства России можно долго спорить, но согласитесь, существуй весной 14-го реальные планы агрессии против Украины, до Днепра РА без проблем дошла бы максимум за неделю. Простите, что кажется? Понимаете, об этом не пишут, но ситуация изменилась в самой России. До конца 14-го здесь бытовало мнение, что, как в старом анекдоте про Бастилию, ПОИГРАЮТ-ОТДАДУТ. Т.е. скачки под скандирование и коридоры позора сойдут на нет сами собой просто потому, что перманентный хаос не может продолжать бесконечно долго. Но примерно к концу 16-го некая оторопь по этому поводу (а он и не думает заканчиваться) СМЕНИЛАСЬ СТОЙКИМ НЕПРИЯТИЕМ. Даже в семьях с украинскими корнями отношение к родственникам к запада от Хутора Михайловского от искреннего недоумения перешло в раздражение на грани разрыва (знаю несколько таких семей). Боюсь при любом раскладе не то, что о каком-либо сотрудничестве не может быть и речи, но даже сторонников поддержания добрососедских отношений между 2-мя странами в РФ почти не осталось. Упрощенно говоря,Украина перешла черту, за которой в массовом сознании находятся (пардон, я то как раз против подобных терминов) пшеки/шпротасы/гры...и пин...Т.е. представители враждебных России государств и народов, с которыми диалог в принципе невозможен. Насчет состоявшегося государства - я не употребляю термина failed state из-за мгновенно возникающих проблем с модерацией, но то, что ситуация именно такова, Вы подметили абсолютно точно. Тем не менее подлинную независимость стране гарантирует только продолжение нынешнего курса. Не будь российской угрозы (подлинной или мнимой), исчезнут узы, цементирующие восток/юг и запад. Для этого достаточно просто почитать форум - противоречия во взглядах зачастую непримиримы, общий лишь внешний дискурс
Волгарь написав:Упрощенно говоря,Украина перешла черту, за которой в массовом сознании находятся (пардон, я то как раз против подобных терминов) пшеки/шпротасы/гры...и пин...Т.е. представители враждебных России государств и народов, с которыми диалог в принципе невозможен.
Прорывается нацизм у волгарей, прорывается. Как там, раша-раша, юбер аллес?
Волгарь написав: Для этого достаточно просто почитать форум - противоречия во взглядах зачастую непримиримы, общий лишь внешний дискурс
Если учесть, что разжигают обычно кремлеботы, маскирующиеся под украинцев... или те же волгари, пишущие с разных учеток, то картина вовсе не такая ужасная, как им хочется.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.