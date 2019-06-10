Додано: Пон 01 лип, 2019 17:57

Волгарь написав: По поводу вмешательства России можно долго спорить, но согласитесь, существуй весной 14-го реальные планы агрессии против Украины, до Днепра РА без проблем дошла бы максимум за неделю. По поводу вмешательства России можно долго спорить, но согласитесь, существуй весной 14-го реальные планы агрессии против Украины, до Днепра РА без проблем дошла бы максимум за неделю.

Волгарь написав: Простите, что кажется? Понимаете, об этом не пишут, но ситуация изменилась в самой России. До конца 14-го здесь бытовало мнение, что, как в старом анекдоте про Бастилию, ПОИГРАЮТ-ОТДАДУТ. Т.е. скачки под скандирование и коридоры позора сойдут на нет сами собой просто потому, что перманентный хаос не может продолжать бесконечно долго. Но примерно к концу 16-го некая оторопь по этому поводу (а он и не думает заканчиваться) СМЕНИЛАСЬ СТОЙКИМ НЕПРИЯТИЕМ. Даже в семьях с украинскими корнями отношение к родственникам к запада от Хутора Михайловского от искреннего недоумения перешло в раздражение на грани разрыва (знаю несколько таких семей). Простите, что кажется? Понимаете, об этом не пишут, но ситуация изменилась в самой России. До конца 14-го здесь бытовало мнение, что, как в старом анекдоте про Бастилию, ПОИГРАЮТ-ОТДАДУТ. Т.е. скачки под скандирование и коридоры позора сойдут на нет сами собой просто потому, что перманентный хаос не может продолжать бесконечно долго. Но примерно к концу 16-го некая оторопь по этому поводу (а он и не думает заканчиваться) СМЕНИЛАСЬ СТОЙКИМ НЕПРИЯТИЕМ. Даже в семьях с украинскими корнями отношение к родственникам к запада от Хутора Михайловского от искреннего недоумения перешло в раздражение на грани разрыва (знаю несколько таких семей).

Волгарь написав: Боюсь при любом раскладе не то, что о каком-либо сотрудничестве не может быть и речи, но даже сторонников поддержания добрососедских отношений между 2-мя странами в РФ почти не осталось. Упрощенно говоря,Украина перешла черту, за которой в массовом сознании находятся (пардон, я то как раз против подобных терминов) пшеки/шпротасы/гры...и пин...Т.е. представители враждебных России государств и народов, с которыми диалог в принципе невозможен. Боюсь при любом раскладе не то, что о каком-либо сотрудничестве не может быть и речи, но даже сторонников поддержания добрососедских отношений между 2-мя странами в РФ почти не осталось. Упрощенно говоря,Украина перешла черту, за которой в массовом сознании находятся (пардон, я то как раз против подобных терминов) пшеки/шпротасы/гры...и пин...Т.е. представители враждебных России государств и народов, с которыми диалог в принципе невозможен.

Волгарь написав: Насчет состоявшегося государства - я не употребляю термина failed state из-за мгновенно возникающих проблем с модерацией, но то, что ситуация именно такова, Вы подметили абсолютно точно. Тем не менее подлинную независимость стране гарантирует только продолжение нынешнего курса. Не будь российской угрозы (подлинной или мнимой), исчезнут узы, цементирующие восток/юг и запад. Для этого достаточно просто почитать форум - противоречия во взглядах зачастую непримиримы, общий лишь внешний дискурс Насчет состоявшегося государства - я не употребляю термина failed state из-за мгновенно возникающих проблем с модерацией, но то, что ситуация именно такова, Вы подметили абсолютно точно. Тем не менее подлинную независимость стране гарантирует только продолжение нынешнего курса. Не будь российской угрозы (подлинной или мнимой), исчезнут узы, цементирующие восток/юг и запад. Для этого достаточно просто почитать форум - противоречия во взглядах зачастую непримиримы, общий лишь внешний дискурс

Может быть и дошла ценой больших потерь учитывая тот уровень патриотизма который был в Украине 2014г.Это не прогулки Гиркина по Донбассу бы были точно.А дальше что бы Россия тут делала, держала оккупационную армию которую все ненавидели?Путин ведь не идиот и лезет только туда где видит большую поддержку и малое сопротивление.Забавно.Это как, российскому обывателю не понравились процессы поданные росТВ про Украину?И что? Мне они тоже не понравились.Но мне не нравится и многое из того что творится в России, но я не считаю нужным указывать россиянам как им жить или тем более начинать их ненавидеть за это.После 2014г у меня испортились отношения с двоюродными сестрами из Калуги хотя им и Украина, и Крым нужны как зайцу стоп-сигнал.В 2018г рискнул пригласить одну из них в Киев. Она боялась, попросила пригласительный чтобы не ссадили с поезда, а когда приехала сильно удивилась, что в Киеве на украинском почти не говорят и бандеровцев с флажками по улицам не видно.Когда уезжала сказала, что будет рассказывать что все что им показывают по ТВ - вранье.Тоже самое произошло с бывшим одноклассником из Алма-Аты который на месяц приехал в Киев в командировку по USAID.Это очень удобная похлебка для плебса не способного оценить собственную власть.Ненависть всегда сплачивает, одна проблема - надолго этого не хватит.И мир другой,и люди в нем тоже.И если вы думаете что все россияне в восторге от очередного окружения непотопляемой крепости под названием Россия, то я вас разочарую - в прошлом году число репатриантов из России превысило в Израиле таких из Украины.У сына все его друзья из России проходившие с ним МАСу, но не оставшиеся как он за последний год съездили получить гражданство и даркон ( израильский загранпаспорт).Они вернулись, но держат гражданство про запас если в очередной раз занавес над Россией закроется.Повторюсь снова.Цементируют социум вовсе не мифы 70-100 летней давности с мовой и верой, а прозрачное, работающего на человека государство