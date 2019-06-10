В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:По поводу вмешательства России можно долго спорить, но согласитесь, существуй весной 14-го реальные планы агрессии против Украины, до Днепра РА без проблем дошла бы максимум за неделю.
Может быть и дошла ценой больших потерь учитывая тот уровень патриотизма который был в Украине 2014г.Это не прогулки Гиркина по Донбассу бы были точно. А дальше что бы Россия тут делала, держала оккупационную армию которую все ненавидели? Путин ведь не идиот и лезет только туда где видит большую поддержку и малое сопротивление.
Волгарь написав:Простите, что кажется? Понимаете, об этом не пишут, но ситуация изменилась в самой России. До конца 14-го здесь бытовало мнение, что, как в старом анекдоте про Бастилию, ПОИГРАЮТ-ОТДАДУТ. Т.е. скачки под скандирование и коридоры позора сойдут на нет сами собой просто потому, что перманентный хаос не может продолжать бесконечно долго. Но примерно к концу 16-го некая оторопь по этому поводу (а он и не думает заканчиваться) СМЕНИЛАСЬ СТОЙКИМ НЕПРИЯТИЕМ. Даже в семьях с украинскими корнями отношение к родственникам к запада от Хутора Михайловского от искреннего недоумения перешло в раздражение на грани разрыва (знаю несколько таких семей).
Забавно. Это как, российскому обывателю не понравились процессы поданные росТВ про Украину? И что? Мне они тоже не понравились. Но мне не нравится и многое из того что творится в России, но я не считаю нужным указывать россиянам как им жить или тем более начинать их ненавидеть за это. После 2014г у меня испортились отношения с двоюродными сестрами из Калуги хотя им и Украина, и Крым нужны как зайцу стоп-сигнал. В 2018г рискнул пригласить одну из них в Киев. Она боялась, попросила пригласительный чтобы не ссадили с поезда, а когда приехала сильно удивилась, что в Киеве на украинском почти не говорят и бандеровцев с флажками по улицам не видно. Когда уезжала сказала, что будет рассказывать что все что им показывают по ТВ - вранье. Тоже самое произошло с бывшим одноклассником из Алма-Аты который на месяц приехал в Киев в командировку по USAID.
Волгарь написав:Боюсь при любом раскладе не то, что о каком-либо сотрудничестве не может быть и речи, но даже сторонников поддержания добрососедских отношений между 2-мя странами в РФ почти не осталось. Упрощенно говоря,Украина перешла черту, за которой в массовом сознании находятся (пардон, я то как раз против подобных терминов) пшеки/шпротасы/гры...и пин...Т.е. представители враждебных России государств и народов, с которыми диалог в принципе невозможен.
Это очень удобная похлебка для плебса не способного оценить собственную власть. Ненависть всегда сплачивает, одна проблема - надолго этого не хватит.И мир другой,и люди в нем тоже. И если вы думаете что все россияне в восторге от очередного окружения непотопляемой крепости под названием Россия, то я вас разочарую - в прошлом году число репатриантов из России превысило в Израиле таких из Украины. У сына все его друзья из России проходившие с ним МАСу, но не оставшиеся как он за последний год съездили получить гражданство и даркон ( израильский загранпаспорт).Они вернулись, но держат гражданство про запас если в очередной раз занавес над Россией закроется.
Волгарь написав:Насчет состоявшегося государства - я не употребляю термина failed state из-за мгновенно возникающих проблем с модерацией, но то, что ситуация именно такова, Вы подметили абсолютно точно. Тем не менее подлинную независимость стране гарантирует только продолжение нынешнего курса. Не будь российской угрозы (подлинной или мнимой), исчезнут узы, цементирующие восток/юг и запад. Для этого достаточно просто почитать форум - противоречия во взглядах зачастую непримиримы, общий лишь внешний дискурс
Повторюсь снова. Цементируют социум вовсе не мифы 70-100 летней давности с мовой и верой, а прозрачное, работающее на человека государство
И если вы думаете что все россияне в восторге от очередного окружения непотопляемой крепости под названием Россия, то я вас разочарую - в прошлом году число репатриантов из России превысило в Израиле таких из Украины.
Ну, положим, я-то прекрасно знаю, что реальный рейтинг подполковника не превышает 40%, да и то лишь потому, что политическое поле в РФ выжжено - политик у нас всего один.
У сына все его друзья из России проходившие с ним МАСу, но не оставшиеся как он за последний год съездили получить гражданство и даркон ( израильский загранпаспорт).Они вернулись, но держат гражданство про запас если в очередной раз занавес над Россией закроется.
Я уже много раз отмечал, что делать СТАТИСТИЧЕСКИЕ выводы на основание своих (или родственников/друзей/знакомых) впечатлений (у меня шуряк в Воронеже) АБСОЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННО, ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ Январь-апрель 2019 г Международная миграция в том числе: с государствами-участниками СНГ число прибывших 195 213 число выбывших 108 826 миграционный прирост (+), снижение (-) +97 989 в том числе: со странами дальнего зарубежья число прибывших 23 406 число выбывших 11 804 миграционный прирост (+), снижение (-) + +11 602 в том числе: Израиль число прибывших 249 число выбывших 241 миграционный прирост (+), снижение (-) + +8 http://www.gks.ru/bgd/free/B19_00/Main.htm А в прошлом году было минус 106, а с остальными несоветскими республиками + 2 231. Как видите, ситуация с миграцией, скорее, обратная
Волгарь писал(а): Насчет состоявшегося государства - я не употребляю термина failed state из-за мгновенно возникающих проблем с модерацией, но то, что ситуация именно такова, Вы подметили абсолютно точно. Тем не менее подлинную независимость стране гарантирует только продолжение нынешнего курса. Не будь российской угрозы (подлинной или мнимой), исчезнут узы, цементирующие восток/юг и запад. Для этого достаточно просто почитать форум - противоречия во взглядах зачастую непримиримы, общий лишь внешний дискурс Повторюсь снова.
Цементируют социум вовсе не мифы 70-100 летней давности с мовой и верой, а прозрачное, работающее на человека государство
Полностью согласен. Беда только в том, что на обломках СССР ПОКА НЕ ВОЗНИКЛО НИ ОДНОГО ПОДОБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. А в случае с Украиной построение такого государства В ПРИНЦИПЕ представляется мне мало вероятным в обозримом будущем. И дело тут не в мове/вере - а в устойчивых экономических/социальных и демографических тенденциях в стране. НО ВСЕ ЭТО ОПЯТЬ-ТАКИ НЕ О ТОМ. Если Вы заметили, я говорил и утверждаю, что основа существования Украины как государства - СТАБИЛЬНО ПЛОХИЕ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ОТНОШЕНИЯ С РФ. Во всех остальных вариантах она обречена на раскол и внутренне противостояние. Вы утверждаете обратное - что есть, де...ВАШЕ ПРАВО. Мы, два бывших советских интеллигента, люди с опытом, чего-то добившиеся, одинаково смотрящие на многие тенденции (по крайней мере - историю СССР и Украины), получившие НОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, не можем прийти к общему знаменателю. А Вы хотите быть единым во взглядах, фигурально выражаясь, с выпускниками Стрыйского Агроэкономического Университа, созданного на базе бывшего техникума советской торговли (по крайней мере, читая опусы многих форумчан, у меня создается стойкое убеждение, что источник их знаний лежит именно там, за Збручем, и именно на таком уровне)? А ведь их больше, чем таких, как Вы, они моложе, и на смену Вам идут именно такие. Соответственно, РЕЗУЛЬТАТ ВПОЛНЕ ПРЕДСКАЗУЕМ,